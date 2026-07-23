Eddig a Puma ST testesítette meg a Ford legkisebb méretű modellcsaládjának a csúcsát, mostantól azonban a Ford Puma ST Edition (nyitóképünkön) viseli a koronát.

A hajtáslánc nem változik, az egyliteres mild hibrid erőforrás legnagyobb teljesítménye marad 170 lóerő.

Átdolgozták viszont a felfüggesztést: az általában versenyautókhoz fejlesztő KW Automotive által biztosított új rugóstagok feszesebb rugókat, új lengéscsillapítókat és 10 mm-rel csökkentett szabad hasmagasságot kínálnak. Ez közúton és versenypályán egyaránt pontosabb, dinamikusabb vezethetőséget jelent, elvileg anélkül, hogy romlana az átlagos használat során mutatott komfort.

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A Ford Puma ST Edition Azura Blue fényezéséről és kontrasztos fekete tetőlemezéről ismerhető fel, a belső térben megvilágított küszöbbetétek és sportkormány erősíti a sportos hangulatot.

Ezzel párhuzamosan két további különkiadás is készül a Pumából. A tisztán elektromos Ford Puma Black Edition tulajdonképpen az ST Edition külső optikáját kapja meg (Azure Blue fényezés kontrasztos fekete tetővel – de más karosszériaszínek is választhatók), kiegészítve a képet a fekete külső tükrökkel és fekete felnikkel. Alapáras a mátrix LED adaptív fényszórórendszer.

A harmadik verzió a Ford Puma BlueCruise Edition, ami azok számára optimális, akik nem havi előfizetés formájában, hanem egyszeri összeg megfizetésével szeretnék használni a Ford önvezető rendszerét. A Magyarországon is bevethető BlueCruise használata során a vezető elengedheti a kormányt, de tekintetét nem veheti le az útról, az autó önállóan kormányoz, gyorsít, lassít, illetve tartja a sávon belül a helyzetét. A rendszer működését az alábbi videóból ismerheted meg:

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A Puma BlueCruise Edition az egy összegű, a jármű teljes élettartamára érvényes előfizetés mellett exkluzív színvilágot (Vapor Blue fényezés, fekete tetőlemez, fekete tükörházak, fekete keréktárcsák), kékkel díszített, dombornyomott mintázatú üléseket, illetve online navigációs szolgáltatást is biztosít.

További újdonságként a Puma modellcsaládhoz rendelhető B&O audiorendszer csúcsteljesítménye 650 W-ra nőtt, az első ajtókba beépített középhangszórókat továbbfejlesztették.

A sort egy új fényezési opció zárja: a látványos Electric Yellow karosszériaszín eddig feláras opció volt, mostantól ingyen választható. A színt az alábbi videóban tekintheted meg: