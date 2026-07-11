Somogy megyében július 9-én egész napos sebességmérést tartott a helyileg illetékes rendőr-főkapitányság. Összesen 7278 autót ellenőriztek, és az esetek alig több mint 1%-ában: 76 alkalommal állapítottak meg sebességtúllépést, írja a police.hu.

Ez első hallásra nem tűnik soknak – száz autósból csupán egynek volt az ideális nehezebb a jobb lába –, de egy egész évre vetítve már komoly számok jöhetnek ki a gyorshajtás körül.

Így száguldozunk Magyarországon: számok és összegek, amitől megszédülsz

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2025-ben összesen 912 259 bírságot szabott ki gyorshajtás miatt a rendőrség.

A teljes tavalyi évben 50 ezer millió (50 milliárd) forint összértékben szabtak ki gyorshajtási bírságot Magyarországon. Ez 60 százalékkal több, mint 2023-ban.

A nagyobb bírságösszeg nem feltétlenül több szabálytalankodást jelent: miután éveken át 30 ezer forint volt a gyorshajtás induló bírságtétele, előbb 39, majd 50 ezerre emelték a büntetés minimumát. A legnagyobb kiszabható bírság 300-ról előbb 390, majd végül 468 ezer forintra emelkedett.

2023 és 2024 során összesen 11,85 milliárd forint értékű bírságot nem fizettek meg a gyorshajtók: 2023-ban 26,19 milliárd forintnyi bírságból 21,41 milliárd került az államkasszába, míg egy évre rá a kiszabott 38 milliárdos büntetési összegből 30,92 milliárd került befizetésbe.