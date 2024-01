Miközben Szegeden már nagyon is körvonalazódik a márka első európai üzeme, a világ másik felén sem ül a babérjain a BYD. Hazai terepen is igyekszik minél vehemensebben terjeszkedni és annyi – legalább részben – elektromos autóval elárasztani a kínai piacot, amennyivel csak lehet. Ezt ráadásul már nem egy, hanem több márkanév ernyője alatt teszi: ezek egyike a nemzetközi színtéren eddig kevésbé ismert YangWang, aminek legújabb dobása egy prémium kategóriás SUV.

Több trükköt is tud az eddig kiszivárgott információk alapján a YangWang U8. Bár nem tisztán elektromos autóról van szó, hatótáv-növelés gyanánt ugyanis beépítettek egy 2,0 literes belső égésű motort is, négy villanymotorral rendelkezik, kerekenként eggyel. Ez lehetővé teszi, hogy ne csak előre és hátra, hanem adott esetben oldalirányban is tudjon mozogni az autó – mint azt az Autoevolution írja, ez olyanoknak megváltás, akik számára kínszenvedés a párhuzamos parkolás:

Watch the @BYDCompany U8 SUV effortlessly parallel park into the tightest spots with its quad motors! 🚗💨 While it's a game-changer for urban maneuverability, the strain on the powertrain and rear wheels is something to keep in mind for long-term durability. #BYD pic.twitter.com/5eNWPQQ0nx

— 🛞Garage Klub (@garageklub) January 27, 2024