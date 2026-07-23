A Forma-1-es csapatok és a pilóták szeretik a Magyar Nagydíjat, és ez nem csak az a frázis, amely minden versenyhelyszínen elhangzik. Budapest közelsége, a verseny szervezettsége sokat dob azon, hogyan érzik magukat.

Egy világváros kiváló hotelekkel, kellemes környezettel igenis számít a hangulatukban, amely segíti a jó teljesítményt. Nem mellékesen az M3-as autópálya leállósávjának VIP-úttá való átalakítása, majd a pálya főbejáratához vezető külön út elérhetővé teszi, hogy a belvárosból autóval, tervezhető időben, gyorsan kijussanak a Hungaroringre. Nem kell helikopterre szállni.

Nem véletlen, hogy gyakran saját maguk által vezetett autóval érkeznek a paddock alatt kialakított névre szóló parkolóikhoz, ahonnan percek alatt a csapat bázisán lehetnek.

No de mit is hajtanak 2026-ban a 41. Magyar Nagydíj idején? Nyilvánvalóan a legtöbb esetben kötődik ahhoz a gyártóhoz, amellyel a csapat kapcsolatban áll. A Ferrarinál, Mercedesnél, Audinál ez egyértelmű. No de mit hajtanak a Red Bull-osok?

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