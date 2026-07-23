Hosszú éveken át a Forma-1-ben a biztonsági autókat az éppen aktuális verseny helyszínéül szolgáló pálya biztosította. Ennek eredményeképp láthattunk mindent a Renault Cliótól a Porsche 911-ig. 1996-ban jött változás, ettől az évtől kezdve megegyezett a Forma-1 és a Mercedes-Benz, hogy a stuttgartiak szállítják a biztonsági és orvosi autókat.

A Mercedes nem volt egyedül, az elmúlt néhány esztendőben beszállt melléjük az Aston Martin is, azonban a németek végig maradtak az elmúlt 30 évben. Ezt a kerek évszámot a Magyar Nagydíjon ünneplik, kétféleképpen is.

A jubileum egyik látványosságát az aktuális biztonsági autó megújulása jelenti: a Mercedes-AMG GT Black Series új köntöst kapott, a járművet a Vezess alaposan körbenézhette. A képre kattintva galéria nyílik:

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730 lóerős versenymotor, aktív aerodinamikai elemek, a GT3 versenyautóról átemelt stíluselemek teszik különlegessé az AMG GT széria csúcsmodelljét, jelen esetben természetesen az olyan kötelező elemekkel, mint a villogó, az F1-es kamera vagy épp az FIA-hoz „bekötött” GPS.

A másik látványosságot az jelentette, hogy a Mercedes elhozott többet is a Hungaroringre a korábbi biztonsági és orvosi autókból. Nézd meg őket galériánkban: