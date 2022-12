Pofás és biztonságos Európa legújabb kínai autója

Újabb kínai autógyártó evez globális vizekre: a Chery nem egészen egymillió darabos éves termelésével hazája kilencedik legnagyobb autógyártója, de nyilvánvalóan többre vágyna, ezért előbb Ausztráliában és Izraelben mutatta be globális exportra tervezett újdonságát, most pedig Európába is elhozza azt.

A Chery komolyan gondolja a nemzetközi terjeszkedést: az Omoda 5 formailag és motorizáltságában teljesen beleillik az európai mainstreambe, nem mellesleg a világ számos más piaca után most Európában is megszerezte a legmagasabb, ötcsillagos minősítést a mértékadó biztonsági vizsgálaton. A gyermekeket hatékonyan védi, a gyalogosokat kevésbé, a felnőtt utasok részére biztosított védelem jó átlagos.

Van központi légzsák, ami megakadályozza, hogy oldalirányú ütközés esetén a két első utas összefejeljen.

A kompakt szabadidőjármű 18 colos keréktárcsákat, LED-es fényszórókat kapott, a motorosan állítható ülések integrált fejtámlás, sportos kialakítású darabok, perforált bőrkárpitjuk alatt nemcsak fűtőpanelt, de szellőzőrendszert is találunk. A klímaberendezés kétzónás.

A legtöbb kínai gyártó elektromos modellel próbál szerencsét Európában. Az Omoda 5 azonban négyhengeres, benzines turbómotort kapott. Az 1,6 literes egység 197 lóerős, legnagyobb forgatónyomatéka 290 Nm – mindez jól hangzó 7,8 mp-es gyorsulást tesz lehetővé 0-100 km/órára. A váltó hétfokozatú, dupla kuplungos.

A vezetőtámogató rendszerek sorában megvan minden, amire Európában szükség lehet, a távolságtartó tempomattól az akadályérzékelős vészfékrendszereig, a sávelhagyást gátló funkciótól az adaptív távolsági fényig.

A Chery T1X padlólemezére épülő autó gyártója szerint tisztességes terepalkalmassággal rendelkezik, legalábbis ami a terepszögeket és a szabad hasmagasságot illeti.

A multimédiás fronton két darab, egyenként 10,25 colos kijelzőt kapunk, vezeték nélküli telefontöltőből kettőt is kialakítottak, és persze van színváltós hangulatvilágítás.

Az autó támogatja az Android Auto és Apple CarPlay okostelefon-integrációt. A motor a távolból indítható, de nem telefonról, hanem az autó kulcs nélküli nyitórendszerének jeladójával.