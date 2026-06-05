A Scania bemutatta első, tisztán elektromos legénységi fülkével szerelt alvázát. Az újdonság kiváló alapja lehet a katasztrófavédelemben, valamint a tűzoltásban használt tehergépjárműveknek.

Az új CP31L típusú alvázba 356 kWh kapacitású akkumulátor csomag került, amely 90 százalékos töltöttségi tartománnyal rendelkezik. Az energiatároló egységeket a legénységi fülke mögött helyezték el. A lényegi rész, a málhatér hiányzik, de nem véletlenül: annak megépítése arra a cégre vár, akit a jövendőbeli megbízók felkér erre a feladatra. A Scania “csak” magát a fülkét, az alvázat, valamint a hajtásrendszert biztosítja a jövő gépjárműfecskendőihez.

A Scania szerint az elektromos teherautó alvázat úgy tervezték meg, hogy maximálisan kielégítse azon üzemeltetők igényeit, akik a jövőt az alacsony-, vagy nulla károsanyag-kibocsátással bíró tűzoltó, vagy katasztrófavédelmi feladatokat ellátott járművekben látják. Fontos cél volt, hogy az elektromos hajtás ne menjen a biztonság, az üzemidő, vagy a személyzet kényelmének rovására. Vagyis, hogy az újdonság éppen olyan felhasználói élményt nyújtson, mint a dízelüzemű társai.

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Joggal merül fel a kérdés, milyen előnyökkel jár, ha egy tűzoltóautó elektromos hajtású? Egyfelől a villanymotor gyorsan leadja a nyomatékot, emiatt gyorsabb elindulásokat tesz lehetővé. Városi forgalomban gyorsabban éri el a manőverezési sebességet. Másfelől pedig a tűzoltóautók rengeteg elektromos eszközt használnak (pl. hidraulikus vágó-feszítők). A jármű akkumulátora képes lehet ezeket ellátni külön aggregátor nélkül. Végül, de nem utolsósoran érdemes megemlíteni a csendesebb működést, ezáltal a tűzoltók jobban hallják egymást, a parancsokat, vagy a rádiót.

Az új elektromos tűzoltóalváz abban az üzemben készül Laxå-ban, amelyet nemrég mi is bemutattunk az olvasóknak. A gyárban több olyan dolgozó is alkalmazásban áll, akik másodállásban tűzoltóként keresik a kenyerüket.