A tolnai Kaposszekcsőn csütörtök éjjel, szolgálatban gázoltak el egy rendőrt. A vezető megállás nélkül tovább hajtott, a mentőkkel együtt pedig több rendőrjárőr is a helyszínre érkezett, és megkezdték a tettes felkutatását, írja a police.hu.

Az elkövető autóját rövid időn belül megtalálták, de a sofőr nem volt a kocsiban. Nem csupán az egész megye területéről, de Somogyból és Baranyából is érkeztek rendőrök, hogy részt vegyenek a keresésben.

Eközben a helyi önkormányzat, vállalkozók és éttermek, valamint civilek ételt, italt biztosítottak a rendőröknek, valamint a segítségükre siető készenléti rendőröknek, polgárőröknek és civileknek, akik drónokkal, kutyákkal és terepjárókkal – na meg csalhatatlan helyismeretükkel – erősítették a csapatot.

A gázolót végül közel 24 óra bujkálás után, a szomszédos Csikóstőttős külterületén, egy lucernásban találták meg. A 43 éves csikóstőttősi férfival szemben büntetőeljárást indított a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség.