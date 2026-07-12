Szombaton késő este Székesfehérvárott a járőrök egy nagy sebességgel közlekedő Hondát akartak megállítani. A sofőr azonban nem állt meg a megkülönböztető fény- és hangjelzést használó rendőrautó láttán, hanem szimplán tovább hajtott. Ezt követően filmbe illő üldözés vette kezdetét – számolt be az esetről a Police.hu valamint a Fehér vármegyei rendőrség.

A tinédzser menekülés közben a megengedett sebességnél jóval nagyobb tempóval száguldott végig a városon. Több alkalommal is figyelmen kívül hagyta a kötelező haladási irányt jelző táblák utasításait, és rendre áthajtott az elsőbbségadásra felszólító jelzéseken is. Egy ponton még a kerékpárútra is felhajtott, aminek következtében a Honda első kereke defektet kapott. Az egyenruhások rádión további egységeket irányítottak a menekülő jármű útvonalára, hogy véget vessenek az őrült száguldásnak.

Az ámokfutás a Szeder utcában zárult, amikor a Honda a bal elejével egy szemből érkező rendőrautó bal oldalának ütközött. Az ütközés erejétől a rendőrautó egy parkoló autónak csapódott, míg a menekülő jármű bal első kereke is kilyukadt. A balesetben a rendőrautóban tartózkodó két rendőr megsérült, de sérüléseik ellenére haladéktalanul intézkedtek, és elfogták a tinédzsert.

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Az intézkedés során kiderült, hogy a fiatalkorú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ráadásul járművezetéstől eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. A Honda átvizsgálásakor a rendőrök kábítószer-fogyasztásra utaló eszközöket, valamint alufóliába csomagolt, kristályos, kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le. A balesetet okozó 17 éves fiú, illetve 16 éves utasa, továbbá a velük ütköző két rendőr is megsérült. Őket az eset után kórházba szállították.

A veszprémi fiatallal szemben járművezetés az eltiltás hatálya alatt, valamint bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségének gyanúja miatt büntetőeljárás indult. Emellett a közlekedési balesettel, valamint a menekülése során elkövetett számos közlekedési szabályszegéssel összefüggésben – amelyek teljes körű feltárása a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése alapján jelenleg is folyamatban van – szabálysértési eljárás is indult. A jármű utasának kábítószerrel kapcsolatos jogsértés miatti felelősségét szintén vizsgálják.

A történtek súlyosságát tovább növeli, hogy a fiatalkorú sofőr nemcsak a rendőri intézkedés elől menekült, hanem a város több pontján közvetlen veszélybe sodorta a közlekedés többi résztvevőjét. Több mint valószínű, hogy évekre rácsok mögé kerülhet.