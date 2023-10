Úgy fest, a kínai autógyártás is túllépett az eleganciát hazudó, de önnön karikatúrájukká torzuló belső tereken. A tejfölöspoharas műanyagok között a foncsorozott kapcsolók és az emberiségellenes műbőrök szalonnafényű, talmi csillogása helyett rendes anyagokkal találkoztunk.

Sokat segíthet az Omoda 5 szereplésén a jó belső minőségérzet, ami elkezdheti oldani az ismeretlen márkával szembeni természetes bizalmatlanságot. Az elektromos verzió kék-fehér üléskárpitja kimondottan előkelő, az ajtóburkolatok is szépek a felső rész díszvarrásos műbőrborításával.

Nagyon úgy tűnik, hogy az alsó középkategóriás Mercedesekről vett méretet az Omoda, a belső térhez mintha az A-osztály állt volna modellt. Az ülések, az ablakemelő kapcsolói, a légrostélyok, a középső tárolóhelyek rolója mind hasonló. Szerencsére a koppintásból a hangszórórács sem maradt ki, a felsők valódi fémből vannak és itt is elegánsak.

Jelenleg még eltér a belső égésű és az elektromos modell utastere. A cikkben azért láttok jóval több képet a villanyautó, mint a benzines belsejéről, mert az Omoda E5-ben már az újabb belső tér van, amit majd 2024 tavaszától kaphatnak meg az európai benzines exportautók.

A módosított belső tér még nem futott át az európai engedélyeztetési folyamaton. A benzinesekben is a jobb oldali bajuszkapcsoló lesz a most még az ülések között lévő fokozatválasztó és a rögzítőfék kapcsolója a középkonzolról átkerül a műszerfal bal oldalára.

Jól elfértem elöl 190 centis magassággal. A hátsó fejtér nekem passzentos, aki kicsivel alacsonyabb, az ki tudja húzni magát, aki meg magasabb, lejjebb csúszhat, van térdhely elég.

Hátul is minkét oldalon van világítás az utasoknak és ülészseb is, ami az ázsiai autókon nem egyértelmű. A hátul is adott ülésfűtés jó dolog. A csomagtartóról egyelőre nem kaptunk gyári adatot. Szemre átlagos, az autó előnye, hogy alul pótkeréknek is van hely.