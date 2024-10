Kb. 40 kilométert tölthettünk a BYD Seal U DM-i volánja mögött a hazai bemutatón. Az erősebbik változattal, az összkerékhajtású Design kivitellel volt dolgunk.

Ami talán a leginkább feltűnő volt ezen a rövid úton, az a hang hiánya. A hibridrendszer bőgésektől mentesen, kulturáltan dolgozik, még akkor is, amikor 5,9 másodperc környéki 0-100-as sprintet kérünk tőle. Maga a gyorsulás, a haladás folyamata is kifinomult, nincsenek ugrálások és megakadások, észrevétlenül kapcsolódik be a hajtásba (vagy éppen ki) a benzinmotor. A zajokra figyelve először a szélé és a gumiké ütötte meg a fülem, de ezek is már csak nagyobb sebességnél, ráadásul előbbi forrása leginkább a tükrök körül kavargó levegő volt.

A gyorsulási adatot látva látszik, hogy nincs erőben hiány az autóban, mégis olyan az összkép, mintha kicsit puha lenne minden. Talán ez a legjobb szó, ami leírja az autó kormányzását. Jó fogású a lapított aljú volán, tekerése azonban már nem élményszerű. Egy teendő, amit el kell végezni, hogy a megfelelő irányba menjünk – így gondolhattak rá a BYD-nél is, és amíg teszi a dolgát, nincs probléma.

Hasonló a helyzet a lábaknál is. Érezhető válaszidővel reagál a menetpedál érintésére a Seal U DM-i, különösen elindulásnál, és a fékpedált is mélyebbre kell nyomni, hogy a máshol megszokott lassulást elérjük. Utóbbi lehetne azért kicsit harapósabb, de összességében azonban nem rossz ez. A kép egységes, és az üzenet egyértelmű: haladj inkább kényelmesen, érezd jól magad!

Partner ebben a futómű is, átringat az úthibákon a Seal U DM-i. Itt is a komfort volt a szem előtt, amikor a széles körben elterjedt, elöl MacPherson-rendszerű, hátul multilink felfüggesztést hangolták. Nagy tempót nem érdemes a kanyarokba vinni vele, kivéve, ha szeretünk dőlni az autóval. Tapadást nem veszítünk, szóval biztonságos, csak nem élvezetes.

A kilátásra nemigen lehet panasz, bár az ehhez hasonlóan magas autóknál a kerekek környékét nem mindig érezni pontosan. Jelen esetben egy kiváló képű 360 fokos kamera segít minden szögből látni. A BYD rendszere nagy sebességnél is működik, nem kapcsol ki egy bizonyos sebesség elérését követően. A Seal U DM-i fordulókörének átmérője 11 méter.

Amire ez a 40 kilométer nem ad választ, az a fogyasztás. A WLTP-szabvány szerint 100 kilométeren 1,2 liter benzinnel és 16,1 kWh árammal beéri az autó, ha csak benzinre hagyatkoznánk, akkor pedig 7,4 litert nyakalna. Hogy ez mennyire tér el a valóságtól, az tesztünkből majd kiderül.