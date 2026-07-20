40 éves 2026-ban a Hungaroring, a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszíne. Tekintve, hogy a Hungaroring egy kisebb átlagsebességű pálya a Forma-1-es versenynaptárban, igazán nagyot esni is nehezebb rajta. Mégsem lehetetlen, ahogy azt bizonyította az F1 mezőnye az elmúlt 40 évben. Az alábbiakban ezekre az emlékezetes esetekre tekintünk vissza.

1992 ‒ Szárnyaszegett Schumacher. Már bő 30 éve is aerodinamikai szempontból érzékenyek voltak a Forma-1-es gépek, így egy hátsó szárny elvesztése nem kecsegtetett könnyen korrigálható megcsúszással. Michael Schumacher Benettonjáról a célegyenesben repült le a légterelő – mázlija volt a németnek, hogy méretes bukótérbe érkezett.

1995 – Nevet kapott az Alesi-kanyar. Kicsit szokatlan, hogy arról neveztek el egy kanyart a Hungaroringen, aki ott összetörte magát, de épp ez a helyzet Jean Alesivel. A francia a mai 11-es kanyarban sodródott ki a Ferrarival, és erőteljes becsapódással állt meg a falban.

1995 – Az F1 legviccesebb balesete. Alapvetően nem került volna fel listánkra egy kigyulladó autó, de ami utána jött, az beírta magát a történelembe. Taki Inoue ugyanis szintén próbálta menteni égő Footworkjét, ide-oda futkosott a jármű és a pálya széle között, hogy poroltót szerezzen. A szaladgálás vége az lett, hogy az érkező Tatra 623 tűzoltókocsi elütötte, a japán versenyző pedig drámaian összeomlott. Kisebb lábsérüléssel megúszta a dolgot.

1999 – Nagy baleset szokatlan helyen. A 2-es kanyar belső részén nem számít az ember óriási csattanásokra, ám nem példátlan az ilyesmi. Alesi és az egyik Arrows nem értették meg egymást, a francia a lassan guruló autó mögül kirántotta a Sauberét, a hirtelen irányváltásnak pedig ütközés lett az eredménye.

2003 – A bukás, aminek kicsit örülhettünk. Nem arról volt szó, hogy az F1-szerető magyar közönség annak szurkolt volna, hogy Ralph Firman Jordanjéről essen le a hátsó szárny és vágódjon féktávon a 4-es kanyar bukóterébe, de ez a borzasztó nagy esés kellett ahhoz, hogy Baumgartner Zsoltból az első magyar Forma-1-es pilóta legyen. Az ír versenyző elvesztette az eszméletét és a sarka is megsérült, de még abban az évben visszatért a volán mögé.

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2003 – Nincs ki a négy kereke a Ferrarinak! A pálya leggyorsabb szakaszán, a legnagyobb terhelés közepette szakadt ki Rubens Barrichello Ferrarijának bal hátsója. A baleset nem volt veszélytelen, de sem az irányíthatatlanul repülő kerék, sem az autó egyéb darabjai nem okoztak sérülést.

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2005 – Piruett a levegőben. Látványos rajtbalesettel indult a 20. Magyar Nagydíj, a sauberes Jacques Villeneuve állította röppályára Christian Klien Red Bullját. A kocsi a kerekein landolt, de futamának vége lett.

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2006 – Ki nem kényszerített hiba. Kimi Räikkönennek előzékenyen helyet hagyott a lekörözéshez Vitantonio Liuzzi, de a McLaren finnje ugratóként használta inkább az olasz pilóta Toro Rossóját.

2009 – A legijesztőbb baleset. Felipe Massa nyílegyenesen, a 4-es kanyar belső felét átszelve vágódott a bukótérbe, fék nélkül. Nem nézett ki jól a dolog, és csak később derült ki, hogy a Ferrari-pilótát fejbe találta egy rugó, mely Rubens Barrichello Brawn-jából szabadult el. Massa legközelebb csak 2010-ben ült vissza az autóba fejsérülése után, de formája már sosem volt a régi.

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2010 – Veszélyes üzem a bokszutca. Biztonsági autó érkezik a bokszkiállásokhoz közeledve? Naná, hogy mindenki kereket akar cserélni! Ilyenkor viszont látványosabbak a hibák is: a Nico Rosberg Mercedeséről elguruló kerék eltalált néhány williamses szerelőt, miközben kicsit arrébb Robert Kubica (Renault) és Adrian Sutil (Force India) ütköztek.

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2011 – Még mindig veszélyes a bokszutca. Ezúttal nem sérült meg senki, de csak a szerencsén múlott, hogy nem került senki a megforgó Jerome d’Ambrosio útjába.

2014 – Minden volt, mint a búcsúban. Ezúttal is az eső okozott káoszt a Magyar Nagydíjon. Voltak, akik az utolsó pillanatban kerültek el nagy autótöréseket, de sokan nem voltak szerencsések. Marcus Ericsson a Caterhamet, Sergio Perez a Force Indiát írta le teljesen, de Pastor Maldonado is szárnytalanított egy Lotust, a csapattárs Romain Grosjean a biztonsági autó mögött ütközött, Nico Hülkenberg pedig a másik Force Indiával állt ki töréskár miatt.

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2015 – Egy csapat, két komoly hiba. Nem ebben az évben zárta a szívébe a Force India a Hungaroringet. A más helyszínekhez képest durvább rázókövek a pénteki első edzésen Sergio Perez autóját kezdték ki (eredmény: futóműtörés és felborulás), majd vasárnap Nico Hülkenberg első szárnyát lazították meg (eredmény: az elem a célegyenes végén leszakad, az autó a bukótérbe csúszik és falnak megy).

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2020 – Amikor a Red Bull csodát tett. Max Verstappen a nedves pályán megcsúszott, és a falnak ment a rajtrácsra kivezető körön, 20 perccel a felvezető kör előtt. Önerőből még visszatért a gridre, de a futóműve törött volt. A Red Bull szerelői végül 15 perc alatt újjáépítették az autó bal elejét, a holland ezt egy második hellyel köszönte meg nekik.

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2021 – Tömegbaleset után egyautós rajt. Ebben az évben is esett, de csak a futam elején. Ez elég is volt ahhoz, hogy a mezőny közel fele összetörje magát, miután többen is elfékezték magukat a célegyenes végén. A romeltakarítás után az épen maradt autók már egy felszáradó pályán készültek elrajtolni, a felvezető kör végén pedig a mercedeses Lewis Hamiltonon kívül mindenki a bokszba rohant száraz gumikért. Az eredmény: csak Hamilton indult a rajtrácsról, mindenki más a bokszból.

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2023 – Egymással ütköző csapattársak. Hamar kiírták magukat a 2022-es futamról az Alpine franciái, a megcsúszó Esteban Ocon vett ugratót Pierre Gasly kocsiján.

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2023 és 2024 – Perez ismétel. A Red Bullt terelgető mexikói két egymás utáni évben is összetörte autóját, egyik csúnyább volt, mint a másik.

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2024 – Ijesztő repülés. Az időmérő hajrájában igyekezett Cunoda Juki, amikor a sikán előtt kiszélesítette a pályát. A rázóköves-füves területen látványosan elemelkedett a Racing Bulls, a baleset így sem volt kicsi, de rosszabb következményei is lehettek volna.

Yuki Tsunoda was about five to ten feet away from hitting the catch fence. That was bad.#HungarianGP @AlwaysRaceDay pic.twitter.com/i4L4j621ms — Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) July 20, 2024

2024 – Ezt hogy bírták ki az autók? A két világbajnok, Max Verstappen és Lewis Hamilton csatája feszült pattanásig a futamon. A gyorsabb autóban ülő Red Bull-pilóta nehezen talált utat a Mercedes mellett, agresszív próbálkozását pedig egy repülés követte. Csoda, de ezt is kibírta a Red Bull.

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