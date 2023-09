Milyen autóval járnál szívesen munkába? Ezt a kérdést tették fel fiatal formatervezőiknek a 20 évvel ezelőtt létrehozott Nissan Design Europe (NDE) stúdió vezetői, a válaszokból pedig megszületett a Nissan Concept 20-23, egy kisautó, amely pont ugyanúgy építkezik a márka múltjából, mint a virtuális autóversenyzés világából.

Városi versenyzésre csábít ez a Nissan 1 /61 Fotó megosztása: 2 /61 Fotó megosztása: 3 /61 Fotó megosztása: 5 /61 Fotó megosztása: 6 /61 Fotó megosztása: 7 /61 Fotó megosztása: 9 /61 Fotó megosztása: 10 /61 Fotó megosztása: 11 /61 Fotó megosztása: 13 /61 Fotó megosztása: 14 /61 Fotó megosztása: 15 /61 Fotó megosztása: 17 /61 Fotó megosztása: 18 /61 Fotó megosztása: 19 /61 Fotó megosztása: 21 /61 Fotó megosztása: 22 /61 Fotó megosztása: 23 /61 Fotó megosztása: 25 /61 Fotó megosztása: 26 /61 Fotó megosztása: 27 /61 Fotó megosztása: 29 /61 Fotó megosztása: 30 /61 Fotó megosztása: 31 /61 Fotó megosztása: 33 /61 Fotó megosztása: 34 /61 Fotó megosztása: 35 /61 Fotó megosztása: 37 /61 Fotó megosztása: 38 /61 Fotó megosztása: 39 /61 Fotó megosztása: 41 /61 Fotó megosztása: 42 /61 Fotó megosztása: 43 /61 Fotó megosztása: 45 /61 Fotó megosztása: 46 /61 Fotó megosztása: 47 /61 Fotó megosztása: 49 /61 Fotó megosztása: 50 /61 Fotó megosztása: 51 /61 Fotó megosztása: 53 /61 Fotó megosztása: 54 /61 Fotó megosztása: 55 /61 Fotó megosztása: 57 /61 Fotó megosztása: 58 /61 Fotó megosztása: 59 /61 Fotó megosztása: 61 /61 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

20, mint húsz éve, 23, mint 2023, de úgy is, mint japánul a 2 és 3 (ni-szan), ami együtt, ugye, kiadja a márka nevét. Mivel pedig a Nissannak nagy hagyományai vannak a cuki, gömbölyded városi járművek terén, a Concept 20-23 is ilyen – legalábbis az alapjai.

A klasszikus, háromajtós ferdehátú formát azonban elöl-hátul motorsport ihletésű aerodinamikai illesztékekkel, a levegő be- és kivezetésére szolgáló rácsozatokkal látták el (ide sorolható az utastérbe friss levegőt bevezető tetőkürtő is), így a végeredmény a legkevésbé sem aranyos, és játékosnak is csak annyiban tekinthető, amennyiben az autóversenyzést játéknak tekintjük.

Külön figyelmet érdemel a hátsó spoiler, amely a hosszanti tetőkeretek meghosszabbításaként indul el, így a hátsó szélvédő fölött, nem pedig mögötte helyezkedik el, ezért nem akadályozza a hátratekintést.

A belső tér határozottan motorsportos ihletésű, a felfelé nyíló ajtók mögötti merevítő rudazattól kezdve a mély kagylóüléseken át a messze hátrahúzott kormánykerékig. Utóbbi szögletes kialakítást kapott, és ezen helyezték el többek között a tisztán elektromos hajtáslánc teljesítmény-kifejtésének szabályozására szolgáló kezelőszerveket is.

A műszerfal, a kormányoszlop és egyéb funkcionális elemek rögzítésére szolgáló rudazatokat szabadon hagyták, azok részei a puritán, lényegre törő dizájnnak.

Kattints ide, ha videón is megnéznéd a Nissan képzeletbeli városi méregzsákját.