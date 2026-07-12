A vasárnapi utolsó, negyedik futamon Kiss Norbert a fordított rajtrács miatt csak a nyolcadik helyről vághatott neki a versenynek, ám már az első körben teljesen felforgatta a sorrendet.

Nem sokkal a rajt után két versenykamion is megpördült és kicsúszott. Kiss Norbi pedig tökéletesen és könyörtelenül kihasználta a lehetőséget és bal szélen megiramodott Baluval. Egy kör alatt tehát szinte azonnal az élre ugrott. A címvédő magyar bajnokot Mark Taylor és Antonio Albacete vette üldözőbe, de egyikük sem tudta igazán megszorongatni a rutinos versenyzőt.

A dobogós helyek tekintetében végül nem történt változás, bár Albacete több körön át keményen támadta Mark Taylort. A 11. körben aztán Albacete kis híján elkapta Taylort, amikor a brit túlzottan a pálya szélére sodródott, ám a spanyol versenyzőnek végül nem maradt elég hely a manőverhez. Az utolsó, 12. körre a távolság már behozhatatlanná vált kettejük között, így a dobogó sorrendje nem került érdemben veszélybe.

A negyedik helyen John Newell ért célba, mögötte pedig Jochen Hahn fia, Lukas Hahn hozta az ötödik pozíciót. A hatodik helyet pedig Sascha Lenz szerezte meg.

Mit mondhatnék egy ilyen kezdés és egy ilyen verseny után? Szerencsések voltunk, de ki mondta, hogy nem kell ebben a versenyben szerencse? Ez olyan lehetőség volt számunkra, amit túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen, de végül sikerült!”- mondta rögtön a verseny után, a versenykamionjából kiszállva Kiss Norbi.

Mi tagadás, volt pár emlékezetes fordított rajtrácsos győzelme Kiss Norbinak, de ilyen simára emberemlékezet óta nem volt példa!

A Révész Racing pilótája ezzel megszerezte idei tizedik győzelmét, tovább erősítve vezető pozícióját a bajnokságban és újabb látványos futammal örvendeztetve meg a szurkolókat.