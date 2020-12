Beülve, ha agyoncsapnak sem tudnám kiszúrni, változott-e valami, szóval szerintem pont ugyanaz a fekete alapba illesztett piros betétekkel feldobott berendezés várja itt is az utasokat, mint korábban. Az anyaghasználat elég vegyes, a nagyobb felületek olcsóbb, kemény műanyagból készülnek, de néhány gyakrabban fogdosott helyen feltűnnek puhább felületek is. A piros díszvarrás az üléseken, a kormányon és a váltószoknyán is klasszul néznek ki.

A sportos hangulatú ülés jó oldaltartású, az én 75 kg-os, kaszáspók alkatomat is szuperül megtámasztotta, ami jó dolog, viszont így nehéz elképzelni, hogy egy mázsa körüli emberrel is képes-e ugyanezt megcsinálni. Kormánya alul lapított és rengeteg különböző gomb található rajta, amiket vakon, az útra koncentrálva is könnyű kezelni. Hat óránál kezdődő számozású műszerfala két nagy, kerek, mutatós műszerből áll, amelyek piros betéteket kaptak, illetve a számlapba integrálva olvasható le a hűtőfolyadék hőmérséklete és az üzemanyagszint is, közöttük pedig a színes kijelző trónol, ami igény szerint a sebességtől a hibrid rendszerben történő energiamozgásig, sok mindent tud megjeleníteni.

Annak ellenére, hogy a Swift elég picike – bőven kurtább 4 méternél – a második sorban is van annyi hely, hogy 190 centiméterrel sem kelljen kényelmetlenül feszengeni. Ugyan az üléspozíció elég egyeneshátas, de legalább sem a térd, sem a fej nem súrlódik semmin utazás közben. Egyedül a beszállás lehet macerás, ami a szűk ajtónyílás számlájára írható.

Csomagtartója a alapfelállásban 265 literes, amit egészen 579, illetve maximálisan 947 literre lehet tovább bővíteni a defektjavító készlettel szállított autók esetében. A háttámlák lehajtása után nem lesz sík a felület, amire pakolhatók a csomagok és más extra rekesz, vagy okosság sincs a csomagtartóban.