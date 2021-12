Bár a Kia (és az Ioniq5-ben a Hyundai is) gondolt az egy gombnyomással pihenőállásba hozható vezetőülésre, az EV6-ban sokkal kevesebb időt vagy kénytelen elvesztegetni a töltőállomásokon továbbhaladásra várva, mint a legtöbb más elektromos autóban.

Eleve az is nagy fejlesztési eredmény, hogy az autó 400 voltos és a ma még nagyon ritka 800 voltos töltőket is használni tudja, ráadásul átlagon felüli sebességgel újratölthető a tesztautóban 697 voltos, a kisebbik akkukapacitással 523V feszültségű lítiumakkumulátor. Ráadásul a gyártó ígérete szerint a villámgyors egyenáramú töltés nemcsak ideális hőmérsékleten működik, hanem a folyadéktemperálású akkucsomaggal hőségben és hidegben is.

A kisebbik, 58 kilowattórás akkuval 180 kW az egyenáramú töltés maximuma, a 77 kilowattossal, ami a tesztautóban is van, 240 kW! Az ID.4-ben és rokonainál 125 kW a felső határ egyenáramról, a Ford Mustang Mach-e csúcsa 150 kW.

Váltóáramon egy fázisról, 32 amperrel is tölthet az autó 7 kilowattal, három fázisról töltve csak 16 amperes lehet az áramerősség, amiből 10,5 kW-os töltési teljesítmény adódik. Szerkesztőségünk garázsában a 230 voltos fali konnektorról a szokásos 1,9-2,2 kW helyett 2,6 kilowattal töltődtek a folyadéktemperálású akkucellák.

Akárcsak a Honda e, s tesztelt Kia EV6 is használható gigantikus powerbankként. Nem a hátsó ülések alatti konnektorra gondolok, hanem a töltőcsatlakozón át működő 230 voltos aljzatra, amely 3,6 (!!!) kilowattos terhelést bír el. Sajnos ez az extra a hőszivattyúval és az utastéri 230 voltos konnektorral csomagban félmillió forintba kerül.

Lehet vele kempingezni, mehet róla a grillsütő, egy fél falunapot kiszolgál. Ez a 3,6 kilowatt bődületes szám, az alapkivitelű Nissan LEAF tud ennyivel tölteni váltóáramról, tehát egy villanyautós kolléga is kisegíthető. A menüben beállítható a lemerülés mértéke, akár 20 százalékig levihető az akku töltöttsége a külső áramforrással.

Tesztünkön a Kia EV6 hideg időben bizonyíthatta, mennyi marad a tesztelt verzió 504-528 km-es vegyes WLTP-hatótávjából. Ez a hátsókerekes, nagyakkus modell ígéri a legnagyobb hatótávot, a többi EV6-é 360 és 506 km közötti. A nagyobbik akkuval a hatótáv a téllel és a sok hegyre fel-le úttal súlyosbítva sem ment 310-320 km alá, mérsékelt sebességgel és melegebb időben 400 km is lehet.

Tesztünkön 18,4 és 32,8 kilowattóra/100 km között ingadozott a fogyasztás. Előbbi 110-120 körül gurulva, utóbbi városban, sok kaptatóval és lejtővel adódott a fedélzeti számítógép szerint. Nyári gumival és melegebb időben a teletöltött akkus autó várhatóan nem 348 kilométert ígér majd a töltőről lecsatlakoztatva.