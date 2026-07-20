2023 őszén gyors egymásutánban hat futurisztikus villanyautó-tanulmánnyal rukkolt elő a Nissan. Ebből egyet (Concept 20-23) Európában rajzoltak meg, ötöt (Hyper Urban, Hyper Adventure, Hyper Tourer, Hyper Punk és Hyper Force) Japánban.

Azóta a Concept 20-23-ból megszületett az új Nissan Micra, az idén tavasszal bemutatott, új Nissan Juke hangulatában és részleteiben erősen emlékeztet a Hyper Punkra, most pedig megérkezett a Nissan Elgrand, amit ugyan tavaly ősszel már megvillantottak a Japán Mobilitási Szakkiállításon, de akkor sem akartuk elhinni, hogy tényleg úgy fog kinézni, mint a Hyper Tourer. Pedig de.

53 fotó

A Elgrand ugyanazt a hajtástechnológiát alkalmazza, mint mondjuk az X-Trail: a harmadik generációs e-Power soros hibrid erőforráshoz (amelyben csak a villanymotorok hajtják az autót, a benzinmotor csupán áramot fejleszt) e-4orce elektromos összkerékhajtás társul, a futómű pedg adaptív.

A 1,5 literes benzinmotorhoz a Nissan korábban behangozott 5-az-1-ben rendszere csatlakozik, a kiépítés csendesebb és takarékosabb, mint korábban. Szintén a zajszintet csökkenti, hogy a jármű platformja szilárdabb, mint az előző generációs modellé. Ehhez társul a Nissan által most először alkalmazott, fejlett aktív zajcsillapítás, amely a motor hangját és az útzajt egyaránt csökkenti.

A továbbfejlesztett e‑4orce összkerékhajtás a nyomaték szelektív adagolásával hatékonyan küszöböli ki a karosszéria bólintását és ágaskodását, a hátsó kereket hajtó villanymotor kanyarban nagyobb szerepet kap, így dinamikusabb vezetési élményt nyújt, miközben a sofőr valós időben követheti nyomon a műszeregységben a nyomaték- és fékerő-elosztást.

Az intelligens dinamikus felfüggesztés kerekenként, egymástól függetlenül szabályozza a csillapítást, hozzájárulva az e-4orce karosszériamozgást csillapító hatásához.

Mindhárom rendszer beállításait módosítják a különböző üzemmódok, amelyekből öt (plusz egy egyéni konfiguráció) áll rendelkezésre.

A futurisztikus formanyelvet „saját különbejáratú sinkanszenként” tálalja a Nissan, és van ebben valami, a dizájn tényleg olyan, mintha az ultranagy sebességű szupervonaton utaznánk.

Egy másik dizájnfilozófia: az „időtlen japán futurizmus” is érvényesül a formatervben, amely ilyen formán generációkon átívelő, kortalan értékeket vonultat fel.

A hűtőmaszk például a kumiko asztalosművészetben gyökerezik, a keréktárcsákon műgyanta borítással érték el azt a finom, kézműves minőségű mintázatot, amit alumíniumból nem tudtk volna kiönteni.

Az utastérben szintén a kumiko mintázata köszön ránk, a műszerfalon a faborításba integrálták a kapacitív érintésérzékeny kapcsolókat, a műszeregység és az infotainment érintőképernyő egyetlen hatalmas kijelzőként terpeszkedik a vezető előtt. Van 64 színben variálható hangulatvilágítás, az ülések háromféle színben elérhetők.

A Elgrand különlegessége, hogy összes ülése zéró gravitácós pihenő helyzetbe állítható. Ráadásul az első utasülés és a második sori ülések előtti lábtámaszok egyidejűleg kihajthatók, így egyszerre hárman ejtőzhetnek teljes komfortban. A második sori üléseknek egyébként a háttámlája két részben hajtható hátra: létezik egy olyan beállítás, ahol a hátra döntött támla felső részét megemelik, így a fekvő pozícióból is kényelmesen tudja nézni a fedélzeti képernyőt vagy saját okostelefonját az utas.

A hangélményről 22 hangszórós Bose rendszer gondoskodik, a középkonzolon dupla vezeték nélküli telefontöltőt találunk. Összesen három darab konnektor van az autóban, amely normál hálózati (ez Japánban 110V) áramot ad, 1,5 kW teljesítménnyel.

Az oldalsó tolóajtó mögött fellépő és nagyméretű kapaszkodó segítí a gyermekek beszállását. Esőben hasznos lehet az oldalajtót csupán résnyire nyitó funkció.

A harmadik sori ülések felhajthatók, és előre tolhatók vagy hátra húzhatók, így az utasok kedve szerint variálható a belső tér.

A csomagtér padlója az előző generációhoz képest alacsonyabb, a hátsó nyílás szélesebb és magasabb. Hét utas esetén is elfér hét kézipoggyász méretű táska a kocsiban.

A Nissan ProPILOT féligh önvezető rendszere sem hiányzik a Elgrandból: ez engedélyezi a kéz nélküli autonóm közlekedést, valamint támogatja az önálló sávváltást. A memóriában eltárolt parkolóhelyekre egyedül beáll az autó, a távolságtartó tempomat navigációs adatokat is használ.

A Google alapú infotainment rendszer támogatja a távvezérlést, illetve a távoli állapot-lekérdezést: riasztja a vezetőt, ha nyitva maradt egy ajtó vagy ablak, gyanús esemény vagy ütközés esetén figyelmeztet, illetve képes fényképet készíteni az autó környezetéről, ha szeretnénk.

Újdonság a Mimamori szolgáltatás, amellyel a családtagok nyomon követhetik a jármű sebességét és mozgását, és ha az autó túllép egy meghatározott tempót, vagy elhagyja a megadott körzetet, figyelmeztetést küld.