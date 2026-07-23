A Hunyadi János utca és Nagykőrösi út 32. szám közötti szakaszon a munkálatok három ütemben zajlanak, ez idő alatt forgalomkorlátozásra és buszterelésekre kell számítani. A Nagykőrösi utat egyirányúsítják a Szálfa utca és az Eke utca közötti szakaszon Gyál felé.

A beruházás során 907 méter hosszan, mintegy 6488 négyzetméteren újul meg az útpálya. A munkák részeként taktilis burkolat és új burkolati jelek készülnek, elvégzik a közműszerelvények javítását és cseréjét, valamint szükség szerint járdák, kapubejárók, egyes buszmegálló-peronok és vízelvezető elemek korszerűsítését.

A kivitelezés a fővárosi önkormányzat finanszírozásában valósul meg.