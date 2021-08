Mindig is jellegzetes vonásaik voltak a Mach 1 modelleknek. Mivel a neve is kötődik a repüléshez, erre kicsit a dizájnban is rájátszottak. Az első Mach 1 géptetejét feketére fényezték, miután a II. világháborúban a vadászgépeken és bombázókon alkalmazták ezt a megoldást, a nap így nem csillant meg a pilóta előtt a gép orrán. Erre a Mustangnál is nagy volt az esély az ordenáré nagy géptető miatt, de a dizájn itt fontosabb, mint a funkció.

Ezeket követve a mostani modell is fekete matrica csomagot kapott, de anélkül is könnyen felismernénk. Egyedi a hűtőmaszk a két kerek lámpafészeknek tűnő egységgel, eltérő a lökhárító is, már ami az alsó szplittert illeti. Ez aerodinamikailag is hatékonyabb a sima GT koptatójánál. Acélszürkére fényezik a lovacskát a hűtőrácsban és stílusos betűkkel kerül fel a Mach 1 felirat a sárvédőkre és a csomagtérajtóra a GT plecsni helyére. Innen lenézve egy jókora diffúzor szúrja ki a szemünket, ez pont ugyanaz az alkatrész, ami a Mustang még vadabb változataira, a Shelby GT350-re és GT500-ra is kerül, amely 22%-kal termel több leszorítóerőt az alap GT-hez képest.

Egyedi a hátsó légterelő is, amely acélszürke színt kap, a karosszéria fényezései között pedig csupa látványos szerepel. A fotókon Race Red ruhában az egyik legklasszikusabb összeállítást látjuk, de van citrom és narancs sárga is, meg vadászgép szürke, csakhogy mindenképp látványos legyen a modell. Kétféle felni is készült hozzá, ez a duplaküllős a versenyautósabb, a klasszikus ötágú újragondolt verziója pedig a másik, mindkettő rendesen passzol hozzá a szürke fényezésükkel együtt.