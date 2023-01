Kiváló az autó térkihasználása, aminek sok előnye van. Az egyik az orrban is meglévő csomagtér a töltőkábelek vagy más cucc befogadására, amit kiegészít egy jó nagy, 530 literes és hátsó csomagtartó.

A maximális méret 2158 liter, de nem biztos, hogy ez a mérvadó VDA-mérés szerinti adat. A tesztelt modellhez nem rendelhető csomagtéri pótülés, ami elérhető a tengerentúlon, hosszirányban állítható középső ülésekkel kombinálva a tesztautó fix üléspadja helyett.

Sajnos az első csomagtérfedél kívülről nem, csak a középső képernyőről nyitható. Megállás után az autó felajánlja ezt a funkciót a képernyőn kiemelve, de ez messze van attól az egyszerűségtől, amit a műszerfal szélén vagy a tükör tövében a nyitott ablakon benyúlva is elérhető távnyitó gomb adhatna, mint a Ford Focus I-ben vagy a 2001 utáni Fiestában és Fusion-ben.

Arra viszont gondoltak, hogy a hátsó csomagtérfedél nyitásakor lehalkul a külvilágba sugárzott zene, hogy meghalljuk, ha valaminek nekiütköznék az ötödik ajtó. A bezáródás előtt visszahangosodik a zene, amit a megafon funkcióval az autón kívül is élvezhetünk. Itt már tényleg csak a külső tápegység hiányzik az offgrid kerti parti támogatásából, amit a Honda e vagy az Ioniq 5 és Kia EV6 nyújt.

Hátul szép sík a padló, igen nagy a lábtér és ami különlegesség, hogy a középső ülés is fűthető, nemcsak a két szélső. Ez nagy dolog, sajnos ennek használatához az érintettek nem kapnak kapcsolókat, hanem az elöl ülőnek kell a menübe belépve segíteni, ami elvonja a figyelmet a vezetéstől.

Figyelmességként kétféle szögben rögzíthető a háttámla, de az ablakról hiányoznak a betűző naptól védő árnyékolók, 30 millióért pláne. Hátul két USB-C töltőcsatlakozó élteti az éhes kütyüket. A praktikus módon, 40:20:40 arányban osztott üléstámlák előredöntését rugók segítik, így sem nehéz visszahajtani őket.

Közepes a minőségérzet az utastérben. A műszerfali fahatású betét esztétikus, nincsenek bántóan csálé illesztések, de érződik a spórolás, a legfeltűnőbben a bőrülés bevonatán. Ezzel szemben az ajtótárolókba hátul is jutott kellemes tapintású szőnyegkárpit, ami annyira más érzés, mint másutt a sorjás szélű ajtózsebekbe benyúlni.

1886 óta alakul az elektromos hajtáshoz most visszakanyarodó motorizáció. Ebben az időszakban bizonyos megoldások kiforrták magukat jó megoldásként, de mintha a Tesla formatervezői és fejlesztői nem tudnának erről vagy arrogánsan ignorálnák őket és idegesítő különutakkal más megoldásokat választanának.

Ilyen a fényszórókapcsolás, aminek nincs önálló kapcsolója, vagy a tükörállítás és az ablaktörlés több funkciója, amiért a menüben kell koslatni. A bajuszkapcsolót meghúzva vagy a végét megnyomva törölni kezd az ablaktörlő, a gombot nyomva tartva elindul az ablakmosó, de a törlési sebességet és intervallumot állítani csak a menüben lehet. És nem, az automatikus állás nem működik annyira jól, hogy ne jönne jól a közvetlen kézi beavatkozás lehetősége.

Hiányzott egy közvetlen kapcsoló vagy legalább az alsó menüsorban egy shortcut a belső levegőkeringtetés be- és kikapcsolásához is. A vészvillogót a tetőre helyezni veszélyes ötlet, mert ezt a funkciót az első utasnak is meg kell tudnia találni és más autókból kiindulva nem a feje felett, hanem a műszerfal közepén keresne egy piros kapcsolót. A vészvillogó önálló kapcsolója előírás, így ennek nem spórolható meg a hardvere a vezetékezéssel együtt a képernyős integrációval.

15” képátlójú a középső kijelző, a kapcsolóktól, gomboktól szinte teljesen megszabadított belső teret ez uralja. Apró rontás, hogy az igazán szép képű, kitűnő felbontású és méreténél fogva is impozáns képernyő nem tudja egyszerre megjeleníteni az akkuk töltöttségét százalékosan és a hatótávot, választani kell a kettő közül.

Furcsa, hogy a Tesla szerint csak a még drágább Model S és Model X vevői érdemelnek meg egy kormány mögötti óracsoportot vagy legalább egy külön kijelzőt, ami a legolcsóbb kisautókban is benne van. Itt erről szó sincs, a sebességet középről kell leolvasni, merthogy szélvédőre vetített kijelző sincs. A 30 milliós prémiumtermékhez nem elérhető az, ami egy Yaris-hoz rendelhető.

Szomorú, hogy sem az AndroidAuto, sem az Apple CarPlay nem élvez támogatást, legfeljebb utólagos trükközéssel. Ami helyette van telefonintegrációként, az elég nívós, de ha egy új Daciában kábel nélkül futhat az AndroidAuto, a sokszor annyiba kerülő autóban ne kelljen már lemondani 2023-ban ilyen alapdolgokról.

Ez azért érthetetlen, mert közben az autó menüje millió olyan dolgot tud, amit más autókban hiába keresünk. Lenyűgöző a Tesla szórakoztatóipari potenciálja a videóstreamingtől a sokféle szellentést imitáló pukihangokon át az integrált játékokig. Ehhez van saját netkapcsolata, nem a te telefonodat meríti az internetmegosztás, persze van vezeték nélküli töltés az okostelefonhoz, hátul pedig két USB-töltő a levegőkilépő rácsok alatt.

A levegő-befúvás eloszlását, irányát a kijelzőn az ujjaiddal állíthatod, ez is királymenő, ahogy a megafon is, amivel a kocsi külső hangszórójával mókázhatunk. Jó ötlet a lezárt és leállított autóban működtethető klimatizálás, így a házi kedvencek bent hagyhatók a napra parkolt autóban. Hasznos az őrszemfunkció is, amely az autó környezetét rögzítheti a kamerák képével és továbbítja a telefonunkra, ha például nekikoccan valaki a kocsinak.

Nagyon okos újítás, hogy a tempomat nemcsak fix értékekkel igazítható a sebességkorlátozásokhoz, hanem százalékos értékkel is. Akit 50 helyett 65-tel elgázol valaki, az meghal, míg autópályán 130 helyett 145-tel haladni nem ugyanaz. Itt beállítható például 10 százalékos ráhagyás a helyben érvényes sebességkorlátozásra, így a 40-es táblánál maximum 44-gyel fogsz hajtani, autópályán viszont gurulhatsz 143-mal.

Egészen hatalmasak az utastérben a középső tárolóhelyek, a kardántengely hiánya sok helyet felszabadított. Felesleges bonyolítás azonban az amúgy is kicsi kesztyűtartó fedelének nyitását nyomógomb helyett a menübe száműzni.