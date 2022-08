Erre még mi sem számítottunk! – Kia EV6 GT

Sokkal többet nyújt látványra is a GT belseje, mint a külső dizájn. Az első ajtónyitásra szembetaláljuk magunkat az új, kagylósított sportülésekkel, melyek a GT teljesen egyedi tartozékai. A Kia EV6 alapváltozatainak kényelmes üléseihez képest ezek sportos oldaltartásúak, szorosan fogják a vékony testet is, és jó minőségű bőrrel, valamint Alcantarával húzták be őket. Nincs ülésszellőztetés, cserébe hibátlan tartást kapunk, ez már jót ígér. Hogy ne legyen nehéz az ülés, az állítása kézi, így megspórolták a villanymotorok súlyát.

A belsőben is visszaköszön az EV6 GT sportos színe, a halvány neonzöld, ezzel varrták az üléseket, szegésük is ilyen színű, valamint a kormányon is virít egy gomb, amin egyszerűen a GT felirat hirdeti, hogy ennek megnyomásával kezdődik a sportos menés. A kormány varrása is zöld, ezen túl azonban nem találunk új alkatrészeket. Két 12,3 colos hajlított kijelző néz a sofőr felé közös plexilap alatt, ezek képe szép, éles és színes, a grafikájuk nagyon látványos. A multimédia jól kezelhető az EV6-ban, ez nem változott a GT-ben sem.

Kapott új grafikákat a kormány mögötti műszeregység, Sport módban piros a dizájn, GT-ben viszont ez is felölti a rikítózöld színt, de csak egy-egy részén, a megjelenítés továbbra is nagyrészt sötét hátterű, ami hoz némi sportos hangulatot. Az első sorban találunk okos tárolórekeszeket, pohártartókat, a sík padló miatt nagyon tágas a térérzet, innen hátrafelé pedig nem változott semmit az EV6, a GT csomagtartója is 480 literes, elöl pedig szintén találunk egy kisebb tárolót az orrában.