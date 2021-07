A motor nem egetverően erős, de az 1358 kilós kis crossoverhez ennyi már bőven elég, pláne, ha ennyi élet van benne. Vígan forog bele a piros mezőbe és az ereje is tökéletesen kiismerhető. Több gyártónál a nagyobb, papíron erősebb motorok is sokkal döglöttebb érzetűek az 1,5-ös EcoBoostnál, az első kiforgatás után már nem fogjuk hiányolni azt a plusz hengert.

A háromhengeres alapból is darálósan nyers hangja itt a motor mérete miatt még erősebb. Tök jó a hangélmény, rendesen mosolyra bír, ahogy ez az 1,5-ös forog. Szól a kipufogó, szól a motor, van benne élet. Kellően gyors vele a Puma ST, amennyire közúton még ésszel lehet közlekedni. Nem nehéz vele jól startolni, de ha kell, segít a rajtelektronika is: a kuplungot és a gázt egyszerre taposva, majd amatőr módjára elég csak leugranunk a kuplungról és máris kilő a kis zöld méregzsák.

Olyat lehet vele fordulni, hogy már csak az kizökkent az álmos hétköznapokból. Nincs sok kérdése, ha megrántjuk a kormányt, akkor is be fog fordulni, legfeljebb egy kicsit meglibben a feneke. Ezt egy idő után még ki is lehet használni: amíg a Michelin Pilot Sport 4S-ek nem melegedtek be túlságosan, addig a kézifékkel is szórakozhatunk kedvünkre, mert ebben még hagyományos van.

Futóműve betonkemény, a magasra emelt karosszériát meg is kell támasztani, ami sportoláskor tökéletes tartást ad. De nem tud lelazítani, ha csak a boltig gurulnánk el, keménysége ilyenkor elég kellemetlen. Összeadva a szűk és kemény üléssel az a pattogás, amit a Puma ST levág, senkinek nem fog jól esni. Kormányzásában kevéssé érezni azt a feszességet, amit a futóművében, a széles kerekekre sok behatása van az úthibáknak, ami tovább jut a vezetőhöz. van benne egy lötyögős lazaság, gumis érzetű, ami valahogy nem illik a képbe.

Ha leküzdjük a kormány felől érkező rossz érzéseket, a Puma ST egy elég jól vezethető autó lesz. A sperrel úgy lő ki kanyarból, mintha kötélen húznák, nincs baj abból sem, ha nem szúrtuk vissza kettőbe, a motor nemcsak forogni szeret, de nyomatékos is. Szinte minden fokozatban képes megindulni, remekül osztották ki az áttételeket. Váltója pontos, de a kényelmeshez képest kissé alacsonyan van a kar és hosszabb úton jár a kelleténél. Az az érzésem, hogy ennél több már nem volt ebben a puhány crossover alapban. Amit lehet, azt kihoztak belőle, és az eredmény egy nagyon vidám tárgy lett.

Fogyasztani keveset nem fog, ha kihasználjuk a motor erejét és miért ne használnánk, ha már megvettük? A 10 liter feletti étvágyat nem tartom túlzónak ennyi rajtolással meg szerpentinezéssel, ami a teszthét alatt érte a kis zöld autót. Fékei is bírták az iramot, elég jól is adagolható és néha még be is segít a fordulásoknál a hátsó kerekek fékezgetésével.