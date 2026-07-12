Ahogy tegnap beszámoltunk róla, a 41 éves magyar pilóta tovább növelte előnyét riválisaival szemben a FIA ETRC Nürburgringen zajló versenyhétvégének első, szombati napján. A küzdelmek vasárnap folytatódtak, és a harmadik futamon Kiss Norbi újabb győzelmet húzott be a Révész Racing színeiben, a német közönség előtt.

A rajtot követően Steffi Halm dobogós reményei gyorsan szertefoszlottak, miután már az első körben összeütközött Lukas Hahnnal. Jonathan André sem úszta meg: teherautója látványos külső sérüléseket szenvedett, miután az első körben összeakadt Stefan Kursch‑sal. A francia végül a 11. helyen ért célba, míg a második futam győztese, René Reinert a sebességtúllépés miatt kiosztott áthajtásos büntetés letöltése után a 12. pozícióra csúszott vissza.

Lukas Hahn a verseny hajrájában még nyomást gyakorolt Adam Lackóra, ám az utolsó körben a bokszba kényszerült kiállni, így összetettben végül a 10. helyet szerezte meg. Kiss Norbi magabiztosan tartotta első helyét és a 12 kör után elsőként ért célba, a második helyen Jochen Hahn futott be, a harmadik helyet pedig Antonio Albacete szerezte meg.

Jó verseny volt, jól kaptam el a rajtot, bár Jochen Hahn nagyon közel volt hozzám – igaz, nem annyira, hogy támadni tudjon. A futam közepén sikerült kicsit elhúznom, onnantól pedig építhettem az előnyömet. Láttam, hogy nem igazán tudnak lépést tartani velem, szóval összességében remek futam volt. A Révész Racing kiváló munkát végzett, a versenykamion nagyon jól, kiegyensúlyozottan működött. Nagy köszönet a csapatnak, szép győzelem volt.” – értékelt a futam után Kiss Norbert.

A Nürburgringen az utolsó, negyedik futamot 16:05-kor rendezik meg. A küzdelmeket a széria hivatalos Youtube-csatornáján követhetik nyomon az érdeklődök.