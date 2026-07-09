A Seltos kicsit kilóg a mai Kiák közül, de azért így is felismerhetően illeszkedik a márkaarculatba. A gyártó Opposites United (egyesített ellentétek?) néven emlegeti azt a formanyelvet, amelyet immár valamennyi régi és új modelljére ráhúzott, de a Seltos, kockább, terepjárósabb a többi Kiánál. Pozíciófényei is erőteljesebbek, markánsabbak, komplexebbek a többi Kiáéinál. (Nél?)

Az új Kia külméretei: 4430 x 1830 x 1600 méter, a tengelytávolsága pedig 2690 milliméter. A Seltos ezzel a Kia palettáján méretben a Stonic és a Sportage közé kerül, a Niro és az XCeed mellé (4,42 és 4,38 mm). Hogy az EV-modellek között hol lenne a helye, azt most már talán a Kia szerint sem lenne érdemes kimérnünk: a koreai márka új modellstratégiája teljesen elválasztja egymástól a tisztán elektromos és a belsőégésű motorra alapozott technikájú autókat. Olyannyira, hogy a felfrissített Niróból sincs már elektromos változat.

Ha az utcaképhez nézzük, a Seltos a Nissan Qashqai-jal, Toyota Corolla Cross-szal összemérhető méretű modell.

Szimpatikus, bátran szögletes, erőteljes, magas építésű, izgalmas részletektől, dizájntrükköktől nem mentes, de alapvetően mégiscsak használatra szánt, jól megpakolható, aktív jövés-menésre, kalandokra tervezett autót látunk, ha körbesétáljuk a Seltost. Maszkulin megjelenés futurisztikus jegyekkel megszórva. Érdekesen szaladgálnak rajta a fények, szórakoztató felfedezni az izgágán összevissza futó vonalakat, a különleges formájú felnit (16-os, 18-as vagy 19-es méretben), a hátsó tetőspoiler alá elrejtett hátsó ablaktörlőt, vagy a kreatív módon szanaszét dobált lámpákat a kocsin.

A színek is jók: a Kia ügyesen sajátította ki magának ezt a pasztell-világot, amit mostanában használ. A krémes “Tan Beige” látványosabb, a kékes “Denim Blue” elegánsabb (ezt a két árnyalatot hozta el a tesztre a gyártó).

A fényes-fekete ütközőfelületeket és a rejtett kilincseket észrevéve azért felsóhajt az ember: ezen a két ponton a látvány mégiscsak legyőzte a funkciót. Vajon mi lehet odabent, kezdjünk aggódni? Használatra optimalizálták a kocsit, vagy divatosan túlegyszerűsített, egy nagy képernyő köré rendezett kabint találunk a szélesre nyíló, kényelmes beszállást, bepakolást engedő ajtók mögött?