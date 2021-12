Kevés olyan autó van, amiben beülés után érdemes az amúgy a vezetést kiherélő Eco gomb megnyomásával kezdeni. A második a start-stop rendszer kikapcsolása lesz, de azzal még várjunk. A normál állásban kissé ideges, kapkodós dupla kuplungos váltó és motorreakciók Eco módban hozza szelídülnek a normális városi közlekedés ritmusához, kevésbé rángat így a váltó és a 150 lóerős sem szakad rá csak úgy az első kerekekre. Valószínűleg a fogyasztásnak is jót tesz, de leginkább a civilizáltabbá váló reakciók miatt érdemes odafigyelni erre a gombra. A másik a start-stop rendszer kapcsolója, ezt is érdemes városban kikapcsolni, mert pont néhány tized másodperccel hosszabb az egész rendszer reakcióideje, mint kéne, ennyivel lassabban indítja a motort, ha pirosnál vesztegelve korábban leállította.

Ezek után már egész klassz lesz a Dusterrel autózni, a kasztni jól átlátható, és a modellfrissítéskor érkező holttérfigyelő is segít a balesetmentes közlekedésben. Parkoláskor a feláras, négy darab kamerából álló rendszer képes megmutatni az autó előtt, mögött és a kerekek mellett lévő tereket is, utóbbi terepen is hasznos lehet. Korrekt a futómű, városban gyermeki örömmel lehet döngetni a leghitványabb úton is vele, de a kisebb úthibákkal nem tud mit kezdeni, azok valahogy átszivárognak a futóművön és kellemetlenkednek. Jól bírja a kanyarokat is, bár a magas építés és üléspozíció miatt ez eleinte zavaró lehet, de nincs ok az aggódalomra, nem fog fejre állni. Motorja pedig remek darab, 150 lóerővel vidáman és fürgén lehet vele közlekedni.

Vezetés közben a komfortérzet is egész jó, ülésfűtése ugyan csak bináris, vagy megy, vagy nem, de nagyon gyorsan, igen melegre izzítja az ülőlapot a hideg reggeleken, és az automata klíma sem zajos. Szélzajból már több jut be az autóba, hiába a javított hangszigetelés, a Duster légellenállása nem igazán lett jobb a generációváltás és ráncfelvarrások során. Fogyasztása normális autózással, vegyes használat mellett, de autópálya nélkül 7,2 liter lett a teszthét utáni tankolás adatai alapján.