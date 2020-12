Bemutatta új elektromos padlólemezét a Hyundai-csoport. A cégcsoport E-GMP platformja már jövőre piacra lép az Hyundai Ioniq 5 alapjaként, 2025-ig pedig összesen további tíz akkumulátoros elektromos típus épül majd rá (és még egy tucatnyi, amely nem nagy akkus – tehát hibrid vagy hidrogén üzemanyagcellás – hajtásláncot kap). Eddigre egymillió villanyautót szeretne eladni a Hyundai.

A moduláris, könnyen bővíthető platform mély tömegközépponttal, nagy tengelytávval, valamint hátsókerék-hajtással szolgálja a sportos vezethetőséget. Az akku minden esetben ugyanazt a technológiát alkalmazza, csupán a cellák száma – és ezzel az összkapacitás – változik. A legerősebb konfigurációban több mint 500 kilométeres hatótávolsággal számolhatunk, ám mivel az autó támogatja nem csak a 400, de a 800 voltos töltést is, 18 perc alatt 80 százalékra tölthetjük hatalmas akkuját. A csúcsmodell egyébként 3,5 másodperces gyorsulást (0-100 km/óra) és 260 km/óra végsebességet kínál majd.

Két másik újdonsággal is előrukkolt a Hyundai. Az egyik a kerékcsapággyal integrált hajtótengely, a másik, hogy kimenetet is faragnak az E-GMP platformra: így villanymotoros eszközöket, klímaberendezést vagy televíziót is működtethetünk az autóról – sőt, akár egy másik villanyautót is tölthetünk.

Videón is megnéznéd az E-GMP padlót? Akkor kattints ide!