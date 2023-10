Kína megjött, és minden magyar autósnak tud ajánlani valamit

Aki nem tartja kezét állandóan az autós hírek verőerén, az meglepődve fogja tapasztalni pár hónap múlva, hogy a kínai autók már nem a spájzban, hanem a márkaszalonokban vannak. Évről évre jött a jóslat a nagy autószalonok környékén, hogy a kínai márkák készek az európai hódításra, de aztán mindig elmaradt a dömping. Nem csoda, hiszen tökéletesen megfelelt nekik a gigantikus belső piac, a 2010-es évek derekán 24-25 millió autót vettek a kínaiak évente.

2023 viszont már az exportról és a globális terjeszkedésről szól, a nagy kínai márkák egymás után jelennek meg az EU-s piacon. Ennek ékes példája a BYD, ami a magyar piacra egyből három típussal érkezik, két márkaszalonjuk már elkészült, és tervben van egy országos kereskedői hálózat felállítása. A három újdonságot, a Dolphin, Atto3 és Seal típusokat a hazai sajtónak rendezett bemutatón próbálhattuk ki.

BYD – álomépítő nagyiparos A BYD név mögött ma már az angolul jól csengő Build Your Dreams (építsd az álmaid) szlogen áll, eredetileg viszont egy utcanevet jelölt, ahol az anyacég (Yadi Electronics ) az 1990-es években működött. Akkor még talán nem gondolták, hogy hangzatosan csengő jelszavakkal fognak európaiaknak villanyautókat eladni. Eddig persze hosszú út vezetett, az akkumulátorok gyártásával indító cég gyorsan kinőtte magát, a vasút, energetika, megújuló erőforrások, autóipar, elektronika területén van jelen a gigacég. 600 ezren dolgoznak nekik világszerte, a világ iPad-termelésének felébe kerül BYD-től származó technika. Az autózás világába 2003-ban vágtak bele, a BYD jegyzi az első konnektoros hibrid autót, az F3DM-et, amit 15 évvel ezelőtt dobtak piacra. A cég fennállása óta több mint 5,4 millió autót gyártott valamilyen szintű hibrid vagy elektromos hajtással. Tavaly 58 millió dolláros forgalmat bonyolítottak le, idén pedig már 35 milliárdnál járnak. Bődületes számok, a BYD már nem másokat követ, hanem saját fejlesztésekkel tör előre a villanyautók piacán. A cég elektromos akkumulátorokkal foglalkozó részlege, a FinDreams Battery a világ harmadik legnagyobb elektromos járműakkumulátor-gyártója, 2022 első felében 12%-os globális piaci részesedéssel, a lítium-vas-foszfát akkumulátorokra összpontosít. Nem ismeretlen hazánkban a BYD, hiszen a világszerte 220 ezer dolgozót foglalkoztató óriáscég az első európai buszgyárát Magyarországon építette meg 2017-ben és korábban vizsgálta annak lehetőségét, hogy autógyárat is építsen Magyarországon.

Ezzel a három típussal tulajdonképpen tökéletesen lefedik a hazai átlagautós igényeket, van alsó-középkategóriás ferdehátú (Dolphin), egy fél számmal nagyobb crossover (Atto3) és igen izmos prémiumszedán (Seal) is a kínálatban.

Seal – prémium-villanyszedán nyaktörő gyorsulással

Európai szemnek ismerős formával, a Porsche Taycanra emlékeztető frontrésszel kelt feltűnést a lendületes és sportos, D szegmensű szedán. A kilincsek a karosszéria vonalába simulnak, csak nyitáskor emelkednek ki, igen, ez is a Tesla és a Porsche világát idézi. A 4800 mm hosszú és 2920 mm tengelytávolsággal bíró Seal már a márka legújabb technikai platformjára, az e-Platform 3.0-ra épül, a BYD által fejlesztett Blade akkumulátorcsomaggal.

Kína megjött, és minden magyar autósnak tud ajánlani valamit 1 /21 Fotó megosztása: 2 /21 Fotó megosztása: 3 /21 Fotó megosztása: 5 /21 Fotó megosztása: 6 /21 Fotó megosztása: 7 /21 Fotó megosztása: 9 /21 Ezekben az autókban vannak még merész, európai szemmel szokatlan ötletek, az ajtó húrjai például pengethetőek, létezésük teljesen öncélú móka Ezekben az autókban vannak még merész, európai szemmel szokatlan ötletek, az ajtó húrjai például pengethetőek, létezésük teljesen öncélú móka Fotó megosztása: 10 /21 A BYD szerint egy sárkány lakozik az autó vonalaiban elrejtve A BYD szerint egy sárkány lakozik az autó vonalaiban elrejtve Fotó megosztása: 11 /21 Fotó megosztása: 13 /21 Fotó megosztása: 14 /21 Fotó megosztása: 15 /21 A legkisebb modell csak magas felszereltséggel ad kellemesen használható összképet, de innen már nincs messze a nagyobb, komolyabb, komfortosabb Atto3 A legkisebb modell csak magas felszereltséggel ad kellemesen használható összképet, de innen már nincs messze a nagyobb, komolyabb, komfortosabb Atto3 Fotó megosztása: 17 /21 Fotó megosztása: 18 /21 Fotó megosztása: 19 /21 Fotó megosztása: 21 /21 A stílus organikus, az anyagminőség eléri a koreai–japán magasabb kategóriás modellek szintjét A stílus organikus, az anyagminőség eléri a koreai–japán magasabb kategóriás modellek szintjét Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A tartósságot, biztonságot ígérő, elvileg kevésbé tűzveszélyes, robusztus LiFePo (lítium-vasfoszfát) technológiát alkalmazó akkucsomag mindössze 110 mm magas, ami jó helykihasználást tesz lehetővé. Annál is inkább, mert a Byd történetében először az akkuház felső burkolata a padlólemez teherviselő részét képezi, így még kompaktabb és könnyebb lehet az autó, ráadásul a tömegközéppont is mélyebbre került. A Seal esetében 82,5 kWh kapacitást ad ki a 172 cellából álló egység. A fedélzeti töltő 11 kW-os, de az akku akár 150 kW gyorstöltésre is alkalmas; ilyenkor 30%-ról 26 perc alatt emelkedik 80%-ra a töltöttség.

A beltér tervezőit dicséri, hogy a rendezvényre utolsó pillanatban beesve, szó szerint az induló BYD-konvojhoz csatlakozva sem volt gondom az autó fő funkcióinak beállításával. Organikus, tényleg tengeri emlősöket idéző formákból áll össze a beltér, ennél konzervatívabbak ma már az európai gyártók, de a Seal nem is a legbohóbb a kínálatból. A másik két modellel ellentétben itt abszolút megszokott a kezelőszervek elrendezése, az anyagminőség pedig felér a koreai elektromos ellenlábasok szintjére, puha, plüss-szerű borítás folyik végig a műszerfalon és az ajtókon, az audiorendszer csipogói a német prémiumtípusokat idéző fémborítást kaptak.

Ha a Tesla Model 3-ast vesszük alapul, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy ötletesebb, színesebb az összhatás. Az összeszerelési minőség azért még itt-ott nem tökéletes, az ülések bőrszerű kárpitozása gyűrődik néhol, de nincs recsegés, ropogás, az ajtók is tervezett huppanással záródnak.

A műszeregység 10,25 colos, természetesen teljesen digitális, a központi érintőképernyő 15,6 colos, klasszikus laptopmonitor forma. Lehet, pont ilyen kerül néhány világcég számítógépébe is, de itt a BYD utasterében a kormányon elhelyezett (ennyire fontos a funkció!) gombbal elfordítható a képernyő 90 fokkal, fekvő helyett álló nézetre. Tehát 2023-ban a vezetéssegítő szabályzása mellett ez a funkció, amit a kormányra telepít egy kínai autógyártó. Mindez sokat elárul arról, milyen irányba tart az autóipar.

A vezetőülés nyolc irányban állítható motorosan és a deréktámasz is négy irányban szabályozható, a rövid tesztúton sportos darab benyomását keltette, ez nem egy terjengős fotel, a Seal tényleg dinamikus sportszedánként akar bekerülni a köztudatba.

Ami viszont kötelező egy kínai típusnál, az a bődületes méretű lábtér hátul. A 2920 mm-es tengelytávval ezt a feladatot lazán megoldja a Seal, magam mögött (185 cm) szinte arasznyi hely van még a térdeknek, fejben viszont elég szűk a kupészerű tetővel szerelt típus. Cserébe végig A oszloptól C oszlopig tartó üvegtetőt kap mindegyik kivitel.

A szedán hátul 400, elöl 53 literes külön fedéllel ellátott csomagteret biztosít, utóbbi tökéletes hely a töltőkábelnek.

Egy akkumulátorhoz kétféle hajtást kínál a Seal, a gyengébb, hátsókerék-hajtású 313 lóerős, és álló helyzetből 5,9 mp alatt gyorsítja 100 km/órára az autót. A dupla motoros kivitelben ehhez jön még egy 218 lóerős villanymotor pluszba, így 530 lóerővel már 3,8 másodperc csupán a százas sprint, a végsebesség pedig 180 km/óra.

Menet közben mindez az erős villanyautókra általánosan jellemző szinte fájdalmas gyorsuláson volt tetten érhető, a dupla motoros kivitel hátba vágó módon indult meg. Mindehhez pedig magabiztos futómű és kormányzás adta a hátteret, ezen a téren is élvezhető csomagot raktak össze a Seal tervezői. Az elöl kettős keresztlengőkarokkal, hátul öt lengőkaros futóművel kihozták, amit lehet egy ilyen nehéz és erős autóból. Nem küzd a tapadásért, alapvetően feszes a hangolás, a csillapítás pedig aktívan szabályzott, az ütések erejétől és sűrűségétől függően változik, igazodva az útminőséghez.

A fedélzeti töltő 11 kW-os, de az akku akár 150 kW gyorstöltésre is alkalmas; ilyenkor 30%-ról 26 perc alatt emelkedik 80%-ra a töltöttség. A tesztút alatt 20 kW/h körüli átlagot mutatott a fedélzeti számítógép, de ez nem mérvadó érték, az biztos, hogy ekkora akkumulátorcsomaggal nem a mindennapos hatótávpara autója a Seal.

A Seal modell árai 18 114 900 forintról indulnak hátsókerék-hajtással, de az igazi favorit az Excellence-AWD, ami 19 212 900 forintért már összkerékhajtást és 530 lóerőt ad, ezzel igazi a Seal.

Atto3 – a családi igásló

Az Atto3 egy tágas, C szegmensű SUV, ami még nem az óceánhoz kötődő modellsorozatba tagozódott be (Seal, Dolphin). Az Atto3-at 2022 októberében mutatták be a Párizsi Autószalonon. A modell két felszereltségi szinttel, a ‘Comfort’ és a ‘Design’ változattal érhető el. A jármű az e-Platform 3.0 padlólemezen alapul, és egy 60.48 kWh kapacitású Blade akkumulátorral szerelt, ami 420 km-es hatótávolságot biztosít WLTP szerint. Emellett gyors egyenáramú gyorstöltési képességgel is rendelkezik, az ígéret szerint mindössze 29 perc alatt tölthető 30%-ról 80%-ra.

A sajtóközlemény szerint sárkányarca van a típusnak, elvileg „orrkialakításának vonásait az ősi kínai sárkányok formái inspirálták. A LED-es fényszórók és a szálcsiszolt hűtőmaszk rajzolatai a mitológiai sárkány szemeit és bajuszát idézik.” A sárkányteszten garantáltan elvéreztem volna saját kútfőből, mert az én átlagízlésemnek az ATTO3 formája szerint a tömegben megbújó, teljesen átlagos crossover, ami lehetne Suzuki, Opel, Ford, bármilyen globális márka terméke. Az európai vezetésű tervezőcsapat mindenesetre áramvonalas formát hozott össze, az ATTO3 légellenállási együtthatója (Cd) mindössze 0.29.

Az utastéri formák tervezésénél az edzőtermek hangulata nyújtott inspirációt, így például a belső kilincsek formáit a súlyzók vonalai, a sebességváltó választókarjáét a kettlebellsúlyok, a szellőzőkét pedig a súlytárcsák ihlették. A legjobb részletet az ajtók aljára tett, teljesen felesleges (talán levéltárolásra alkalmas) három gumikötél adja. Ezek hosszúsága pontos zenei hangokat eredményez pengetésre, fülre a „János bácsi, János bácsi, keljen fel” nemzetközi gyerekdal első három hangját lehet megszólaltatni a vezetőoldalon, a jobb oldalit nem mertem próbálni.

A 4455 mm hosszú, 2050 mm széles (külső tükrökkel együtt) ATTO 3 tengelytávja 2720 mm, így a beltér a külső méretekhez képest igen tágas. A hátsó üléstámla 60:40 arányú előredöntésével az alapesetben 440 literes csomagtartó 1138 literre bővíthető.

A 204 lóerős motor elöl kapar, és a menetstabilizálóval karöltve 7,3 másodperc alatt gyorsítja az autót 0-ról 100 km/h-ra, végsebessége pedig 160 km/h. A vezetéshez négyféle üzemmódot választhatunk: Sport, Normal, Economy és Snow áll rendelkezésre.

Vezetése abszolút semleges élmény, kellően csendes, kellően dinamikus, tájra meredő mélázós családi darab, aminél az nyom sokat a latba, hogy mennyire egyszerű betenni egy gyerekülést, vagy elfér-e a család cucca babakocsival együtt. Utóbbi valószínűleg megoldható, ugyanis a hátsó üléstámla 60:40 arányú előredöntésével az alapesetben 440 literes csomagtartó 1138 literre bővíthető.

Az árak ennél a modellnél 13 997 900 HUF-tól kezdődnek a Comfort felszereltséggel, a Design szint 14 820 000 forint.

DOLPHIN – városban, érdekes stílussal

A kínálat legolcsóbb és legkisebb darabja a szárazföldi delfin, vagyis a Dolphin. Az állat visszaköszön a formatervben, ahogy az Atto3-ba egy sárkányt lehet belegondolni, kis fantáziával a kis testvér vonalai egy ugró delfint idéznek. Átverésszaga van a dolognak, de az amúgy elég egyhangú, fekete beltérben a szinte lebegő kilincsek tényleg egy uszonyra hasonlítanak, tehát tényleg a tengeri emlősök adták az ihletet.

Teljes hossza 4290 mm, szélessége 1770 mm, ehhez a mérethez pedig igen tisztes a tengelytáv, 2700 mm. Ennek oka, hogy ez a típus is megkapja a márka legújabb e-Platform 3.0 padlólemezét, ami tipikus modern villanyautós gördeszka, középen lapos variálható méretű akkumulátorcsomaggal, a két végen pedig a hajtás-futómű szegmensekkel.

A BYD esetén pedig a hajtás is kompakt egység, a 8 az 1-ben felépítésű elektromos hajtáslánc egy egységbe tömöríti a járműszabályozás és az akkuirányítás elektronikáit, a teljesítményelektronikákat, a villanymotort, annak kontrollerét, az erőátvitelt, az áramátalakítót, és a fedélzeti töltőt is.

Belül érezhető, hogy ez a legolcsóbb kivitel, az anyagok minősége már elmarad a nagyobb modellektől, egyszerű, funkcionális a belső, bár itt is van pár érdekesség, a menetválasztó gomb például a szellőzők mellé, a klímakonzol klasszikus helyére került, ennek elérését parkoláskor, városi manővereknél szokni kell. A kormány mögötti kijelző apró és a felbontása sem a legjobb, de a központi monitor itt is az elforgatható darab, mint a másik két típusnál.

A Byd Dolphin, akárcsak az Atto3 képes generátorként külső fogyasztókat táplálni, más akkumulátorokat tölteni, akár 3300 W-tal.

60.4 kWh kapacitású Blade akkuval és egyetlen állandó mágneses szerkezetű szinkronmotorral az autó 7 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra. A 150 kW/204 LE teljesítményű motor forgatónyomatéki csúcsa 310 Nm, így a típus végsebessége 160 km/h.

Az autó négyféle konfigurációban érhető el, a belépőmodell itt is a valódi fapad, az értékelhető extralista és teljesítmény a második Boost szinttől kezdődik:

Active: 44.9 kWh-s akkumulátor, 70 kW (95 LE) teljesítményű villanymotorral. Ez a változat váltóárammal legfeljebb 7 kW teljesítménnyel tölthető, egyenárammal pedig 60 kW töltőteljesítmény felvételére képes. Alapára: 10,9 millió forint

Boost: 44.9 kWh-s akkumulátor, 130 kW (176 LE) teljesítményű villanymotorral. Az Active szinthez viszonyított többletfelszereltség: 17 colos keréktárcsák és multilink hátsó felfüggesztés. Alapára: 11,8 millió forint

Comfort: 60.4 kWh-s akkumulátor, 150 kW (204 LE) teljesítményű villanymotorral. Hatótávolság 427 km, fogyasztás 15.9 kWh/100 km. Maximális töltőteljesítmény 88 kW (30-ról 80%-ra 29 perc alatt), a váltóáramú töltés csúcsteljesítménye 11 kW. Alapára: 12,6 millió forint

Design: technikai jellemzői azonosak a Comfortéval, de többlete a panorámatető, a V2L képesség, a sötétített hátsó ablakok és a vezeték nélküli telefontöltő. Alapára: 13,4 millió forint.

Minden BYD 6 év vagy 150 000 kilométeres garanciával jár, az akkura 8 év vagy 200 000 kilométeres garancia vonatkozik.

A BYD erős ajánlattal lépett a hazai piacra, egyedi hangulatú típusokkal, amelyek mind technikai tartalmuk, mind felszereltségük, teljesítményük, áruk alapján versenyképesnek tűnnek a konkurensekkel szemben.