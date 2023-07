Vége a titkolózásnak: új autómárka Magyarországon

Egyelőre a benzines jön, később konnektoros hibrid és elektromos is

13 /16 Több forrásból is úgy értesültünk, hogy a közeljövőben újabb kínai autómárka lép be a hazai piacra. Az Omoda egy crossoverrel nyit, amely mérete alapján a Suzuki Vitara és az S-Cross konkurense is lehet.

Több forrásból is úgy értesültünk, hogy a közeljövőben újabb kínai autómárka lép be a hazai piacra. Az Omoda egy crossoverrel nyit, amely mérete alapján a Suzuki Vitara és az S-Cross konkurense is lehet.