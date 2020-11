Amit lehet, a Ford átvett a Fiesta ST-ből. Az elöl MacPherson, hátul csatolt hosszlengőkaros futóműben is a Fiesta ST volt a kiindulási alap, de a rugók hosszabbak és merevebbek, a felni 17 vagy 18 helyett helyből és kizárólagosan 19-es. A csatolt hosszlengőkaros hátsó híd merevsége 40 százalékkal meghaladja a Fiesta ST-ét és 50 százalékkal szilárdabb a sima Pumákénál, kompenzálandó az autó magasabb tömegközéppontját. A Fiestából már ismerős lehet a hátsó rugók elve, a Ford itt is oldalanként eltérő, nem felcserélhető csavarrugókat vet be.

Elöl 24, hátul 28 mm az oldaldőlést csökkentő keresztstabilizátor átmérője és a többi Pumánál lényegesen, közel 25 százaléka direktebbre (11,4:1) áttételezték a kormányzást. A kétcsöves lengéscsillapítókat a Hitachi szállítja.

Nem változott a Fiesta ST-hez képest az 1496 köbcentis, változó vezérléses, turbós háromhengeres 200 lóerős csúcsteljesítménye és a 290 Nm nyomatékmaximum, de eltér az ehhez tartozó fordulatszám-tartomány: itt percenként 2500-3500 között állandó.

A kiegyensúlyozó-tengelyes sorhármas kettős befecskendezésű. A közvetlen befecskendezést váltja a szívócső-befecskendezéssel, amivel elkerülhető a szívószelepek és a szívócsatorna kokszosodása. Ez a technika a fogyasztásnak is jót tehet, mert nem minden üzemállapotban takarékosabb a részterhelésen valóban hatásos direktbefecskendezés és itt lesz padlógáz, vastagon.

A motor képes hengerdeaktiválására, tehát részterheléskor megspóroljuk az adott hengerbe jutó benzint és közben a többi henger magasabb terheléssel, hatékonyabban működik. A zárva tartott kipufogószelepekkel az összesűrített levegő gázrugóként segít a motornak a benzinelvonós hengerben. Az égés leállításának vagy beindításának időigénye csupán 14 ezredmásodperc!

Érdekes, hogy a Puma ST és az első Ford Focus RS hasonlósága. Méretükben nincs nagy eltérés, a Puma ST 6,6, a Focus RS 6,7 mp alatt gyorsul nulláról 100-ra és 1283 kilójával a Focus RS súlyban is közel áll hozzá.

Felárért mechanikus önzáró differenciálmű kapható a Puma ST-hez is, amit a Quaife szállít. A differenciálzárat fékezéssel imitáló elektronika minden Puma ST-ben benne van, a sperr ezt egészítheti ki, együttműködve az elektronikus szabályozással.