Turismo Internazionale – A ti jelölés mögött egy 1963-ig visszanyúló történelem bújik meg. Legutoljára az E46 Compacton láthattuk, és szinte mindig valami picit tüzesebb modellt jelölt az alapkivitelnél. Az E36-nál még a legerősebb négyhengeres motort jelölte, az E46-nál már elpazarolták a 115 lóerős 316ti-n is, aztán eltűnt. Most pedig előkerült az új 128ti hátulján és még az oldalán is. Az új 1-es arányaiban messze elmarad az elődjétől, de formára nem sikerült rosszul. Készült hozzá M Performance csomag is az M135i xDrive csúcsmodellhez, és úgy gondolták, hogy a nem annyira erős, de nem is gyenge köztes sportmodell is megkaphatja.

Kompaktok között is karakteres az 1-es, legalábbis, ami a kis BMW-s jegyeit illeti, azok alapján könnyen felismerhető. 4,3 méter hosszú, 1,8 széles és kicsit több mint 1,4 magas, elég jó kiállású autó, csak nem olyan, mint volt. Milliméterekkel térnek csak el a méretei az F20-hoz képest, egyedül a tengelytáv hosszabb 2 centivel, de a felépítmény miatt teljesen más hátul ülni az új 1-esben. Az M Sport csomag viszont sokat segít, ráadásul pirosra festettek rajta kiegészítőket egészen váratlan helyeken, mint például a hátsó lökhárító kis kamu levegőkilépői. Ezek félig rejtve is vannak, az elsők viszont messziről virítanak, ahogy a küszöbök is.

Ezekhez már passzolnak a piros féknyergek is, így megvan az összhang, de nekem a BMW-khez továbbra is inkább a kék passzol. Ez most persze valami más, valami új a márkánál. Egészen rakoncátlanul állnak rajta a 18 colos sokküllős felnik, hajszál pontosan a sárvédőívek vonalában vannak, ez pedig egy sportautósan feszes részlet. A kéttónusú felniket pedig szürkével fényezték, ebben is kicsit több a jó ízlés, mint a fekete kéttónusú felnikben, és amikor meglátjuk a gumik egészen vékony oldalfalán a Michelin Pilot Sport 4S feliratot, hirtelen megjelenik egy könnycsepp a szemünk sarkában. Jó kör lesz ez!