Róma környékén az erősebb változattal autóztunk, amiben a turbós benzinmotor és két villanymotor található. Előbbi olyan hangtalanul, zavaró vibrációk nélkül dolgozik, hogy nehéz elhinni, hogy egyáltalán van benne benzinmotor. És nem csak alapjárat közeli fordulaton, hanem akkor is, ha kínozzák. Padlóig nyomva a gázpedált sem kezd el ordítani a motor, de nincs is rá szükség, a turbó miatt alacsony fordulaton is azonnal jön belőle az erő. Nem igazán érezni azt sem, mikor és hol lép be a benzinmotor közvetlenül a hajtásba, egyszerűen csinálja, amit kell. És nagyon megy.

Aki hallott már japán hibridet hervasztó orgánummal vonyítani, az értetlenül áll a BYD megoldása előtt: Jé, ezt így is lehet? Mielőtt valaki rám süti, hogy biztos kínai ügynök vagyok, meg egy római sikátorban megvettek kilóra a BYD emberei, gyorsan hozzátenném, hogy a japánok sem feltétlenül hülyék, biztos ezer okuk van rá, hogy inkább szívómotort használnak turbós helyett. Majd hosszútávon kiderül, kinek volt igaza, bár a BYD alapból 6 év garit ad az autóra, az elektromos komponensekre pedig még ennél is többet, szóval ők láthatóan bíznak az ötletükben. Mindenesetre érzésre tényleg komfortosabb a kínai stílus. Menet közben elhanyagolható a szélzaj is, de már 110 km/órás tempónál a tükrök elkezdenek hangoskodni. De semmi más.

Futóműve roppant kényelmes, kissé himbálódzó, a sportosság iszonyú távol áll tőle. Nem mintha különösebben szükség lenne rá. Általában a nyugat-európai tesztutak alkalmával mindig kiderül, hogy elképzelésünk sincs róla, milyen lehet a futómű hazai körülmények között, hiszen ilyenkor jellemzően hibátlan aszfalton autózunk. Na, a BYD Róma környéki tesztútvonala hozta a budapesti színvonalat, néhol még fertelmesebb kátyúk és göröngyök tették változatossá az utat, mint amit itthon egyáltalán el tudunk képzelni.

A Seal U futóműve viszont lehengerlő magabiztossággal kezelte ezeket, és hajtott át nagyjából mindenen, beleértve a fekvőrendőrt is. Cserébe nagyobb tempónál elég ingatag, billegős, hajószerű a kasztni mozgása, de hétköznapi használat mellett valószínűleg sokkal több örömöt ad majd, hogy nem rázza szét az utasok belső szerveit hitványabb úton sem, mint az, ha akár nyolcvannal is be lehet venni egy szigorúbb kanyart.

Kormányzása pont egy leheletnyivel könnyebb, mint ami igazán jól állna neki, az autó könnyedén irányítható, de a kormányzás steril, és itt is a hajószerű a megfelelő jelző. Visszajelzést pedig legfeljebb annyit ad, mint amit Pedro Alonzo Niño kaphatott a Santa Maria kormánya mögött. Valami ilyesmi a fék is, a pedál hosszú úton jár, és egész soká érezni, hogy történik is valami. De minden gyengesége ellenére valamiért mégsem rossz vezetni, sőt. És valószínűleg irgalmatlanul pontosan belőtték, hogy a potenciális vásárlóközönségnek – akiket nem biztos, hogy a vezetési élmény hajkurászása veszi rá a BYD vásárlásra – mi tetszik majd igazán. Közlekedni viszont kifejezetten kellemes vele.