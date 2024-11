Szinte fellépésről beszélünk, ha beszállunk a BYD Tangbe, de menet közben tiszta marad a nadrág és a szoknya, mert a küszöböt takarja az ajtó. Azonnal pozitív a benyomás: nem csak a hangulatvilágításnak, de a nyitható panorámatetőnek is köszönhetően fényben úszik a beltér, ráadásul világos nappabőr ülésekről verődik vissza a fény. Az első sorban ülők fűthető, szellőztethető, masszázsfunkcióval is ellátott helyeken utazhatnak.

Persze minden a beszállással kezdődik. Rendkívül finoman nyílik az ajtó, a kilincs meghúzása szinte hangtalan. A motoros mozgatású ülés hátra, a bőrborítású, fűthető kormány a műszerfal felé indul, megkönnyítve a kényelmes elhelyezkedést.

Gátat jelent ebben, hogy az ülések nem süllyeszthetők túl mélyre, a jobb egyben például fix az ülőlap szintje, emellett a kormány sem tolható annyira közel a műszerfalhoz, mint amennyit a hely látszólag engedhetne. Hasonlóan a Seal U DM-i-ban tapasztalhatóakhoz, itt is nehezebben küzdöttem be a jobb térdem a helyére. Az ülések kényelme jó, kihúzható combtámasszal is bírnak, oldaltartásuk megfelelő.

A környezetre nem lehet panasz. Jól kinéző, nyomkodásra sem igazán recsegő anyagok, igaz, a kesztyűtartó fölött a zongoralakk-adagoló kicsit megszaladt. Még ezzel együtt is abszolút prémium a látvány, a kinézetet kiváló képminőségű kijelzők fokozzák.

Nem a megszokott architektúrát követi a BYD Intelligent Cockpit System elnevezésű fedélzeti rendszere. Az elektromosan elforgatható, vízszintesen és függőlegesen egyaránt tájolható 15,6 colos érintőképernyő menürendszere sokkal inkább hasonlít egy Android-telefonéra, a fájlkezelőben például még az is kiderült, hogy 110 GB szabad tárhely van a Tangben. Vezeték nélkül is működik a telefontükrözés, 50 W teljesítményű vezeték nélküli töltőjén két mobil is pihentethető. Emellett vannak USB-csatlakozók elöl-hátul, egyaránt régebbi és új szabvány szerintiek.

Az infotainment telefonos hasonlósága egyébként nem feltétlenül előny. Több, menet közben hasznos menüpontot ugyanis két külön alkalmazás alá rendeztek, az egy hetes tesztidőszak pedig kevés ahhoz, hogy üzembiztosan megtanulja az ember, mit hol talál. Szerencsére a klíma azért gyorsan megvolt, sőt, a hőfok és a szellőzés erőssége akár a 12,3 colos digitális műszeregységen, a kormány gombjainak nyomkodásával is állítható. A legfontosabb vezetési adatok eközben sem tűnnek el, sőt, van HUD is, mely sötétben is jól olvasható.

Külön említést érdemel a klímarendszer beépített légtisztítója, mely a 2,5 mikrométernél kisebb részecskék jelentős részét is kiszűri az utastérből, és folyamatosan monitorozza a légminőséget. Bosszantó tulajdonság azonban, hogy jóval melegebbre kell állítani a valós fűtéshez. Ami más autóknál 23-24 Celsius-fok, az itt legalább 28.

Hétszemélyes autóknál ritka probléma, hogy a második sor utasai ne férjenek el. A BYD Tangben is bőséges a hely, még a fejtérnél is az üvegtetővel együtt. Ha 6 vagy 7 személyt ültetnénk be, a harmadik sor padlóba hajtható üléseibe már érdemes az alacsonyabbak közül választani, de ekkor már a második sor lábtere is kompromisszumossá válik, mert előre kell tolni az üléseket, hogy leghátulra is jusson némi lábhely.

A szállított személyektől függően változik a csomagtér mérete is. Hétszemélyes kivitelben 235 liter a minimum, ötüléses felállásban 940 liternyi holmit képes benyelni, ha pedig a középső sort is billentjük, kijön az 1655 literes maximum. Mindezek mellett ott van még bónuszként a kesztyűtartó, a könyöklő és az ajtózseb is az apróságoknak. Pohártartót is kapunk a középkonzolba rejtve, a mindennapok apró kiegészítői kényelmesen elférnek ezekben a rekeszekben.