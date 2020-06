Amennyiben szomszéd azt is rossz szemmel nézi, ha a vasárnapi rántott húst nem némán klopfoljuk, akkor a Mustang is szálka lesz a szemében. Igaz, a kipufogó Quiet (csendes) módjában még az is programozható, hogy meddig maradjon halk. Tehát ki lehet araszolni az utcából suttogva, de azon a környéken én nem szeretnék élni, ahol nem látják szívesen a Mustangot.

Start gombra olyan, mintha a Led Zeppelin Immigrant song-jára dörrentenék rá, annyira vastagon, súlyosan szól a kipufogó. Minden indítás egy személyes kis rockfesztivál, amit minden reggel széles vigyorral a fejemen vártam. Egészen addig tart a buli, amíg be nem melegszik a motor, utána csak az aláfestő morgás és az átható bizsergés marad. Lassú számok, félig tele sörösüveggel tántorgó közönség.

Játszótér mellett vagy buszmegálló közelében kötelező a közszolgálati gázfröccs, máskülönben 2000 alatt elváltogatva, diszkrét dörmögéssel eljár a Mustang. Csak közben merőkanállal eszi ki a benzint a 61 literes tankból, így könnyen összejön a 20 liter körüli átlagfogyasztás. Hosszú távon már 10 alá is be lehet játszani, kanyargós vidéki utakon, GT-nek használva pedig 13,5 l/100 km-s átlagot adhat ki.

Miközben az egész világ elfordít a vezetéstől, a Mustang mer kérni, és nagyon sokat ad cserébe. Visszaváltáskor gázfröccsel, nagy gáznál okosan hangolt menetstabilizálóval dolgozik észrevétlenül kéz alá. Adaptív tempomat meg baleset-megelőző, irritáló pittyegés is van a Mustangban, de a benzinvérűeknek szóló szórakoztató kütyük a legjobbak.

Még a kilövési fordulatszámot is be lehet állítani a rajtprogramon, ami nagyszerű. Ennél is eszelősebb viszont a Line Lock, ami a Track Apps menüben bújik meg. A lényege, hogy fixre fékezi az első kereket, amíg padlóba taposott gázpedállal csinálsz felhőt a hátsó két Michelin Pilot Sport 4S-ből.

Felér egy szolidabb lábnappal a kuplungolás, hozzá ott a határozott úton járó váltó, ami érzetre nagyjából olyan, mint amikor először adja ki a fekvenyomás nagy súllyal. Minden porcikájában igazi nehéz vas érzés.

5000 környékén aztán egyszerre üt be a VTEC, vált a VANOS, ég fel mögötte a híd és rúgja be a pokol kapuját a bosszús prérifarkas. A lustán rotyogó V8-ból fent törvénytelenül üvöltő, pengeéles sportmotor lesz.

Ráborulnak a vezetőre a vaskos, fekete tetőoszlopok, a gépháztető végét nem is látni, az ablak pedig váll felett kezdődik, és a Ford Mustang GT majd’ 1,8 tonnás. Mégis a feszesen fogó futóművével mennyeien kanyarodik, terhel, és Sport módban már megadja azt a játékosságot, aminek a végén a saját hősöd leszel a kedvenc szakaszodon. A végén hanyagul elpöckölni a cigit a píszíség szeme közé, aztán nagyot harapni a dupla medium well húspogácsás hamburgerből, amíg pattogva hűl a gép.