Egyik részről biztató, másrészt viszont nagyon is riasztó felvétel készült a kínai Senjang városában. A főszereplő egy BYD Tang, olyan, melyet a Vezess is kipróbált korábban. Állapota azonban közel sem kifogástalan: a hétüléses elektromos SUV ugyanis maga mögött húzta villanymotorját, melyet a narancssárga tápkábel rögzített még az autóhoz, akárcsak egy újszülöttet a köldökzsinór édesanyjához.

A dologban tényleg az a legmegdöbbentőbb, hogy a jármű még így is menetképes volt, sőt, a CarNewsChina videóján még mintha az is látszana, hogy az erőforrás a Tang mögött is dolgozna, és “ugrál” az aszfalton.

Ismerve persze azt, hogy az autóban nem egy, hanem két villanymotor dolgozik, ez annyira nem meglepő. Jelen esetben is az történhetett, hogy az első tengely erőforrása mozgatta a BYD-t. Ez önmagában dicséretes, de felveti azt a súlyos biztonsági kérdést, hogy ha egy autó ilyen súlyos, villanyszempontból erősen érintett problémával rendelkezik, akkor egy biztonsági áramtalanítórendszernek nem kellett volna már közbelépnie és lekapcsolnia mindent?

A BYD egyébként kapcsolatba lépett a tulajdonossal, és kiderült, a hátsó motor azért szakadt ki, mert a sofőr egy villámárvízben valaminek nekiment a kocsi hasával.

Az autóról korábbi menetpróbánkat itt olvashatod: