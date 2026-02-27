A BKK alvállalkozója, az ArrivaBus 15 darab Mercedes-Benz Citaro C2G típusú csuklós buszt állít forgalomba hétfőtől. Az újdonságok a Csepel és Kőbánya között közlekedő 148-as, valamint 151-es viszonylatokon jelennek meg.

Az alvállalkozó honlapján elérhető információk szerint a 18,2 méter hosszú csuklós autóbuszok összesen 147 fő szállítására alkalmasak. Fedélezetükön összesen 35 darab kárpitozott ülés található. Az ülések környezetében USB-töltőpontokat is elhelyeztek, így menet közben az utasok akár az okostelefonjaikat is tölthetik. A járművezetők munkáját fejlett vezetésbiztonsági rendszerek segítik. Ezek közé tartozik többek között a holttérfigyelő, a tolatókamera, a táblafelismerő rendszer, valamint az éberségfigyelő.

A BKK bízik abban, hogy a korszerűbb autóbuszok megjelenése hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben még többen válasszák a közösségi közlekedést. Hozzátették: a buszoknak nemcsak az esélyegyenlőség biztosításában és a klímacélok elérésében van kulcsszerepük, de hozzájárulnak az energiahatékonyság javításához is.

A közleményében a főváros közlekedésszervezésért felelős szervezete ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy mindezzel együtt 2027-ig összesen 330 dízelüzemű és elektromos autóbusszal újul meg a budapesti tömegközlekedés. Ebből a mennyiségből 200 darab már tavaly forgalomba állt. Az új autóbuszok érkezésének köszönhetően 2027-re a fővárosi buszállomány közel 90 százalékát Euro V-ös, vagy annál szigorúbb károsanyag-kibocsátási szabványokat teljesítő autóbusz teheti ki. Ezzel évente közel 8 ezer tonnával kevesebb károsanyag kerül lokálisan Budapest levegőjébe.