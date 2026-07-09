A Kia mintha egyedül akarná lenyomni modellválasztékban a sokmárkás Volkswagen-csoportot vagy a Stellantist. Úgy dobálja ide nekünk Európába az új és megújult modelleket, hogy még mi, hivatásos autóstudorok is csak nehezen bírjuk követni a palettabővülést. Hogy mást ne is mondjunk, csak kedden három hasonló méretű, de különböző jellemű újdonság vezetésére hívtak meg minket Frankfurtba. A megújult Niróról és a felismerhetetlenségig ráncfelvarrt XCeedről hamarosan beszámolunk, de ebben a cikkben egy teljesen új kompakt méretű SUV-ról, a Seltosról lesz szó.
A Seltos nem az első autó ezen a néven a Kiától. Tőlünk távoli piacokon, Amerikában, Kínába, Indiában már 2019 óta futtatja a típusmegnevezést a gyártó, de a most bemutatott globális modell nem az egyébként hasonló karakterű előző Seltos frissítése, hanem egy valóban új szabadidő-autó.
Külső
A Seltos kicsit kilóg a mai Kiák közül, de azért így is felismerhetően illeszkedik a márkaarculatba. A gyártó Opposites United (egyesített ellentétek?) néven emlegeti azt a formanyelvet, amelyet immár valamennyi régi és új modelljére ráhúzott, de a Seltos, kockább, terepjárósabb a többi Kiánál. Pozíciófényei is erőteljesebbek, markánsabbak, komplexebbek a többi Kiáéinál. (Nél?)
Az új Kia külméretei: 4430 x 1830 x 1600 méter, a tengelytávolsága pedig 2690 milliméter. A Seltos ezzel a Kia palettáján méretben a Stonic és a Sportage közé kerül, a Niro és az XCeed mellé (4,42 és 4,38 mm). Hogy az EV-modellek között hol lenne a helye, azt most már talán a Kia szerint sem lenne érdemes kimérnünk: a koreai márka új modellstratégiája teljesen elválasztja egymástól a tisztán elektromos és a belsőégésű motorra alapozott technikájú autókat. Olyannyira, hogy a felfrissített Niróból sincs már elektromos változat.
Ha az utcaképhez nézzük, a Seltos a Nissan Qashqai-jal, Toyota Corolla Cross-szal összemérhető méretű modell.
Szimpatikus, bátran szögletes, erőteljes, magas építésű, izgalmas részletektől, dizájntrükköktől nem mentes, de alapvetően mégiscsak használatra szánt, jól megpakolható, aktív jövés-menésre, kalandokra tervezett autót látunk, ha körbesétáljuk a Seltost. Maszkulin megjelenés futurisztikus jegyekkel megszórva. Érdekesen szaladgálnak rajta a fények, szórakoztató felfedezni az izgágán összevissza futó vonalakat, a különleges formájú felnit (16-os, 18-as vagy 19-es méretben), a hátsó tetőspoiler alá elrejtett hátsó ablaktörlőt, vagy a kreatív módon szanaszét dobált lámpákat a kocsin.
A színek is jók: a Kia ügyesen sajátította ki magának ezt a pasztell-világot, amit mostanában használ. A krémes “Tan Beige” látványosabb, a kékes “Denim Blue” elegánsabb (ezt a két árnyalatot hozta el a tesztre a gyártó).
A fényes-fekete ütközőfelületeket és a rejtett kilincseket észrevéve azért felsóhajt az ember: ezen a két ponton a látvány mégiscsak legyőzte a funkciót. Vajon mi lehet odabent, kezdjünk aggódni? Használatra optimalizálták a kocsit, vagy divatosan túlegyszerűsített, egy nagy képernyő köré rendezett kabint találunk a szélesre nyíló, kényelmes beszállást, bepakolást engedő ajtók mögött?
Belső
Szerencsére sokkal inkább az előbbit. Az ülések, különösen a világos műbőr kárpittal nem csak jól néznek ki, de kényelmesek is. Az üléspozíció a talajhoz képest magas, de a kocsin belül jól le lehet engedni a széket a padlóra. A jó fogású, bár kissé túlméretezett átmérőjű kormány tág tartományokban állítható, könnyű magunkra igazítani a kocsit elindulás előtt. A lehetetlenül komfortos fejtámlák csodáját már ismerjük, találkoztunk velük más Kiákban.
A hátsó ülések támlája oldalanként külön, plusz-mínusz 12 fokban dönthető a középálláshoz képest, a lábtér, a fejtér pedig bőséges a kockaforma, magas testben. Középső szellőzők, lehajtható könyöklők, USB-konnektorok járnak a hátul ülő utasoknak is. Az általános minőségérzet jó, de pár helyen tapinthatunk sorjás műanyagokat; a legzavaróbb a GT Line kivitel kormányának alsó küllője melletti mélyedés karcolós-vágós felülete, ahol szívesen elmotoszkálna az ember unalmában. Szerencsére ilyen gond a többi Seltosban nincs: a kevésbé sportos verziókban kétküllős a kormány.
A szélvédő alatt a sok Kiából ismerős, egy üveglap alá rendezett hármas kijelzőt találjuk a Seltosban. 12,3 coll képátlójú panel szolgál műszeregységként a vezető előtt, az ismert kiás szuperképességgel felruházva: sávváltásnál egy félkör alakú területen megjelenik az oldalsó kamera hátratekintő képe.
5,3 collos kijelző bújik meg középen, ahol a klíma beállításait látná a sofőr, ha nem takarná ki a kormány előle, középen pedig egy másik 12,3 collos érintőpanel szolgál az infotainment kezelőfelületéül. Itt jelenik meg a parkolókamera-rendszer kiváló minőségű, éles, fényes képe is. Jó hír, hogy a Kiánál is maradnak illetve visszatérnek a gombok, így a kormány mellett a középkonzolon is találunk kapcsolókat a fontosnak ítélt funkciókhoz.
A Kia alapáron hathangszórós audiorendszert ad a Seltoshoz, felárért nyolc hangsugárzós Harman-Kardon hifiből szólhat a muzsika az autóban. A második felszereltségi szinttől motorosan állítható a vezetőülés, a fűtés mellé pedig szellőztető funkció is kérhető bele. Különleges élmény, hogy a szellőzés nem csak az ülőlapra terjed ki, hanem a háttámlában is forog egy ventilátor. Farhát-szellőztetés!
A csomagtér térfogata 536 liter; a raktérpadló alatt egy teljesértékű pótkerék is elférne (ha helyette nem defektjavító szettet tenne ide a Kia). A támlák harmadonként ledönthetők, furgonként az övvonalig 1511 literes rakteret kínál a benzines, 1494 literest a hibrid Seltos.
Technika
A Seltos alapmotorja 180 lóerős, 1,6 literes turbós benzines, 270 Nm nyomatékkal. Ehhez a motorhoz hatfokozatú kézi sebességváltó jár alapáron, a hétfokozatú duplakuplungos automata felára 700 ezer forint. A terepjárós dizájn nem csak divatozás: összkerékhajtás is kérhető a kocsihoz, de csak a DCT-váltó mellé, további egymilliós felárért, és csak a közepes, Gold felszereltségi szinttől, tehát a legolcsóbb 4×4-es Seltos már egy 13,6 millió forintos autó.
Üzemeltetés szempontjából takarékosabb megoldásnak ígérkezik az 1,6 literes szívómotorra és hatfokozatú dupla kuplungos váltóra alapozott hibridrendszerrel megvásárolni a kocsit. A rendszer teljesítménye ebben a változatban 154 lóerő a 4×2-es, 178 a 4×4-es hajtásnál. Az összkerékhajtás a Dacia Duster/Bigster/Strikerhez hasonlóan a hátsó tengelyre szerelt extra hajtómotorral valósul meg, nem központi osztóművön keresztül.
A vezetéstámogatás a mai európai kötelező illetve elvárható szint felett teljesít. Tapasztalataink szerint ugyan szinte soha senki nem használja az ilyesmit a mindennapokban, de dicsekedni azért lehet vele, hogy távirányított ki-beparkolásra is képes a Seltos. A szabadszavas utasításokat is értő hangvezérlés, a digitális kulcs és az automatikus OTA-frissítések is része a Seltos szoftver-rendszerének.
Műszaki jellegű szuperképesség a hibrid modellváltozatban a nagy teljesítményű fedélzeti konnektor. Eddig csak elektromos és plug-in hibrid autókban láthattunk akár 3,5 kilowattos fogyasztót kiszolgálni is képes konnektor-adaptert, de a hibrid Seltos is megkapta ezt az autóipari szaknyelvben V2L-nek (Vehicle-to-Load) nevezett generátor-funkciót. (Ez ebben a kocsiban leginkább kempingezésénél, kávéfőző vagy épp elektromos kerékpár töltésére jó; a villanyautóknál nagyobb jelentősége van a kétirányú energiaáramlásnak, hiszen akár az elektromos hálózat kisegítő energiafelvelő- és leadó egységei is lehetnek az akkumulátoros autók.)
Vezetés
A Frankfurt külvárosából induló, némi limitálatlan autópályát is tartalmazó rövid tesztútvonalon csak a benzines modellváltozatot vezethettük a bemutatón. A Seltos turbómotorja csalódást, a futómű, a kormányzás, a fék által biztosított vezetési élmény viszont kellemes meglepetést okozott.
Az Euro-6 emissziós elvárásainak való megfelelés kényszere szinte gúzsba köti szegény motort. A gázreakció másodperces nagyságrendben mérhető, a teljes nyomaték felépülési ideje pedig még jó darabig eltart azután, hogy végre megmoccan a kocsi. A váltó fő feladata még Sport üzemmódban, sőt: még a kormány mögötti füllel kézzel kapcsolgatva is érezhetően inkább az, hogy a motorhoz alkalmazkodva a hatékonyságot, ne a gyorsulást segítse. És egy 180 lóerős turbós autótól nem nagy teljesítmény, hogy hosszú kifutással végül épp csak 200 fölé sikerült erőltetni a tempót az Autobahnon:
Erre a gúzsbakötöttségre egy megoldás van: a hibridrendszer, ahol – így látatlanban is megjósoljuk – a bármikor azonnal elérhető elektromos nyomaték kitölti az agyonszabályozott benzinmotor reakcióidő-késedelmeit. Sokkal olcsóbb ugyan a sima benzines változat a Seltosból mint a hibrid (1,2 millió forint az árkülönbség az automata benzines és a hibrid modell között), de aki Seltost akar venni, annak mindenképpen javaslunk egy próbautat mindkét verzióval a végső döntés előtt.
Talán azért is volt különösen szembeötlő a mai benzinmotorok lefojtottsága az új Kiában, mert maga az autó meglepően határozottan támogatná a tempós, sportos, dinamikus vezetést. A magas építés, a terepjárós kiállás dacára az oldaldőlések, a hosszanti billenések mértéke minimális: stabil, feszes, élénk kormányreakciójú, gyors autó akar lenni a Seltos. Ahogy az autópályán kiderült, még 200 felett sem veszít ebből a stabilitásból és még nagy, nagyon nagy sebességnél is könnyedén, természetesen, rezzenéstelenül vált sávot, remek iránytartással marad íven a kanyarokban.
Mindeközben meglepően csendes marad a kabin. Még végsebesség környékén is lehet normál hangerővel beszélgetni a kocsiban, az itthoni sztrádatempó mellett pedig se a szél, se a futómű, se a motor hangja nem fogja érdemben megzavarni az erőteljes mélyekkel dolgozó, ha nem is kiemelkedő hangminőségű, de a kommersz mezőnyben bőven az elvárásoknak megfelelően szóló Harman-Kardon hangzását.
A vezetést támogató, az odafigyelést gyakran akadályozó elektronikus felügyeleti rendszerek általánosságban nem működnek rosszabban a Seltosban, mint más, mai hasonló méretű autókban. Vagyis a téves és/vagy felesleges riasztások szinte állandóan jelen vannak, amíg ki nem kapcsoljuk a különösen szigorú nézzelőre-kamerát és a kevésbé idegesítő, de sokat tévedő vélt vagy valós sebességtúllépésre figyelmeztető jelzést. A kvázi-önvezetés, a követőradaros sebességtartó és a sávtartó együttműködésével megvalósuló, de a vezető kezét mindig a kormányra kérő rendszer viszont jobb az átlagnál; a Seltos nem tart feleslegesen nagy követési távolságot és ügyesen, nem eltúlzott óvatossággal és távolságban áll meg a piros lámpánál előttünk leálló jármű mögött.
A szélvédőre vetítő, valódi Head-Up Display ma már cseppet sem ritka extra a kommersz kompakt és szubkompakt kategóriában. A Seltos is kapott ilyet, a HUD képe fényes, erős, a kivetített információkkal könnyű úgy elvezetni a kocsit, hogy sosem engedjük lejjebb a tekintetünket az előttünk futó útnál.
Költségek
A Kia nem ajánl látványosan csökkentett bevezető árat, kedvezményt a Seltoshoz, sőt: elég bátran árazta be az előzmények nélkül érkező új modellt. Szigorúan csak a listaárakat nézve a középmezőny felső szegmensében rajtol az autó, és bár alapteljesítménye az induló benzinmotorral kimondottan magas a vetélytársakhoz képest, az ára is az, főleg némely különösen szemtelen kínai alternatíva ismeretében. Ugyanakkor továbbra is nagyon nyomós érv a Kia mellett a hét év vagy 150 ezer kilométeres garancia.
|A benzines, automata váltós, fronthajtású Kia Seltos és néhány
konkurense – Listaárak, forintban
|Kia Seltos 180 T-GDi DCT Silver (180 LE)
|12 099 000
|Nissan Qashqai 1.3 DiG-T mHEV AT (158 LE)
|13 390 000
|Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Joy (150 LE)
|10 698 999
|Omoda 5 1.6 TGDI 7DCT (145LE)
|9 490 000
Értékelés
Látványos, különleges megjelenésű, tágas utasterű, praktikus mindennapi autó az új Kia Seltos. Első pillantásra meg lehet kedvelni, használat közben pedig könnyű még jobban megszeretni, köszönhetően a sok fizikai gombnak, az intuitív, gyorsan megtanulható kezelésnek, az általánosan jó minőségérzetnek és a még jobb térérzetnek a kabinban. Egy-két sorjásabb, karcosabb műanyagot, pár ergonómiai butaságot fel lehet fedezni benne és az EU által előírt vezetési asszisztensek is az ember agyára mennek időnként, de így is átlag feletti a komfortérzet és az általános jóllét érzése, a wellbeing hangulata a kabinban.
A futómű, a kormányzás meglepő módon sokkal sportosabb, agilisabb, élénkebb mozgást biztosít a Seltosnak, mint a kocsi jellege alapján várnánk, a benzinmotor viszont az EU-s emissziós szabályozási környezetben képtelen felnőni ezekhez a képességekhez. Valószínűleg kézi váltóval sokkal intenzívebb az élmény és több az élet az autóban, ahogy az is, hogy a Seltos valószínűleg hibridhajtással az igazi.
|Mellette – Ellene
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