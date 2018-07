A BMW csinált egy autót, amibe szinte lehetetlen belekötni, aztán divatos ruhát és sportos futóművet kapott, ez lett az X4, melyet Amerikában vezettünk.

Röviden – BMW X4 M40d Mi ez? A BMW étlapján az X2 és az X6 közé érkező, kupés tetőívű SUV az X4-es. Mit tud? Váratlanul sportosan mozogni a hatalmas test és a nehéz dízelmotor ellenére. Mibe kerül? A BMW X4 xDrive20i 184 lóerős, négyhengeres benzinmotorral 14 485 000 Ft-ról indul, a legerősebb dízellel szerelt M40d 21,1 milliótól kezdődik. Kinek jó? Aki a praktikum elé helyezi a formát és a vezethetőséget, de kedveli az SUV-k biztonságérzetét.

Javában Spartanburg felé tartottam a repülőn, amikor végtelen mennyiségű film és a háromfogásos menü elpusztítása után, de még a Business Class-on járó piros zokni felavatása előtt elmerengtem azon, hogy vajon mit tudhat a BMW X4-es, amiért az óceán másik oldalára kell utazni. Mert bizony a németesen hangzó település nem Bajorországban van. Hanem Dél-Karolinában. Amerikában.

1785-ben említik először a várost, melyet az Andrew Pickens vezette spártai ezredről neveztek el. A 19. században leginkább a textilgyártás lett a meghatározó Spartanburgban, a világháborúk alatt pedig ismét katonák nyertek teret. Ma pedig az egyik legmeghatározóbb tényező a BMW gyár, ahol az X3-tól az X7-ig készülnek a bajor SUV-k.

2014-ben jött a BMW X4-es első generációja, melyből autóipari szinten tiszavirág életű pályafutása alatt is elment 200 ezer darab. A főpróba világossá tette, hogy a kupés terepjáró formátuma működik M-es méretben is, ezért most kicsit bevállalósabban nyúltak hozzá az alapokhoz.

Külső Szűkre húzott, morcos kis LED fotonágyúk, közöttük pedig ordas nagy léhbeömlők figyelnek, de ez még nem elég, a lökhárítóba is vágtak három megtermett lyukat, amit elég ritka rácsozással töltöttek fel. Nem minden változatnál van ez így, de a menő, cukorka vörös metál X4-est szürke tükörházak és más apróságok dobják fel, amiből az elhivatott konfigurátor-búvárok már kitalálhatták, hogy az M Performance verzióról van szó, márpedig azoknak kell a sok levegő. Máskülönben szemből – az alacsonyabban futó tetőt leszámítva – kiköpött X3-as. Annyira, hogy amikor először megláttam élőben, én is inkább azon kezdtem el tanakodni, hogy vajon tényleg jobban néznek-e ki első rendszám nélkül az autók vagy csak azért kellemes látvány, mert az európai szemnek egzotikus. 4752 mm hosszú, 1938 mm széles és 1621 mm magas az X4-es BMW Profilból már világos, hogy övvonaltól felfelé merészen meglendült a ceruza. Úgy zuhan a tetőív, ahogyan egy kupénál kell, csak az ajtó több rajta és két emelettel magasabban van az egész. Ennek okán konzervatív kupésok biztosan nem zárják szívükbe. Tíz évvel az első X6 után még mindig valakinek megfekszi az ízlését, de a recept vígan és dalolva működik. Chris Bangle elégedetten dőlhet hátra, hogy én megmondtam. Mire az X4-es végére értek, addigra végleg eluralkodhatott minden dizájneren a sokat skandált sportosság és a dinamizmus páros, mert a vége főcímen minden elárul az enyhe kacsafarok. A tradícionálisan L alakú hátsó lámpák is inkább emlékeztetnek repülőgép szárnyra, mint betűre.

Belső Aki látott már BMW belsőt az utóbbi húsz év terméséből – vagy éppen bepillantott az X3-asba -, az nem fog meglepődni az X4-esben sem. Minden pontosan azon a helyen van, ahová a ’90-es évek alkonyán került, csak a formák lettek modernebbek és divatosabbak. Meg idő közben felfedezte magának az autóipar az olcsó, könnyen karcolódó és igénytelen zongoralakkot, mellyel szerencsére csak kis mérékben ijesztették meg a kabint a menő váltókar környékén. Megértem, ha sokakat zavar az istentelenül vastag M-es kormány, de nekem semmi kifogásom ellene, kifejezetten kedvelem. Különösen akkor, ha ilyen finomságú, ennyire precízen varrott bőrbe húzzák. Ráadásul a BMW-nél mesterei annak, hogy kevés gombbal lefedjenek viszonylag sok funkciót, ezért nem zsúfolták tele piktogramokkal a szabad felületeket. Még a klímapanelen is megtartották a fizikai gombokat, mely sokkal könnyebben megjegyezhető, mint a visszajelzést nem közvetítő érintős megoldás. Ellenben az iDrive-ban legfőképpen a címek bevitelét könnyíti meg a képernyő teperolása, mellé megmaradt a tárcsás lehetőség is a tetején írást és navigációban zoom-olást segítő touchpad-del. Persze gesztusvezérlés is van, így lehet mókásan hadonászni a muzsika lehalkításához vagy hívás fogadásakor. 180 centis átlagtermettel remekül megférne belőlem négy is a fedélzeten, a rohamosan lejtő tetővonal ellenére még a fejtér sem riasztóan kevés hátul, ráadásul a 2864 mm-re nyújtott tengelytáv miatt fészkelődésre is van hely. A második sorra is jut szellőző és klímapanel, valamint PET palackot és más kacatokat elnyelő ajtózsebek. Állítható laphosszúságú sportüléseket dobnak a BMW X4 M40d-be, amit a többi modellből sem érdemes kihagyni, mert tényleg jóval kényelmesebb, több állítási lehetőséget kínál és akár egészen passzentos oldaltartásúra is beállítható mielőtt nagy lendülettel ívre tennénk a gépet a hosszabbik úton.

Technika CLAR-nak hívják a BMW építőkészletét, amire a hosszmotoros modellek épülnek, így az alapok már a polcon figyeltek, csak a hozzávalókat kellett megfelelően összehangolni. Mert a második X4-es már nem a vagányabbik X3-as mellékszerepet kapja, hanem önálló karakter lett. Végre a technikát is elvihették a sportosság irányába, ahogyan a formát is. Elöl megmaradt a MacPherson rendszer, hátul pedig az ötlengőkaros felfüggesztés, de utóbbihoz már szélesebb nyomtáv tartozik és közvetlenebbre hangolták. Kizárólag turbós négy- és hathengeres motorokból áll a kínálat, ami 184 lóerőtől indul (xDrive20i) és 360-nál ér véget (M40i) a benzinesek esetében. A legfrissebb normára megtisztított dízelek 190-től (xDrive20d) 326 lóig (M40d) nyújtózkodnak. Minden modellhez alapból jár az xDrive összkerék-hajtás és a nyolgangos automataváltó a ZF-től. Meg az 50-50 százalékos súlyelosztás. Holttérfigyelő, sávtartó, hátsó keresztforgalomra is figyelmeztető vészfékező rendszer, adaptív tempomat és ezeket összehangoló, CoPilot mind van az X4-eshez.

Vezetés Mielőtt még nekieresztettek volna a Dél-Karolina útjainak, meglátogattuk a BMW Performance Center-t, ahol szerencsés béemwések tréningezhetnek és az álcázott prototípusok is megfordulnak itt nagy gyakorisággal. Viszont mi azért jöttünk, mert a sportosságot váratlanul komolyan gondolták. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a csúszósra locsolt körpálya és bójákkal szegélyezett apró versenypálya, ami a vörös BMW X4 M40d-ket várta. Ha valami, akkor ez távolról sem szokványos elem egy olyan SUV bemutatóján, ami alulról karcolja a két tonnát. Egyhangú szavazás alapján úgy döntött maroknyi csapatunk, hogy felszabadult keresztben autózással kezdjük a programot, ezért kivonultunk a felvizezett fánkra és az első körben még bekapcsolt menetstabilizálóval köröztünk totál eseménytelenül. Aztán jött a második, ahol egy gombnyomás után dinamikus módba állt az ESP és egy fokkal élénkebb lett az X4 fara. Naná, hogy a harmadik körnek már alvó őrangyallal és Sportban indultam neki. Ilyenkor az aktív M differenciálmű összezár és, ha megérkezik a 680 Nm, (rengeteg) nyomaték – főleg a hátsó kerekekhez -, akkor olyan gyorsan megfordul a világ, mintha másképp nem is lehetne. Pedig lehet. Csak kell hozzá még két kör, meg egy rituális tánc a gázpedálon és akkor az X4 M40d-ből is kijön a huligán. Nem mondom, hogy kibelezett E36-osokra hajazó ívet lehet vele rajzolni, de bőven több mint tisztességes annak fényében, hogy csak azért tudja, mert a BMW-s mérnökökből sem veszett ki minden csibészség. Önuralmam messze hajítottam, amikor a kinti grillen sült finomságok után begurult a klasszikus, amerikai fagyiskocsi. Ezt követően azonban sikerült leszakadni a finomságokról és végre az USA útjain csapathattam az X4-essel. Illetve 45 és 55 mérföld/órás sebesség körül a végtelen egyeneseken. Másfél órányi nyílegyenes úton kellően megbizonyosodtam arról, hogy a bestiális turbódízellel töltött X4 nagyszerű, csendes, kényelmes, eseménytelen utazóautó. A lengyel kollégával már a kereszteződéseket is ünnepeltük, amikor megtaláltuk az állam összes kanyarját egy helyen. Cedar Woods a helyi Dobogókő, csak a burkolat inkább hasonlít a német-oszták határnál lévő, kellemesen ívelt utak minőségére, mint a hazai méltatlan állapotokra. A 326 lovas X4 végre megmutathatta, hogy amit a bóják között tudott, az nem csak a felgumizott pályára bezárva élmény. Villanyszervós a kormányzás, ami sokat levesz a visszajelzésekből, de szerencsére így is akad belőlük bőven, ráadásul középtájt sem annyira érzéketlen. Többet kommunikál a vezetővel az X4-es, amiben nagy szerepe van a közvetlenebbre, mákszemnyit keményebbre hangolt, szélesebb nyomtávú, ötlengőkaros hátsó futóműnek is. Szépen fordul, finoman támaszt, az éles visszafordítókban sem viselkedik gumilabdán egyensúlyozó elefántként. Ügyes. Adaptív futómű volt az autók alatt, pedig a BMW szerint a vásárlók rendre átugorják ezt az opciót, így az alapáras rendszereket is kénytelenek voltak okosan hangolni.

Költségek 14,5 millió forintról indul a BMW X4-es a 184 lóerős, négyhengeres benzinessel xDrive20i jelölés alatt, a népszerű xDrive20d 190 lóval már 15,4 millió. Az alapfelszereltség nem élhetetlen, de szövet ülésekkel, egyzónás klímával és apróbb iDrive-val nem feltétlenül hozza azt a hangulatot, amit a katalógus alapján elképzelünk. Vágásra érett malacpersellyel azonban már igazán remek holmikkal tömhető tele az X4 a remek vezetéstámogató rendszerektől az olyan mókás homikig, mint a gesztusvezérlés. 21,1 milliós árával trónol a kínálat tetején az M40d, aminek árcéduláját még a végtelenségig duzzaszthatjuk olyan tételekkel, mint az adaptív futómű (236 400 Ft), a vezetéstámogató rendszereket összefoglaló Driving Assistant Plus csomag (776 700 Ft), az adaptív LED fényszórók (168 900 Ft) vagy a nagyképernyős Professional navigációs rendszer a mindenttudó iDrive-ban (759 800 Ft) valamint még pár aprósággal a végtelenül hosszú listáról.