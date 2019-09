Gombnyomásra éled fel a 2,3 literes, négyhengeres EcoBoost motor, amelynek teljesítménye 280 lóerő (5500/perc fordulatnál), maximális forgatónyomatéka pedig 420 Nm. Érdekesség, hogy nyomatékcsúcs is meglehetősen magas fordulatot kíván: 3000 és 4000/perc fordulat közti tartományban adja le a motor.

A csekély ellenállású turbófeltöltő természetesen ikercsatornás. A feltöltő turbinakerekének lapátjaira külön csatornán át érkezik az 1-es és a 4-es illetve a 2-3-as henger kipufogógáza, így a gázoszlopok kevésbé oltják ki egymást és egyenletesebb a gázok áramlása.

A turbólyukat ellensúlyozandó jó néhány megoldást kínál az ST motorja, például azt a Ford GT-hez kifejlesztett „Anti lag” funkciót, amely felfelé váltásnál a fojtószelep maximum 3 másodperces nyitva tartásával fenntartja a turbófeltöltő tengelyének gyors forgását, így a turbó könnyedebben forog fel újra, és ezzel a motor gyorsabban, kisebb turbólyukkal reagál a gázadásra. Amikor minden összeáll és a rajtprogram 3000/perc fordulatról kilövi az új ST Focust, 5,7 mp után már a százas osztást is elérte a sebességmutató.

Mivel a flottafogyasztási korlátok miatt új Focus RS-ben hiába is reménykedünk, a csúcsmodell az elsőkerék-hajtású ST. Első kerekei között különleges megoldással valósítja meg a nyomatékvektor-szabályozást (torque vectoring). Két elektronikusan vezérelt lamelláskuplung szabályozza a jobb és a bal első kerékre jutó nyomatékot. Ezzel a két, hidraulikus működésű kuplunggal megvalósítható a differenciálzár-hatás, minél több nyomaték juttatható az ívkülső kerékre. Elvileg a motorerő 100 százaléka is mehet az egyik kerékhez, ha másikon egyáltalán nincs tapadás. Ez a fejlesztés csak a benzines ST-k hatfokozatú kézi és hétfokozatú duplakuplungos sebességváltójában található meg, a dízel ST nem kapta meg. Rajtautomatika viszont a 190 lóerős, az eddiginél öt lóerővel erősebb dízelben is van.