Választani is nehéz, annyiféle hajtással érkezett a magyar autópiacra az új Hyundai Tucson. Mi a teljes hibridet kértük el először a merészen más SUV-ból.

Röviden – Hyundai Tucson 1,6 T-GDI HEV 2WD Executive Mi ez? 4,5 méteres SUV, a Hyundai Tucson második generációja első vagy összkerékhajtással, dízel vagy benzines motorral. A tesztautó az elöl hajtó teljes hibrid a leggazdagabb felszereltséggel. Mit tud? Radikálisan új kívül, szép belül és van belőle teljes hibrid, konnektorról tölthető akkus, zöld rendszámos hibrid és 48 voltos kisegítő hibrid is. Mibe kerül? Listaáron 8,3-15,2 millió Ft között mozog az új Hyundai Tucson. A belépő a Life felszereltség a 150 lóerős turbós benzinessel, elsőkerék-hajtással és kézi váltóval, a másik végpont a plug-in hibrid Executive 265 lóerővel, zöld rendszámmal. A tesztelt modell 13 199 000 forintos árából 500 ezer Ft az engedmény. Kinek jó? Annak, aki a kevéssé meggyőző hibridhajtás helyett dízel vagy benzines motorral veszi, sokkal jobb ár/érték aránnyal.

Amióta a covidkórság miatt nincsenek nagy nemzetközi autó-kiállítások és elmaradnak a külföldi menetpróbák is, szinte rajtaütésszerűen esnek be Magyarországra az új autók. Így futott be hozzánk a Cupra Formentor és a se nem nagy, se nem kis aszfaltterepjárók között igazán merész új Hyundai Tucson. Először a teljes hibridet teszteltük belőle.

Külső Visszakerestem összehasonító tesztünket az autó elődjéről a Kadjar és a Qashqai ellenében, amiben ezt írtam a külsejéről: „Nyoma sincs az iX35 hatásvadász kuszaságának, amelyre annyi ívet meg domborítást préseltek, amennyi három autónak elég lett volna.” Elődje nagyon más stílusú autó, egyelőre az újés a régi együtt kapható. A fehér egy N-Line kivitelű, a piros a sima Tucson a kifutó típusból Nekem azóta is ez volt a legérettebb formájú Hyundai, egy remek érzékkel megrajzolt, elegáns, túlzásoktól mentes autó, időtlen formatervvel. Ehhez képest az új nagyon más, sokkal agresszívebb és látványosabb a páncélsisak rostélyéra emlékeztető ábrázattal és a vörösen izzó szemfogakkal hátul. Erősen egyedi és összetéveszthetetlen a dizájn, ha ez volt a cél, akkor hibátlan, de az előd szolid eleganciáját értékelőknek sok lehet a jóból. Van mit felfedezni benne, rajta. Elöl, hátul és a kettő között is nagyon mozgalmas autó. Orrán a parkoláskor rejtett fényforrásokból, mintha a hűtőrácsból törne elő a nappali menetfény. A tetőív sikkesen lejt hátra, a lámpáktól induló ív markánsan lejt az első ajtó közepéig, onnan egy fénytörő él fut fel a jó kiállást hangsúlyozó, széles hátsó kerékjáratok fölé és akkor még nem is szóltunk a faráról, amit szintén rendesen odatettek. Szép a formatervben a lámpák között megszakításmentesen végigfutó hátsó fénycsík, ami a Kiának még nem sikerült a Proceeden, ahol apró foghíj van benne középen. Ez azonban csak a LED-es hátsó lámpával ilyen mutatós, a sima izzókkal maga a lámpa is sokkal butábban néz ki és nincs is piros fényív közöttük. Öt év múlva meglátjuk, mennyire lesz időtálló a formaterv, most mindenesetre nagyon új.

Belső tér Belül nem voltak ilyen bátrak a formatervezők, inkább a minőségérzet lepett meg az enteriőrben. A műszerfal középső szintjének szövetborítása, az ajtókra nemes ívvel ráforduló, selyemfényű és fémhatású felületek a jó összeszerelési minőséggel több mint meggyőző elegyet adnak. Más kivitelben hagyományos forgókapcsolókkal működik az egyzónás légkondicionáló, a tesztautóban összesen háromzónás volt a hátsó külön és az első oldalankénti állítással és külön gombokkal az elvileg gyors és egyszerű használathoz. Csakhogy ezek itt érintőgombok, amik itt sem tetszettek, mert vezetés közben könnyebben lecsúszik a sík felületről az ujjad, mint az előd megoldásával és legalább a hangerő megérdemelt volna egy forgatógombot. Négy embernek kényelmesen tágas a belső tér. A gyár szerint 26 milliméterrel lett tágasabb a hátsó lábtér, érzésre szellős. A full hibridben 626-ról 1795 literre növelhető csomagtartó mérete és bővíthetősége is elismerésre méltó a 40:20:40 osztású, a csomagtér felől, távnyitással ledönthető üléstámlákkal. Egyformán 10,25 hüvelyk vagy 26 centi a középső érintőképernyő és a műszeregységként alkalmazott, a műszerfalba nem integrált kijelző képátlója. Mindkettőnek éles a képe, minden nézetben szép a műszerek grafikája, a középső kijelző fürgén reagál a nyomkodásra és nincs kínos bebootolási várakozás. Feltűnt a tisztán zenélő, Krell-audiorendszer, amiben külön jó, hogy a hangzáskép állításhoz nem kell menük mélyére süllyednünk, egy gombnyomással válthatunk a koncertszerű, az eredetihez hű és a többi között. Alább negyedórás filmen mozog a formabontó SUV. Vagy kattints ide, és olvasd el azt a sok mindent, amit tudni lehet róla

Technika Nemcsak a látvány új, az autó alapjai is frissek. Az új padlólemezre épülő Tucson 20 milliméterrel hosszabb és 15-tel szélesebb elődjénél, tengelytávja 10 mm-t nőtt. Kevés autó kínál olyan sokféle hajtásláncot, mint a sima turbós benzinesként, 115 vagy 136 lóerős dízelként, 48 voltos és teljes hibridként valamint konnektorról tölthető akkus, egyelőre zöld rendszámra jogosult hibridként is megvásárolható új Hyundai Tucson. A fokozatválasztó elektronikus (shift by wire), nincs mechanikus összeköttetésben a hatfokozatú, hidrodinamikus nyomatékváltós automata váltóval. Más motorverziókhoz felártért hétfokozatú DSG van, ideértve a 48 voltos kisegítő hibridet is. A 48 voltos mild hibridrendszer a 150 lóerős benzineshez extra, a 180 lóerős 1,6 T-GDI-ben és a 136 lóerős dízelben alapáron jár. Összkerékhajtás a 115 lóerős 1,6 CRDI dízelt kivéve valamennyi motorverzióhoz elérhető, a konnektoros hibrid PHEV-ből csak 4×4-es van. A Hyundai Tucson PHEV külső töltésű, lítiumion polimer akkucsomagja 13,8 kWh kapacitású, amivel 558 literes marad a csomagtartó. A többi modellé 577-626 liter közötti, az előző generációban 513 liter volt. A plug-in hibrid Tucsonban az ígért hatótáv 50 km feletti és a fedélzeti töltő 7,2 kW teljesítményű, így megfelelő töltőoszlopon az akkucsomag teljes feltöltése nagyjából két órát vihet el. Érdekes újítás irányjelzéskor az oldalsó parkolókamerák képének megjelenítése a digitális műszeregységben. Egyszer a kilométeróra, máskor a fordulatszámmérő helyén jelenik meg az autó melletti terület, ami főleg akkor jön jól, ha valaki nem szokott oldalra kipillantani sávváltás előtt. Vezetőtámogató rendszerből a tesztelt Hyundai Tucson nagyon sokfélét nyújt. Akit a tömegadatok érdekelnek, a teljes hibrid Tucson 1564 kilóról indul elsőkerék-hajtással, a 4×4-es minimumsúlya 1634 kg és mindkettő 1650 kilós fékezett utánfutót vontathat. Itt a 180 lóerős, 16 szelepes, négyhengeres, fix lapátgeometriájú turbóval töltött benzinest 44,2 kilowattos, tehát 60 lóerős villanymotor egészíti ki. A hajtásrendszer összteljesítménye 230 lóerő, a nyomaték 350 Nm, a benzines motor nyomatékmaximuma 265 Nm. Biztonságban nagy a Tucson: első középső légzsák; gyalogos- és kerékpáros-felismerő vészfékezés; nagy ívben kanyarodáskor szemből jövőket észlelő vészfékezés; holttérfigyelő kamera, amely a digitális műszeregységben jeleníti meg a képet; sávban tartás, amely nem csak a felfestést, de az útpadkát is észleli. Van hozzá félautonóm autópálya-segéd, amely tartja a sebességet, az irányt és a távolságot; ívmenetben lefékező, majd a kanyar után visszagyorsító, okos tempomat, valamint egy sor szokásos kamera és radar alapú vezetőtámogató rendszer. A Tucson tud távvezérelve parkolni (de csak ha hibrid), szól, ha bent maradt a gyerek a hátsó ülésen, és kiabál, ha rányitnánk az ajtót egy közeledő trolira.

Vezetés Kiálláskor és beparkoláskor az éles képű, sokféle nézetet adó kamerarendszer hasznos, de a más autókban gyűlöletes keresztirányú forgalomfigyelés is segít. Nem azzal nyit, hogy tolatáskor pánikba a környéken előforduló autóktól esik és betoncsizmával beleblokkol a fékbe olyasmiért, ami ezt nem indokolja. A Hyundai rendszere nem ilyen ostoba, a kormánykerék rezgetésével nagyon intuitívan érzékelteti, ha veszélyt érzékel. Nehezen találtam értelmet a hibridrendszer működési stratégiája mögött. A benzinest alig pihenteti, sík úton is ritkán használja önállóan a villanymotort, kevés az árammal megtehető szakasz, hiába engedtem tudatosan feljebb és feljebb a gázpedált. Néha 2,5 kilométert is meg tudtam tenni vele a benzines nélkül és nagyon enyhe gázzal volt, hogy 85-ig felgyorsult a világító EV visszajelzővel, máskor az elindulást követő métereken vége a villanymódnak és felharsan a benzines motor. A hiányos zajszigetelés miatt erős a kontraszt. Különösen furcsa, amikor hegynek fel 50-60 között a hideg motor nagyon hangosan zúg és csak nem kapcsol feljebb az automatika. A fordulatszámmérőt előhívva látni, hogy 3500-4000-es fordulaton, kettesben kergeti fel az autót a budapesti Kapy út emelkedőjén a turbós, bő nyomatékú motorral. Könyörületből egy idő után mindig felülbíráltam a szisztémát, kézzel váltva feljebb, de miért van erre szükség? Üzemmódból Eco és Sport választható az igazán kényelmes, szellőztethető és gyorsan felfűthető első ülések közötti kapcsolóval. A Tucson a metszően hideg kormányt is hamar kellemesre melegíti a széria téli csomaggal, ráadásul 50 000 forintért hátra is kérhető a szélső helyekre ülésfűtés, ami már nemcsak az ülőlapot melegíti, hanem a háttámlát is. Bár a hibrideknek a városi forgalom fekszik, ezzel a hajtásrendszerrel szebb az élet, ha kiszabadultunk lakott területről. 230 lóerős rendszerteljesítmény még egy 1709 kilós autóban sem hangzik rosszul. A teljes hibrid Hyundai Tucsonról tényleg az maradt meg bennem, hogy betyárosan gyorsul, ha mindkét motorja mindent belead. 8,3 másodperc a gyári adata 0-100 km/óra között, pedig nehezen rajtol, legalábbis a tesztautó téli gumijával könnyen kipörögtek az első kerekek. Van összkerekes is belőle, 650 000 forinttal kerül többe. Nem volt olyan rég, hogy csodájára jártunk a Citroën Saxo 1,6 VTS robbanékonyságának és gyorsaságának, amely 8,7 mp alatt ér fel nulláról százra. Sztrádán és országúton az autópályás asszisztens öles kanyarokat is bevesz magától, a kormányzás szépen a sáv középvonalán vezeti az autót és nem ellenkezik zavaróan, ha kézzel más ívet rajzolsz. Az adaptív tempomat jó ütemérzékkel fékez és gyorsít, csak a sebességkorlátozások automatikus átvételét kapcsoljátok ki a menüből! A néptelen M6-on meglátott egy 80-as táblát és mivel ez beakadt neki, onnantól konokul tartotta volna a kamionoknál lassabb tempót. A Tucson elektronikusan vezérelt lengéscsillapítással is elérhető, de nem ezzel fogsz kipirulni a Mecsekben. Nyugodt, simán guruló autó, kényelmes utazóautó lenne, de csak halkabb motorral. A benzines túl zajos, 130 körüli sebességnél is nehéz követni a telefonbeszélgetést. Kár érte, mert a benzines és a villanymotor szépen összedolgozik. A benzines lágyan vonul ki a hajtásból és lép be újra, a váltó lágyan kapcsol és a hibridautók között kiemelendően jó a pedálérzet a villanymotoros fékezés, a rekuperáció és a hidraulikus fékek használata közötti átmenetek közben.

Költségek Új Hyundai Tucsont akciós áron 7 999 000 forinttól kapni Life felszereltséggel, a 150 lóerős turbós benzinessel, elsőkerék-hajtással és kézi váltóval. A másik végpont a konnektoros hibrid Executive, a központi kedvezménnyel 14 699 000 Ft-ért. Life alapkivitelben listaáron 10,8 millió forintba kerül a teljes hibrid elsőkerék-hajtással, a 4×4-es modell felára felszereltségtől függetlenül 650 000 Ft. Kereken kétmillióval drágább a konnektoros hibrid a sima hibridnél, mivel a kedvezmény erre is ugyanúgy 500 ezer forint, mint a tesztelt Hyundai Tucson 1,6 T-GDI Hybridre. A teljes hibrid Hyundai Tucson és vetélytársai – Listaár, forint Hyundai Tucson 1,6 T-GDI HEV 2WD Executive (230 LE, 350 Nm) 13 199 000 (akciós: 12 699 000) Opel Grandland X Ultimate (zöld rendszám, plug-in hibrid 224 LE, 360 Nm) 14 260 000 Toyota RAV4 Hybrid Executive (teljes hibrid, 218 LE) 13 910 000 Volkswagen Tiguan Elegance TSI eHybrid (zöld rendszám, plug-in hibrid 245 LE, 400 Nm) 14 880 590 Rokonszenves vonás, hogy a Hyundai nem rendszeres időközönként fizetteti meg a térképadatbázis aktualizálását, hanem a navigációs csomagba foglalta az árát, amiben 10 éven át jár a Map Care frissítés. Ellenszenves viszont a fogyasztás. Autópályán a minimumfogyasztást 102-re állított tempomattal mértem, ekkor elég volt 6,0 liter. A visszaúton 130-at tartva 8,8 litert fogyasztott az autó, a tankolások alapján a computer pontosan mér. A fedélzeti számítógépen a mi 500 közös kilométerünket megelőző 907 kilométerre 8,7 litert láttam, tehát nem a Vezessnél szaladt meg ennyire. Városban egy 230 lóerős benzines autótól 9 liter/100 km tulajdonképpen nagyon jó érték. Ám aki a full hibrid RAV4-ben, egy nagyobb és tágasabb autóban 5-6 literrel eljárt, nem érti, mi mindent ront el ehhez képest a Hyundai. Talán azon úszott el, hogy a villanymotor ritkán mozgatja egyedül az autót.