Ez a te autód, ha nem bírod a gömbölyűt

Egy hónapon belül negyedik futurisztikus tanulmányautóját leplezi le a Nissan. A családoknak, kalandkeresőknek és városlakóknak szánt koncepciójárművek után itt a Hyper Punk, ami azokat a fiatalokat célozza meg, akik nem kérnek szüleik értékrendjéből, és saját feltételeik szerint alakítanák ki a jövőjüket.

A Nissan Hyper Punk legfontosabb jellemzője, hogy akkumulátorának energiáját bárkivel és mindenkivel meg tudja osztani, akár egy fesztivál koncertszínpadát hangosítanánk ki, akár csak a haverok telefonját kell feltölteni.

Az origami ihletésű formanyelv, amelybena fényforrások maguk is a dizájn elemeként jelennek meg, nem csak kívül érvényesül: a beltérben is szögletes a környezet. Ez ugyanakkor nem zárja ki a természeti kapcsolatot: külső kamerái segítségével az autó képes a vezető előtti három monitoron megjeleníteni a külvilágot – vagy ha inkább úgy szeretnénk, mesterséges intelligencia segítségével létrehozott képregény-motívumokkal, nonfiguratív grafikákkal is berendezhetjük az autót.

A fejtámaszokba épített szenzorok és a fedélzeti mesterséges intelligencia képes megállapítani az utasok hangulatát, és ahhoz igazítani a zenét és a világítást. A beépített internetes kapcsolaton keresztül különböző eszközöket, hangszereket, keverőpultot és egyéb kreatív berendezést csatlakoztathatunk az autóhoz, így akár menet közben alkothatunk, és a végeredményt rögtön közzé is tehetjük. A vezető környezetében alkalmazott hangelnyelő borítás szintén a médiagyártást támogatja.

Október 25-én a Nissan élőben is kiállítja az előző napokban bemutatott tanulmányautóit, de ennél is tovább megy: a Fortnite játékban is elérhetők lesznek a modellek.

Alább videón is megnézheted a Nissan Hyper Punk tanulmányautót: