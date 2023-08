Kína Európa és Korea ellen. Van esélye a Dongfengnek Magyarországon?

Kiválasztottunk három népszerű modellt a hazai új autó piacon, amik méretben közel állnak a frissen induló kínai modellhez, a Dongfeng gyártmányú Forthing T5 Evóhoz. Ez a modell már minden tekintetben egészen európainak tűnik, potens versenyző a mai kínálatban, mind minőségével, mind árával. Így megnéztük, mit tud most a piacon ez az új kínai modell.

Ár és garancia

Épp frissen érkezett meg a piacra a Dongfeng egyik új modellje, aminek az eredeti bemutatóját még 2020-ban tartották, de a magyar piacon csak most, 2023-ban kezdik meg a forgalmazását. Hivatalos márkakereskedő hálózaton keresztül (Budapesten épp az Óbudai Autójavító), márkaszerviz háttérrel, de kezdésként még csak egyféle kivitelben, amivel alapvető hátránnyal indul a piacon, de kezdésnek komoly csomagot hoz.

12,5 millió forintért vihető haza és 7 év garanciával kezd itthon a Forthing T5 Evo, 177 lóerős turbós Mitsubishi benzinmotorral és hétfokozatú duplakuplungos automata váltóval. A konkurensek listaáraiból az ehhez legközelebb esőt választottuk ki, így pedig a 150 lóerős Hyundai Tucson 14 990 000 forintnál kezd automatával, 5 év garanciával.

Opel Grandland csak 130 lóerős benzinmotorral érhető el, automata váltóval 13 410 000 forintos listaáron, de már a hivatalos oldalon is inkább az akciósat hirdetik. Ezekre érdemes figyelni, mert minden márkának és kereskedésnek is megvannak a saját akciói. Az egyetlen, amelyik a vizsgált konkurensek közül 7 év garanciát ad, az a Kia Sportage, ami 160 lóerős turbómotorral 13 399 000 forintnál startol.

Forthing T5 Evo Opel Grandland 1.3 Turbo Kia Sportage Gold Hyundai Tucson Premium Motor 1.5 turbó, 7DCT 1.3 Turbo automata/8 150 Hybrid 48V benzin (automata DCT) 1.6 T-GDi LP MHEV 2WD 7DCT Listaár (ft) 12 500 000 13 310 000 13 399 000 14 299 000 Garancia 7 év 5 év 7 év 5 év

Felszereltség

Automata váltóval, ledes fényszórókkal, bőrülésekkel, nyitható panoráma üvegtetővel érkezik a Forthing T5 Evo. Fűthető és masszírozó első ülések járnak már az alapcsomagban is elektromos állítással és állítható gerinctámasszal.

Automata fényszórókapcsolása mellett záráskor a tetőablakot is bezárja és még a rolót is behúzza, klímája kétzónás, kulcs nélküli nyitás és indítás jár hozzá, igaz, érzékelő csak a sofőr ajtó kilincsébe kerül. Motorosan nyílik a csomagtér fedele, annak padlója alatt pedig szükségpótkerék rejtőzik.

Szövetüléses az alap Opel Grandland, kézi ülésállítással, de kétzónás automata klímával és automata fényszóró kapcsolással, ennél a modellnél is ledes lámpák világítanak. Európai gyártóként ma már senki nem engedi meg magának, hogy vezetéstámogatók nélkül dobjon piacra autót, így a Grandlandben is van már sávelhagyás figyelmeztető, táblafelismerő, tempomat és vészfékasszisztens is, felárért ezek csomagban bővíthetőek is.

Multimédiája a kategóriában nem túl erős, de már ez is okostelefon tükrözésre képes, így mindenképp fejlettebb rendszer a Dongfeng Forthingénál. Ez igaz minden további modellre is, a koreaiak fedélzeti rendszere összetett, látványos, kezelésüket tanulni kell, de a beállítások, funkciók, színek, hangulatfények kínálata elég széles, prémiumautókat idéz és a rendszer gyors is mindkettőben.

Szinte a teljes vezetéstámogató arzenál belekerül a Gold felszereltségű Sportage-be, a holttérfigyelő kamera rendszer és azzal egybe kötött vészfékező funkció a kivétel. Szövet, de füthető ülések kerülnek bele előre és hátra is, itt is kézi az állíthatóság. Automata kétzónás légkondit kap, kulcs nélküli beszállást és indítást, de a fejlett 12,3 colos multimédia csomagban kérhető plusz összegért.

Közeli testvérmodellként a Tucson hasonló felszereltséget kínál a Kiához, vezetéstámogató rendszerek között ott a vészfékező asszisztens és a sávtartó is, 50 000 forintos felár csak az adaptív, távolságtartó tempomat, de 200 000 a holttérfigyelő rendszer. Minden igazán szükséges viszont alapáron jár, még vontatmánnyal együtt is képes stabilizálni az autót menet közben.

Helytakarékos pótkerék csak akkor jár a Kiához és a Hyundaihoz, ha nem mild hibrid rendszerűek, abból viszont csak kézi váltós változat létezik. Automatával mindenképp 48 voltos, így csak defektjavító készletet kaphatunk hozzájuk.

Egyelőre hátrány a Forthing számára, hogy nem variálható, nincs igazán alacsony felszereltségű változat, de jobb és nagyobb tudású multimédiáért sem lehet fizetni. Mivel ez egyelőre csak a kezdet, várhatóan szélesebb lesz a kínálata a jövőben.

Törésteszt

Globálisan hasonló törésteszt formátumokat fog össze az NCAP (New Car Assessment Programme). Ahogy Európának, Amerikának és Koreának vagy Japánnak, úgy Kínának is megvan a saját C-NCAP szervezete, akik külön álló félként tesztelik az autókat. A metódus nagyon hasonló az EuroNCAP méréséhez, a sebességek és a vizsgálatok azonosak.

Frontális falnak ütközés 50 km/h-val, 40%-os átfedéssel 64 km/h-val, oldalról érkező deformálódó testtel (belé csapódó autó) 50 km/h-val. A kínai mérésben nincs oszloppal való ütközés és hátulról ütközés, így ezen a téren van eltérés, valamint a C-NCAP a gyermek utasvédelmet sem méri, ami már jelentős különbség. 2021 óta viszont ugyanúgy fontos a vezetéstámogató rendszerek működése, mint az EuroNCAP-nél.

Az talán nem meglepő, hogy a Tucson, a Grandland és a Sportage ötcsillagos EuroNCAP törésteszttel rendelkezik, de a Forthing T5 Evo is öt csillagot kapott a C-NCAP-nél. Külön kiemelik az aktív biztonsági rendszerek és vezetéstámogató rendszerek működésénél, hogy a menetstabilizálót a Bosch szállítja, több mint 92%-os értékelést kapott erre a mérésre, de a vészfékező funkcióra, a gyalogosvédelemre és az utasvédelemre is.

Fontos azért kiemelni, hogy a jelenleg Magyarországon kapható felszereltségben még nem kap a Forthing vezetéstámogató rendszereket, így ez a változat vélhetően egyetlen csillagot sem kapna a törésteszten, akárcsak a legtöbb kb. 2015 előtt gyártott európai autó sem, de nem az utasvédelem miatt. Hamarosan az a verzió is elérhető lesz, valamint már az EuroNCAP is teszteli a kínai modelleket, így vélhetően a T5 Evo is sorra fog kerülni.

NCAP (C-NCAP) eredmény Felnőtt-védelem Gyerek-védelem Gyalogos-védelem Vezetéstámogató rendszerek Forthing T5 Evo 5 csillag 94% – 67% 92% Opel Grandland 5 csillag 84% 87% 63% 60% Kia Sportage 5 csillag 87% 86% 66% 72% Hyundai Tucson 5 csillag 86% 87% 66% 70%

Külső

Mind a négy modell a most divatos crossover fazont képviseli. Emelt hasmagasság, magas építés, magasra húzott padlólemez. Közéjük tökéletesen beékelődik az új kínai versenyző, még formatervével sem lóg ki az európai ízlésből. Van benne merészség, mint a koreaiakban, de közben simulékony is. Színekben mindenképpen bátrabb, kiemelném a fantasztikus Jade zöld árnyalatot, de kérhető pirosban és pinkben is, ha valakinek éppen úgy tetszik.

Tengelytávra csak a Tucson ver rá egy keveset, és teljes hosszban is csak az előzi meg. A konkurensek mindegyikénél elérhető sportosabb külső csomag, az Opel esetében ez a GS Line, a Kiánál GT Line, a Tucsonnál pedig az N-Line csomag adja meg ezeket a kiegészítőket, így a személyre szabási lehetőség ezeknél a modelleknél jelentősen szélesebb.

Forthing T5 Evo Opel Grandland Kia Sportage Hyundai Tucson Hosszúság (mm) 4565 4477 4515 4630 Szélesség (mm) 1860 1906 1865 1865 Magasság (mm) 1690 1609 1650 1665 Tengelytáv (mm) 2715 2675 2680 2755 Csomagtér (l) 370 514 562 539

Belső

Bőr üléshuzatai és hatalmas, félig nyitható üvegteteje miatt első ránézésre magas kategóriára tippelnénk a Forthing T5 Evóban. A kényelmi extrákat korábban említettük, azt azonban nem, hogy a hátsó lábtér ebben az autóban a legnagyobb. Ez a hosszú tengelytávnak is köszönhető, valamint kínai modelleknél bevett szokás, hogy a hátul utazók kényelme a legfontosabb.

A jobb első ülés belső oldalára is kerülnek állító kapcsolók, így a hátul ülő is előrébb tudja tolni az ülést, hogy még több helye lehessen. Van hátul is légbefúvó, 12 voltos töltőfej (szivargyújtó), de csak egy, és egy pár kihajtható szatyorakasztó. Minőségben a bőrözött felületek elég jók, a műanyagok pedig java részt elfogadhatóak. A műszerfal felső része puhított, de az ajtókárpitok már nem, de összességében a kéz alá kerülő anyagokkal nincsen gond, egységesnek tűnik és a formák is otthonosak.

Jellegzetes műanyag szag árad az utastérből, ez egyelőre elég szokatlan, a koreai modellekre ez nem jellemző. Mind a Tucson, mind a Sportage remek minőségű anyagokat használ, a zongoralakk mindkettőben elég sok helyen megjelenik, amitől a hangulat egészen hasonló, mint a Forthingban. A koreaiakban több az USB csatlakozó, a Sportage-ben pedig a hátsó üléssor szellőzése külön is kezelhető harmadik zónaként.

Izgalmas megjelenítést tud a Tucson műszerfala, az extrái között pedig szerepel egy holttér figyelő kamera, aminek a képe irányjelzéskor megjelenik a műszerfalon. Minőségre jóval egységesebb mindkettő, mint a kínai Forthing, találunk puhított műanyagokat az ajtókon is, és jóval szebb a harmónia is a formák tekintetében.

A kínai modell masszírozós első ülése is egyedi extra, ezzel is a kényelmi funkciók uralkodását láthatjuk, a vizsgált modellek egyikében sem érhető el ilyen funkció. Ugyanakkor a hátsó üléssor fűtése igen, ez vélhetően a hamarosan érkező, magasabb felszereltségű T5 Evo Heat Wave szintű kivitelében már szerepelni fog.

Kevésbé tűnik összetettnek az Opel Grandland belső tere, de ennél is fontos kiemelni, hogy az anyaghasználat egységesebb és jobb minőségérzetű, ha nem is túl sokkal. Multimédiája nem túl fejlett, de okostelefon tükrözésre ez is képes. Kormányfűtés, napfénytető, fűthető ülések szintén elérhetőek felárért, amivel magasabb árat ér el, mint a Forthing.

Utastér helykínálatra és összeszereltségre mindegyik elég azonos, a kínai modell karosszéria merevsége szinte pont ugyanolyan, mint a konkurensek esetében, így ez szép teljesítmény. Jelentős hátrányt szenved csomagtér méretben, a 370 liter kisebb kategóriájú autóknál lenne jó érték, ezen a szinten már inkább 500 liter környékén járnak a modellek. Ezen is látszik, hogy a hátsó üléssort jelentősen hátra tolták a Forthingban a csomagtér hátrányára, a padló alatt viszont szükségpótkerék szerepel, a konkurensekben csak defektjavító érhető el.

Motorkínálat, vezethetőség

Széles a kínálat motorok terén, ez főleg a Hyundaira és a Kiára vonatkozik. A Tucsonból és a Sportage-ből többfél hibrid hajtás is elérhető, de az ár és az összehasonlítás érdekében a Forthing T5 Evóhoz legközelebb állókat választottuk, ami közel a legalacsonyabb árú kivitel is mindkettő esetében. Az automata váltós, 150 lóerős 1,6-os turbós benzines kivitelek már 48 voltos hibrid rendszerűek, így kicsit többet tud, mint a Forthing hajtáslánca.

A kínai modellt 1,5-ös 177 lóerős turbós Mitsubishi motor hajtja hétfokozatú duplakuplungos automata váltón keresztül, míg az Opel esetében 130 lóerős háromhengeres az egyetlen benzines opció, szintén kérhető hozzá automata váltó is.

Ebben a formában mindegyik modell egészen dinamikus mozgásra képes, gyorsulási versenyben az Opel maradna le látványosan, de talán ez nem is igazán fontos ilyen autóknál. Sokkal inkább a motorok hatékonysága, a gyári értékek szerint a Forthing T5 Evo 6,8 liter benzint kér 100 kilométereként, az Opel Grandland 6,4-6,7 litert, a Kia Sportage 6,9, a Hyundai Tucson pedig 6,31 litert.

Egyszerűbb csatolt lengőkaros futóművel csak az Opel Grandland szerepel, a kínai és a két koreai is komolyabb, többlengőkaros rendszert használ, így a terhelést jobban bírják és az úttartás is biztosabb ezeknél a modelleknél.

Érdemes szemmel tartani a kínaiakat

Amíg nem érkezik meg a Forthing T5 Evo teljes elérhető felszereltséggel a hazai piacra, addig nem lehet minden tekintetben összehasonlítani a konkurensekkel. Nagy hiány egyelőre a vezetéstámogató rendszerekben mutatkozik, míg minden további modell alapáron adja a legfontosabbakat, addig a T5 Evo csak az érkező, magasabb árú (még nem tudjuk, mennyi) Heat Wave csomaggal fogja tudni azokat.

Érdemes azonban szemmel tartani a modellt, mert a hozzá hasonló kényelmi extrákkal felszerelve a többi modellt már komolyabb árkülönbség mutatkozik. Ha sikerül ügyesen pozicionálni a Heat Wave felszereltséget, komoly meglepetést is hozhat a piacon.