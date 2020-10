Évtizedek óta az összes aktuális modellfrissítésnél, generációváltásnál szinte minden autómodell nagyobb, erősebb lett. Na, hála a nagy CO2 parának, már ez is kezd megváltozni, itt az új Suzuki Swift, ami nem erősebb, hanem inkább gyengébb motorokat kapott, mint amik az elődben dolgoztak. Eközben háromszorosára nőtt a bennük található hibrid akkumulátor kapacitása és csökkent a szén-dioxid kibocsátás is. Kipróbáltuk, mit jelent ez a való életben, a kormány mögött.

A külsőn a vízszintes króm csík az egyetlen változás

A 2017-ben bevezetett Swiftből 2019 végéig 745 ezer darabot adtak el, világszerte. Idén azonban úgy érezték, ha nem is egy rendes rácfelvarrás, vödörnyi botox-szal, de egy alaposabb smink már ráfér a típusra. Így megpiszkálták a hibrid hajtást, – már nem is lehet mezei, elektromos rásegítés nélküli Swiftet, sőt, igazából semmilyen Suzukit sem kapni, a Swift Sportot is beleértve – és itt-ott a megjelenéshez is hozzányúltak. Igaz, utóbbit olyan félénken, hogy szinte teljesen változatlan maradt a Swift külseje.

Az alábbi képpáron lehet keresgélni a különbséget:

Ha nem sikerült volna a fenti képeken kiszúrni, hogy mi újult meg a Swiften, akkor az új dizájnú hűtőmaszkba illesztett vízszintes krómcsíkot kell keresni. Ezen felül a polírozott, könnyűfém keréktárcsa és eddig nem rendelhető – kéttónusú fényezések újak, más változás nem történt. Ezek a színkombinációk újak: lángvörös gyöngymetál/ónixfekete gyöngyház tetővel, kobaltkék metál/ónixfekete tetővel, borostyánsárga metál/ónixfekete gyöngyház tetővel és aranysárga metál/ezüstmetál tetővel. Bent is finoman nyúltak a már bevált formákhoz, mindössze ezüst betétekkel gazdagodott a korábbról már ismert bútorozás.

Műszakilag már nagyobb a változás, hiszen a korábbi K12C helyett a K12D jelű motor került a Swiftekbe, amelynek amellett, hogy a 1242-ről 1197 köbcentire csökkent a lökettérfogata, még a teljesítménye is kisebb lett hajszálnyival, 66-kW-ról, 61 kW-ra – 90-ről 82 lóerőre – csökkent, és a 120 Nm-es csúcsnyomaték is 107-re mérséklődött. Míg a maximális teljesítmény ugyanúgy 6000-es percenkénti motorfordulatszámtól érkezik, addig a nyomatékcsúcsnak a korábbi 4400 helyett 2800-as fordulattól örülhet a vezető.

A lágy hibrid rendszer, ami korábban csupán egy 3 Ah-s lítiumion akkumulátort tartalmazott, a modellfrissítés óta már 10 Ah-s-ra nőtt. Hiába a bő háromszoros kapacitás, ez még mindig csak egy kisebb cipősdoboznyi akksi és a 12 voltos rendszer csupán a motor leállítására, újraindítására, a regeneratív fékezésre képes, illetve szükség esetén besegít a benzinmotornak is. Nagy lökésre, sőt, semmilyen lökésre nem kell számítani, amikor besegít, mert a generátor/villanymotor legfeljebb 2,3 kW-os teljesítmény és 50 Nm nyomaték leadására képes és csupán a benzinmotor terhelését csökkenti, plusz teljesítményt nem ad a rendszernek.

A Suzuki mára teljesen hibridizált kínálatából a Vitara, az S-Cross, a Swift Sport a K14D motorra épülő, 48 voltos hibrid rendszert kapta meg, míg a Swiftbe, és az Ignisbe a K12D-t jelű motor került, amihez 12 voltos akkufeszültségű hibrid rendszer kapcsolódik.

Bővült, illetve átalakult a vezetéstámogató rendszerek sora is, vannak új elemek, illetve néhány tétel már az eddigieknél egyel alacsonyabb felszereltségi szintekre is leszivárgott, alapfelszereltségként, így már a fűthető külső visszapillantó tükör, az adaptív tempomat, és a fékasszisztens már az alapmodellben is megtalálható. Kisautóként egész sokféle rendelhető még a Swiftbe, így kombinált érzékelős vészfékasszisztens, a sávelhagyásra és sávtartásra figyelmeztető rendszer, a távolsági fényszóró asszisztens, a forgalmi jelzéseket felismerő rendszer és a holttérfigyelő is ott van a listán.

Milyen vezetni?

Nem tűnik vészesnek a 10 százalékos teljesítményvesztés, a 900 kilogramm körüli tömegű autónak nem fájdalmasan kevés a 82 lóerő sem, bár a sportos autózást örökre el lehet vele felfejteni. Papíron 13,1 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet és 180 km/h a vége, míg a hibridesítés előtti Swift ezt egy másodperccel rövidebb idő alatt letudta. A fokozatmentes CVT váltós Swift valamivel jobban gyorsul, ennek 12,2 másodperc is elég a 100-as sprinthez, viszont 175-nél vége a száguldásnak.

Kis fordulókörével – 9,6 méteres körben megfordul a 3845 mm hosszú, 1735 mm széles, 1495 mm magas autó – aránylag könnyen átlátható kasztnijával városban egyszerűen irányítható, könnyű kormányával parkolni sem nehéz vele. Futóműve elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros és egyszerűségéhez képest teljesen jól kezeli az átlagos úthibákat, csak a komolyabbakon zöttyen nagyobbat. Fedélzeti rendszerei közül talán az ütközésre figyelmeztető az, ami igényelne még némi hangolást, ugyanis jóval hisztisebb, mint indokolt lenne és olyan helyzetekben is hangosan visít, amik igen messze vannak a veszélyestől.

A ráncfelvarrás előtt sem fogyasztott sokat a Swift, amin a gyengébb motor és a minimalista hibrid rendszer még tud javítani valamicskét. A négyliteres fogyasztás már korántsem elérhetetlen vele, sőt, országúton autózva a fedélzeti számítógép szerint még akár 4 liter alá is lehet vele menni, és autópályán, 130-cal haladva is a lélektani 6 liter alatt marad a fogyasztás.

A hibridesítés és a felszereltségi szintek átrendezése a Swift esetében együtt jár némi drágulással is, ami így 100-150 ezer forinttal kerül többe, mint elődje. Az új hibrid Suzukikhoz jár a Hybrid Pro garancia is, amely 3+7 évet jelent, vagy 200 ezer kilométert. Ebben a motor, a Swift Sport, S-Cross és Vitara esetében a turbó, sebességváltó és a hibrid rendszer elemei is beletartoznak.