Ha kevésbé szerencsés és tehetős az ember, akkor “csak” 8, de ha költ rá, akkor 18 irányban elektromosan állítható bőr sportülések fogadják a Porsche Macan volánja mögé ülőt, ahol az ülőlap hosszán felül a deréktámaszok mellett az oldaltámaszokat is magunkra lehet húzni a törzsnél és a combnál egyaránt. Nem fog csalódni az ember, garantált a jó oldaltartás még a nagyobb sebességű kanyarokban is. Minőségi termék a beltér: az autó színéhez passzoló biztonsági övek, szép varrások az ülésen és a kormányon, melyet a 911-estől vettek kölcsön. A sportkocsiból szintén elhozták a középen található analóg órát is, ráerősítve ezzel a sportosabb életérzésre.

A GTS kivitelű, tehát sportosabb Macanban kicsit kevesebb a bőr, nagyobb teret kap az alcantara-használat. Nem mintha nem lenne mindegyik autóban belőle bőven, ha kéri az ügyfél: az oldalsó szélvédők aljától a tetőig mindent az boríthat. A csúcs-Macanban azonban az első ülések közepén, a könyöklőn, valamint a kormányon is megjelenik az anyag. Van itt még némi karbon is, a műszerfalpanel és az ajtó betétei is készülhetnek ebből, de a GTS-ben a kormányt is látványosabbá és jobb forgású teszi. Persze ehhez már illik kesztyűt használni.

Olyan nincs, hogy nem ismerjük fel, hogy a GTS-ben ülünk: a hímzett fejtámla mellett az óracsoport közepén is ott a kis logó, de beindítás előtt a sebesség- és fordulatszámmérő melletti kis képernyőn is láthatjuk, hogy mit is hajtunk. Itt menet közben több információ is megtekinthető a navigációtól kezdve a víz- és olajhőmérsékleten, a guminyomásokon át az első és hátsó kerekek közötti hajtás elosztásáig.

A beltér legfontosabb újítása a gombtalanítás, követve a többi Porsche-modellt, a középkonzolon itt is érintésérzékeny felület vette át a korábbi kapcsolók helyét. Hátránya, hogy hamar meglátszik rajta a por, de egyébként jól használható, könnyen áttekinthető irányítófelület ez, felső részén a háromzónás klíma vezérlőterületével (akár ionizátoros klíma is rendelhető a Macanhoz), a pohártartóhoz közelebb a futómű és a vezetéstámogató rendszerek beállítási lehetőségeivel. Kicsit átrajzolták a váltókart is, a szoknyája eltűnt, de nincs is szükség rá, épp annyi helyet hagytak neki, hogy előre-hátra tudjon járni. 15 mm-rel rövidebb is lett a kar az előző Macanhoz képest, így rövidebb úton is jár.

A középkonzol felett maradt a 10,9 colos érintőképernyős kijelző, melynek használhatósága és képe is remek, tolatáskor itt jelenik meg a fedélzeti kamerák felvételeiből összerakott kép az autóról és környezetéről. Akinek nem tetszik a PCM, a Porsche infotainment rendszere, bármikor válthat Apple Carplayre vagy Android Autóra. Elől-hátul 2-2 USB-C aljzatba dughatjuk telefonunkat, és elérhető a vezeték nélküli töltés is a két első ülés közti rekeszben.

Egy helyen vett el tőlünk a Porsche a korábbiakhoz képest: az eddig alaphelyzetben 500 literes csomagtartó már csak 458 literes, mely 1503 literig bővíthető. Használhatóságát rontja, hogy pakoláskor eléggé magasra kell emelni a rakományt az alapból magasan lévő padlószint, valamint a plusz perem miatt. Cserébe azonban van itt 12 voltos csatlakozó, illetve valamivel nagyobbak a belső rakodórészek, a növekedés a középső rekeszben számottevő inkább.