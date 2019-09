A piszok jó oldaltartású Recaro üléseken és alumínium pedálokon kívül túl sok érdekesség nincs az utastérben, nagyjából egy sima Focus köszön vissza ránk, praktikusan elhelyezett gombokkal, könnyű kezelhetőséggel, ahogy azt a korábbi ST-kben is megszokhattuk. A sportosan vaskos kormánykerék és az ébenfekete Recaro ülések mellett a kedves vásárló bőr- vagy a részben bőr kárpitozást rendelhet az ST-be. De, hogy soha ne legyen kérdés, miben is ülünk, dombornyomású ST-embléma díszíti a váltógombot és a küszöböket is.

Az utastér zajszigetelése lehetséges, hogy túlságosan is jól sikerült, hiszen a valódi motor is kipufogóhang alig hallatszik be , de pánikra semmi ok, ebben segít az ESE-technológia, amely sport és versenypálya üzemmódban felerősíti a motor és a kipufogó hangzását. Hogy ez kinek mennyire tetszik, az teljesen szubjektív. Én élveztem, hogy miden sokkal hangosabb, bárhonnan is származik az a hang.

Vezetéstámogató-rendszerekből egész hadosztály áll rendelkezésre, ha elég vastag a pénztárcánk: van itt adaptív tempomat, Stop & Go, sebességkorlátozásra figyelmeztető rendszer, sávban tartó segéd, az adaptív fényszórókat pedig kamerákkal kötötték össze, így a kanyarfény és a jelzőtábla-felismerő világítás már előre a helyes irányba állítja a fényszóró sugárnyalábját. A rendszer felméri az autó előtti útszakaszt, és a jelzőtáblák információit is felhasználja a látási viszonyok javítására. Ez nagyon jól hangzik, de kipróbálni egyelőre nem tudtuk, ugyanis nappal volt és egy versenypályán voltunk.

A központi multimédiás egységet SYNC 3 névre keresztelték, amely egy 8 colos központi érintőképernyőn keresztül, illetve hangutasításokkal kezelhető. Az eszköz az Apple CarPlay és az Android Auto rendszerekkel is szinkronizálható, sőt az elérhető funkciók közt 2021-től a FordPass Connect fedélzeti modem-technológia is megtalálható lesz, ami akár 10 készülék csatlakoztatására is alkalmas mobil WiFi-hotspottá alakítja az autót.