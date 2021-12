Változnak a belsőépítészeti stílusok is a villanyautók újító padlólemezeinek hatására, nagyobb lehet a tér belül. Kezdenek szobára hasonlítani az autóbelsők, ami tekintve, hogy sokan rengeteg időt töltenek autóban, nem rossz megoldás. A Mustang Mach E-ben is az az egyik legszebb pont ahogy az utasteret letisztázták. A GT-ben alapáras B&O Play hifi rendszer hangszóróit például ízléses szövet berakások mögé rejtették a műszerfalon is, fel sem tűnik elsőre, de nagyon igényes megoldás.

Multimédia tekintetében a középső álló kijelző uralja a teret. Az ezen futó új SYNC rendszer megjelenítése és menürendszere szokást igényel, de tanulható és elég gyors is a rendszer. Alul mindig fixen kint van a klímakonzol, az autó beállításainak menüje viszont semmihez nem hasonlítható, időt kell szánni a megismerésére. A műszeregység vékony kijelzője kevés izgalmat ígér, az egyetlen érdekes részlet rajta, hogy a sebességet kiegészítették a Gound Speed magyarázattal, ami azért mókás dolog. Ezzel utalnak arra, hogy a Mustang – logója ellenére – nem a vadlovakról kapta a nevét, hanem egy repülőről.

De miben más a GT bele? Például az ülésekben, amik a Ford Performance részlegének munkái, bár ezt elsőre nem mondanánk meg. Nem állítható a laphosszúság, sem az oldaltámasz, sem túlzottan a magasság és különösebben a tartása sem jó. Magasan ülünk benne, közel a kormányhoz, kevés sportosság jut róla eszünkbe.

Ízlésesen bőrbe varrták a középső könyöklőt és dombornyomták rá a GT emblémát, a hangulat sötét és komor. A padló magas, de az utastér tágas fejtérben még így is, a tető annyira nem csapott, mint kintről látszik. Magam mögött 180 centivel kicsit magara húzott lábakkal, de elférek és a kilátás is jó.

Csomagtérajtaja láblendítésre motorosan is nyílhat, ami a jelenlegi időjárásban fantasztikusan jól jön, amikor tiszta mocsok az autó hátulja. Raktere hátul 402 literes és elöl is van egy kisebb fakk, ami a kétmotoros Mustang Mach E-ben, így a GT-ben is csak 40 literes, de a kábelek ebben is pont elférnek.