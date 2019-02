Start gombra meggyőző dörgéssel indul el az X4 M40i, de nagyjából eddig is tart a lelkesedése az alapérzelmezett Comfort módban. Nem mondom, hogy lomha volna, de kicsit kelletlenül viselkedik. Mintha az egészhez annyi kedve lenne, mint nekünk dugóban ülni. Ettől még sokkal rosszabb az Eco Pro, ahol a gázreakció intézménye jogutód nélkül megszűnik. Amennyiben az ember az indítás után nem hajlandó megnyomni egy árva gombot sem, akkor nem kap mást, mint egy határozott erőben lévő, könnyen kezelhető, összességében jó autót. BMW-nek azonban ez eddig elég halvány.

Szerencsére ott a Sport mód, amiben már sokkal jobban veszi a lapot. A kormányzás is picikét közelebb kerül ahhoz, amiért a BMW-ket szeretjük, de a villanyszervó nagyon sokat elvesz az életjelekből. Közvetlen és precíz, de nem kényeztet el információkkal az út felületét illetően. Márpedig ezt olyankor hiányolhatja a hétvégi pilóta, amikor ki szeretné aknázni az aktív M differenciálműben rejlő lehetőségeket. Mert az X4 M40i nagyon tudná az utolsó kósza bitjéig. Ezért is lett alapvetően sportosabb a futóműve és sokkal ügyesebb az adapív lengéscsillapítója. Nagyszerűen be is támaszt, aztán kigyorsításnál érezni, hogy hátra több nyomaték jut az 500 Nm-ből.

Úgy nevelték az xDrive összkerékhajtást, hogy a megfelelő kombinációban meglöttyenhessen a feneke. És ettől te úgy érezd magad, ma is közelebb vagy Johnny Cecotto-hoz, mint önmagadhoz. Ehhez a Sport Plus módhoz kell keverni a csúszkáló autós gombbal a Traction-t, ami ugyebár az engedékenyebb őrangyal. Így a megfelelő kormányszöghöz az optimális gázzal ügyesen lehet enyhe driftben meguralni a kanyarokat. Támogatja ezt a 8 sebességes ZF automata is, melyet a kormányról, kézi módban is kiválóan lehet használni a vadulás közepette. Csak a kormányzás, annak kéne sokkal kommunikatívabbnak lennie! Így sokszor kissé darabossá válik a rajzolt ív.

Talán az új kibocsátási norma miatt beledobott benzines részecskeszűrő teszi, hogy fájdalmasan elhalkult a turbós sorhat, de egyszerűen bántóan művi az a konzervhang, amivel pótolni próbálják a hangszórók. Cserébe viszont tényleg váratlanul tisztességesen fogyaszt az 1,9 tonnás szabadidő-autó. 10 liter alatti átlagot cseppet sem vártam a nagyobb részt városi, kisebb részt vidéki utakon autózott teszthét alatt. Így inkább afféle divatos túraautó lett X4 M40i. Bármekkora benzin-bérenc vagyok, erre a feladatra igazából sokkal harmonikusabb az M40d. Merthogy olyan is van és azzal legalább tényleg keveset kell a kútra járni.