Hervasztó, hogy az ezres Puma egy sportmodell

Sötét és komor a Puma ST bendő, nem is túl tágas, mivel kis crossover kategóriában játszik. Hátsó üléssora ezért nem is igazán érdemli meg az említést, az itt ülők légbeömlőket és normális ajtókárpitokat sem kapnak, de mellette szóljon, hogy saját magam mögött 180 centimmel azért elfértem.

Essünk túl a praktikus részleteken is, amiben a Puma váratlanul jól teljesít, legalábbis csomagtér tekintetében. 456 literes a poggyásztér, ebben benne van a padló alatti MegaBox rekesz is, ami egy szabályos kocka egyenes falakkal és a közepén leeresztővel, így ki is mosható az egész raktér, de akár egy méternél magasabb tárgy is beállítható a Puma hátuljába. Pótkerék nyilván semmilyen formában nincs.

Első sorában történik minden, ami érdekes az ST-ben, kezdve két rendes sportüléssel. Ezek nem azok, amiket a 1,5 literes korábbi verzió kapott Alcantara kárpittal, hanem már egy kicsit fejlettebb, ezeknek állítható a laphosszúsága. Magas oldaltámaszokkal tartják a testet, de átlagosnál nem szabad nagyobbra nőni hozzá, különben rettentő kényelmetlen lesz, mint egy valódi versenyülés.

Piros cérnával varrott minden szegés, hogy meglegyenek a sportos színek a fekete kárpit mellé, kormánya pedig sportosan perforált bőrrel lett bevonva. ST logót is kapott, ez nem maradhat el, újdonságként pedig váltófüleket akasztottak a hátoldalára, mert ez a változat már automata váltós és csak is az lehet.

Szűkös a hely elöl, így például a középkonzolra helyezett gombokhoz mélyre kell nyúlni a két ülés között és a kézifékért is matatni kell egy darabig. Hagyományos klíma konzolja nagy piros pont, a Sync3-as rendszert futtató multimédia már régi vágásúnak tűnik, de jól használható, a digitális műszeregység viszony elég lassú.

Menetmód váltáskor – amit a kormányról lehet végezni, és nagyon kényelmes megoldás – változik a kijelző megjelenítése, ez pedig hosszú másodpercekbe és kínos szaggatásba kerül a képernyőn. Anyagaiban egész jó, masszív autó hatását kelti, de csúnyán feltűnő, hogy az első és hátsó ajtók kárpitja mennyire különbözik, hátul kopogós olcsó műanyag, elöl viszont puhított a felső része.