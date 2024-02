Szörényi András kolléga nem is olyan régen egészen Kínáig repült, hogy az elsők között próbálhassa ki a 2022 közepétől létező Omoda 5 benzines és elektromos hajtású változatait. Nekünk már nem kellett ennyit utazni, hogy hosszabb távon is vezethessük, és egy kis ízelítőt kapjunk abból, milyen is, amikor kínaiak próbálnak szerencsét az európai piacon, és azt komolyan is gondolják. Bár autóból ezúttal kevesebb jutott, csak a kínálat benzines példányával mentünk egy nagyobb kört, de a tervezett invázió első katonájának megismeréséhez ez is elég volt.

A program egy extra kereskedéslátogatással indult. A megszokottnál jóval népesebb gyári emberekből álló kíséretet kaptunk beszélgetőtársnak, és ők mind a pár fős magyar csapatra koncentráltak, hiszen más nem is volt rajtunk kívül. Hogy a spanyol és az olasz piac után miért pont Magyarországot vették célkeresztbe, arra csak annyi volt a válasz, hogy mert nálunk barátságosan viselkednek a kínaiakkal. Jelentsen ez bármit is.

Hogy mennyire gyerekcipőben jár még a Madrid környéki Omoda-kereskedés, azt hamar megtapasztalhattuk, amikor benéztünk a leendő bemutatóterembe, ami egy Fiat szalon mellékajtaján át volt megközelíthető. Néhol még a korábbi Abarth feliratok, emblémák is megvannak, de a szalon már megkezdte az átalakulást, új lámpák és arculati elemek kerülnek a korábban is autószalonként működő helyiségbe. Egyelőre csak egy A4-es lapon nézhettük meg a látványtervet, mert még folyik a gipszkartonozás és a bejárat előtti betonlapokat is most cserélik új, hibátlan darabokra.

Egy itt-ott szétvágott demonstrációs motorról megpróbáljuk még kideríteni, hogy miféle autóba való, végül a szalonból kapunk segítséget, hogy egy Fiat Croma-motort nézegetünk. Egy félreeső teremben a prezentációból a név eredetére is fény derül – az „O” a létfontosságú oxigénre, a „Moda” pedig a modern, divatos életstílusra céloz – és megtudjuk, azt is, hogy 2023 január és november között már 134 ezer Omoda 5-öt adtak el, szó esik továbbá az ötcsillagos EuroNCAP töréstesztről is.

Új márkának új importőr Kína ötödik legnagyobb autógyára a Chery, de az exportált autók számát tekintve az első. A Magyarországnak és az európai piacra szánt márkáinak forgalmazását a GENIUS Automotive Europe néven létrehozott vállalat látja majd el, amelyet két, a hazai autókereskedelemben évtizedek óta ismert családi vállalkozás, a Hovány Kft. és a Petrányi Autó Kft. közösen jegyez. Az új márkák közül az elektromos-hajtással és hagyományos benzinmotoros változatban is kapható Omoda 5 érkezik elsőként, valamikor 2024. második negyedévében, majd pár hónappal később az aktív szabadidős, offroad szegmensbe célzó Jaecoo márka J7-es SUV-ja követi majd.

A vezetés előtti holtidőbe még belefér, hogy átkukkantsunk a szomszédos BYD szalonba, és végignézzük a parkolóban lévő egyéb fura jószágokat is. Kisvártatva befutnak a rendszámos tesztautók kulcsai, amik közül a rámenősebbek addigra már körbepisilték a cifra, ezüst változatokat, így nekünk már csak egy valaki alól frissen kikapott gyöngyházfehér példány jutott, kissé lelakott belsővel, talpig ujjlenyomatosan. Ilyenkor látszik a legjobban, mennyire nem való autóba a fényes fekete, zongoralakk borítás.

Külső Lassan elmúlik az az idő, amikor egy kínai autó formája láttán inkább csak röhögni támad kedve az embernek. Az Omoda 5 szinte már teljesen emészthető formát kapott, az egyetlen kivétel talán a hűtőmaszk a furcsa gyémánt alakú mintájával. A többi már teljesen korrekt, bár ha megpróbálunk utánajárni egy-egy formai elem eredetének, nem lesz nehéz dolgunk megtalálni az inspiráló modellt. Van itt egy kis Range Rover, a két darabra szedett, külön emeleten található fényszórók a Citroënekből, vagy éppen a Kia autóiból lehetnek ismerősek, de vannak Lexus-os hangulatú hátsó lámpák, és kölcsönvették a Volvo pörölyét is a LED-es nappali menetfénybe. De az összkép rendben van. Oldalról kifejezetten csinos az Omoda 5, jópofa a sötét ablakoktól és a fekete tetőtől és C-oszloptól, valamint az ajtók műanyag betéteitől karcsú forma. A külső tükörbe, a felnibe, küszöbrátétbe és a tetőlégterelőbe plántált piros betétek alkalmazásával is sikerült megállni még az ízlésesen innen. Az Omoda 5 méretre 4400 milliméter hosszú, 1830 mm széles és 1588 mm magas.

Belső Kellemes meglepetés a belső is, amely jobbára jóféle, kellemes tapintású anyagokból áll össze, és a formaterv is működik. Az utastér megálmodásakor valószínűleg rengeteg Mercedes-belsőt nézegethettek, mert az ablakemelő kapcsolóitól a szellőzőrostélyokon, a bajuszkapcsolókon át a krómozott recés izék textúrájáig minden hasonlít az ott használt formákhoz, megoldásokhoz. Van elegánsnak gondolt, fényes fekete felület is, aminek autóban használatáról igazán leszokhatna már a világ. A fedélzeti rendszer kijelzője alatt, a műanyag felület mögé rejtett gombok a Kia modelljeiből lehetnek ismerősek. Nagyon nem érdemes belemenni a belső részletezésbe, mert 2024 tavaszától alaposan átrendezik az utasteret, és néhány kivételtől eltekintve már ezek a frissített példányok érkeznek Magyarországra is. A fokozatválasztó kapcsolója például felkerül a kormány mögé, átalakul a középkonzol, és megnőnek a kijelzők is. Ami viszont valószínűleg marad, az a tisztességes helykínálat. Az Omoda 5 első üléssorában több, mint elegendő a tér, hátul 190 centivel viszont már érezni a tető közelségét. Az átlagos hazai testmagassággal biztos nem lesz szűk az Omoda utastere sehol. Átlagos méretű a 360 literes csomagtartó, amit 1075 literre lehet bővíteni. Ami viszont furcsa, hogy a belső visszapillantó is torzít, sokkal kisebbnek látszik az általa mutatott kép, mint amihez hozzászoktunk. Nem vészes, de rá kell hangolódni.

Technika Bár mi most csak a benzines változatot próbáltuk ki, az Omoda 5 kapható elektromos hajtással is. A két véglet – sima benzines és teljesen elektromos – között más alternatíva nincs, se öntöltő hibrid, se PHEV nem érkezik hozzánk. Ugyan mi még a 197 lóerős, 275 Nm csúcsnyomatékú motorú, meggyőző, 7,8 másodperces gyorsulású benzinmotorral próbáltuk az Omoda 5-öt, de mire tavasszal megérkezik Magyarországra, a belsőhöz hasonlóan a motortérben is történnek majd változások. Az 1,6 literes, négyhengeres, közvetlen befecskendezésű turbós motor veszít majd erejéből, 145 lóerősre gyengül, hogy megfeleljen a szigorúbb európai emissziós normáknak. (Az európainál kevésbé finnyás piacokra 1,5-ös motorral, és fokozatmentes CVT váltóval érkezik ugyanez a modell.) Váltóból hétfokozatú, duplakuplungos szerkezet működik a motor és az első kerekek között, a futómű elöl MacPherson rendszerű, hátul pedig független, többlengőkaros felfüggesztés van.

Vezetés Kezdjük a legidegesítőbbel: az autó folyton, megállás nélkül hisztizik valamiért. Vagy azért csilingel, mert a szerinte aktuális sebességkorlátozásnál gyorsabban vezetsz, vagy azért bimbammol, mert úgy véli, levetted a tekinteted az útról, de rád szól azért is, ha fáradtnak gondol. De sípol akkor is, ha már rettegve a sáv mértani közepén egyensúlyozva vezetsz. Az egész dolog pont ellenkező hatást vált ki, mint amire kitalálták, a sok jajveszékeléstől vagy megőrülsz és inkább belehajtasz a legközelebbi víztározóba, vagy zen állapotba kerülve teljesen kizárod a figyelmeztetéseket. Még akkor is, amikor esetleg tényleg lenne hasznuk. Többek között a vezetőtámogató rendszerek újrahangolása, az itteni követelményekhez igazítása az európai műszaki fejlesztőközpont feladata, amelyet az Omoda anyavállalata, a Chery létesített Németországban. Mással nincs baj, a motor normál használat mellett nem túl hangos, ereje is van – kár, hogy mire elér hozzánk, az európai kibocsátási normák miatt alaposan elerőtlenedik majd – és normális közlekedésnél a kissé lassan kapcsoló duplakuplungos váltó működése is vállalható. Van háromféle vezetési mód – Normal, Eco és Sport – amiknek a hatása részben érezhető. Legfeljebb a gázpedál lesz érzékenyebb Sport módban és a motor is magasabb fordulatszámig pörgethető, mielőtt jön a következő fokozat. A fedélzeti rendszer a megszokottnál lassabban és döcögősebben létesített kapcsolatot a telefonnal, ami meglepő, mert általában a kínai holmik ezt mindennél fürgébben szokták megoldani. A menü nincs agyonbonyolítva, és kis nyitottsággal a logikáját is meg lehet szokni. Kár, hogy a remek helyen, szem előtt lévő dupla, indukciós töltőfunkcióval is ellátott telefontartó felület a modellfrissítéskor eltűnik az autóból, mert igazán klassz dolog. Bár a vezeték nélküli telefontükrözés korában nem létfontosságú. A kormányzása átlagos, inkább könnyűnek mondható, és semmiféle visszajelzéssel nem fárasztja a sofőrt. Ez parkolásnál, városi manőverezésnél szimpla A-ból B-be közlekedésnél jó, de amúgy teljesen kilúgozza a vezetést. Az Omoda 5 futóművét is inkább kényelmesre hangolták, de ez majd itthon derül ki, mert a spanyol utakon se kátyú, se egyéb rontás nem került az utunkba.

Költségek Az Omoda 5 benzinmotoros változatának árlistája a Comfort változattal indul, ezért egész pontosan 9 990 000 forintot kérnek, a jobban felszerelt Noble pedig 10 990 000 forintba kerül. Az elektromos változat ugyanezekkel a felszereltségi szintekkel kapható, csak az ár magasabb, 12 000 000 és 13 000 000 forint. Nagyvonalú, 7 év, vagy 150 ezer kilométeres garanciát ad a gyár az autóra, a fényezésre 3, a karosszéria átrozsdásodására 12 év a jótállás ideje. Az Omoda 5 és vetélytársai – Listaár, forint Omoda 5 (145 LE) 9 990 000 Suzuki Vitara 1.4 lágy hibrid 6MT 2WD (130 LE) 8 490 000 Kia Niro hibrid (140 LE) 11 349 000 Hyundai Kona 1.0 T-GDI DCT (120 LE) 9 999 000 VW T-Roc 1,5 TSI Prime DSG (150 LE) 11 626 780