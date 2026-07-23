Tetszetős, egyedi és nagy kapacitása van annak a furgonnak, amely a Reiter Engineering keze munkáját dicséri. Az Orca nevű jármű alapját egy fülke alvázas Mercedes-Benz Sprinter adja, amelyre karbonszálas – az eredetinél valamivel szélesebb – raktér kerül. Ez a rész rendkívül sokoldalúan hasznosítható: bútorszállító, lakóautó, de még versenyautó szállító is készülhet belőle.

A furgon fantázia neve vélhetően a kardszárnyú delfin elnevezésből ered, ami valószínűleg egyfajta utalás a felépítmény jellegzetes formájára.

Joggal merül fel a kérdés, hogyan alakul így a súly? Csak akkor tud sportautót cipelni, ha 1600 kg alatti össztömeggel rendelkeznek, illetve keskenyebbek 225 centiméternél. Ennyi ugyanis a belső szélesség. Ezek alapján egy Lotus Emira és egy Alpine A110-es is szállítható benne. A sportautók ugyanakkor egy rámpa segítségével emelhetők be a rakterébe. A 7,99 m hosszú furgon össztömege 3,5 tonna alatt marad, vagyis B-kategóriás jogosítvánnyal is lehet vezetni.

4 fotó

Az Orca másik előnye, hogy sokkal inkább lakóautóra hasonlít, mintsem egy hétköznapi áruszállítóra, így különféle versenycsapatok számára attraktív zászlóshajó lehet. Látványos megjelenése miatt biztosan nem fogják összetéveszteni egy csomagfutárral.

A modell hajtásáról 148 lóerős dízelmotor gondoskodik, amihez hatfokozatú manuális váltó csatlakozik. Könnyen lehet ugyanakkor, hogy később 168 lóerős, 9G-Tronic automataváltóval is elérhető lesz. Az Orcaáért jelenleg 125 ezer eurót, vagyis átszámítva nagyjából 45,5 millió forintot kérnek.