218 lóerő soknak tűnik, de az üresen a menetkészen 2020 illetve 2147 kilós autóban ez a 160 kilowatt nem olyan sok. A 310 vagy 330 Nm alig több annál, amit a jobb 1,6-os turbódízelek leadnak. Összességében a gyorsulás közepes, de a 9,5 mp körüli gyorsulási értékek nem is ígérnek ennél többet.

Kár az elrontott fejtámláért, mert az ár/érték arányon kívül a kényelem a BYD Seal U legerősebb pontja. Lágyra hangolt futóműve mintha a sebzett magyar urakra volna kitalálva, az autó finoman átsuhan az úthibák felett. A dicséretes rugózási komfortban az épeszű kerékméretnek is szerepe van, a felni átmérője 19 hüvelyk, a 235/50 R19-es gumik is részt vállalnak az ütések csillapításában. A zajszint is mérsékelt.

Adaptív lengéscsillapítás híján természetes, hogy a kényelmes futóművel erős az oldaldőlés, a kormányzás viszont szükségtelenül bizonytalan. Az útérzet gyenge, a rásegítés túlzott, ami erősen elbizonytalanítja az embert, ha bármi miatt sietnie kell. Mi lehet a helyzet erős oldalszélben?

Nagy a kontraszt a BYD Seal U megítélésében attól függően, hogy tempót mennél vele, vagy amire vélhetően a vevő többsége használja majd, békésen gurulsz vele.

Bizonytalan irányíthatósága miatt tényleg jobb az autó jellegéhez illő vonulást választani és annak örülni, hogy a nagyobb akkuval 485 km-es hatótávígéretet lehet leolvasni induláskor. A hátralévő kilométerek száma a megtett úttal arányosan csökken, nem zuhant be a kijelzett hatótáv pár gázadás után.