Tetszetős, egyedi és nagy kapacitása van annak a furgonnak, amely a Reiter Engineering keze munkáját dicséri. Az Orca nevű jármű alapját egy fülke alvázas Mercedes-Benz Sprinter adja, amelyre karbonszálas – az eredetinél valamivel szélesebb – raktér kerül. Ez a rész rendkívül sokoldalúan hasznosítható: bútorszállító, lakóautó, de még versenyautó szállító is készülhet belőle.
A furgon fantázia neve vélhetően a kardszárnyú delfin elnevezésből ered, ami valószínűleg egyfajta utalás a felépítmény jellegzetes formájára.
Joggal merül fel a kérdés, hogyan alakul így a súly? Csak akkor tud sportautót cipelni, ha 1600 kg alatti össztömeggel rendelkeznek, illetve keskenyebbek 225 centiméternél. Ennyi ugyanis a belső szélesség. Ezek alapján egy Lotus Emira és egy Alpine A110-es is szállítható benne. A sportautók ugyanakkor egy rámpa segítségével emelhetők be a rakterébe. A 7,99 m hosszú furgon össztömege 3,5 tonna alatt marad, vagyis B-kategóriás jogosítvánnyal is lehet vezetni.
Az Orca másik előnye, hogy sokkal inkább lakóautóra hasonlít, mintsem egy hétköznapi áruszállítóra, így különféle versenycsapatok számára attraktív zászlóshajó lehet. Látványos megjelenése miatt biztosan nem fogják összetéveszteni egy csomagfutárral.
A modell hajtásáról 148 lóerős dízelmotor gondoskodik, amihez hatfokozatú manuális váltó csatlakozik. Könnyen lehet ugyanakkor, hogy később 168 lóerős, 9G-Tronic automataváltóval is elérhető lesz. Az Orcaáért jelenleg 125 ezer eurót, vagyis átszámítva nagyjából 45,5 millió forintot kérnek.