Audi connect mobilkulcsot rendelve okostelefonnal is bejuthatunk az utastérbe és a motor is indítható a megfelelő alkalmazás telepítésével. Ez szép és jó, de talán a mexikói gyártás, talán más okból, de az Audiktól ismeretlen minőségérzeti gondokat mutatott a tesztautó utastere. A bőrkárpit hullámokat vetett az első üléseken és ahogy kézzel áttöröltem a kárpitot, a csomagtérszőnyeg is bolyhozódott a 799 kilométerrel átvett autóban. Hogy fog ez kinézni 10 év múlva?

Nem vészes, de azért csak zavar, hogy a kormány mögötti váltófülek műanyagból vannak. Való igaz, hogy az SQ8-ban is ilyet találtok sokkal több pénzért, de jobb lenne ott is és itt is nemesebb anyagból készíteni.

Ha a tesztautóban rányomunk a navigombra, az autó azt üzeni anyanyelvünk kerékbe törésével, hogy „a navigáció licencének megvásárlása nem történt meg”. Navigáció híján a 12,3 hüvelyk képátlójú digitális műszeregység fő funkcióját nem tudtuk használni, az orrunk elé nagyban megjelenített térképet. Kellemetlen, hogy a motorolaj hőmérséklete egészen addig nem látszik, amíg nagyban kívánjuk nézni az órákat, át nem váltunk a kis műszernézetre. A hűtőfolyadéknak nem rajzoltak műszert, de a motorolaj hőmérséklete tényleg fontosabb adat.

Eltűnt a ráncfelvarrással a forgató-nyomó tekerentyű az első ülések közül, a betűket az érintőkijelzőre lehet rajzolni címkereséskor vagy telefonhíváskor. Van USB C-s és sima USB-töltő is van, a hangerőnek megmaradt a tekerőgombja a klímavezérlés is könnyen használható a valódi gombokkal, kapcsolókkal. A kapcsolók precíz működése és hangja példaértékű, még a tanksapkát betekerve is a jellegzetes kattanás jelzi a végpontot.

Kínában van 88 mm-rel megnyújtott tengelytávú Q5L is, de a rövidebb modell is kényelmes és tágas, négy felnőttnek jó dolga van benne. A komfort csomag része a hátul is állítható hőmérséklet és a motoros csomagtérfedél-mozgatás. Ülésfűtés hátulra is rendelhető, a sötétített oldalüveg és napfényroló is fontos extra, de majd nyáron jön jól.

Extraként a hátsó üléspad hosszirányban állítható és a támladőlés is szabályozható. Ez nagyon jó dolog, pláne, hogy így lesz 40:20:40 osztású a háttámla, amivel négy ember közé elhelyezhetők a sílécek. 520-1520 literével a csomagtartó tágas ugyan, de nem különösebben nagy, mert a magas padlószint visszafogja méretét. Állítható hátsó üléspaddal 580-1580 liter a maximum, ezért is érdemes megrendelni azt a felszerelést. Alul extraként helytakarékos pótkerék volt a Audi Q5 tesztautóban.

Hátul oldalanként szabályozható a gyermekzár és az autó egyik okossága, hogy elölről akkor is fel-lehúzhatók a hátsó ablakok, amikor hátul deaktiváltuk őket.